Citroën C3 Aircross: ridisegna comfort e innovazione nel segmento B-SUV

Un modello rivoluzionario con motorizzazioni ecologiche e un focus sul comfort e lo spazio. Citroën ha recentemente presentato la nuova versione della sua celebre C3 Aircross, ora ancora più versatile e in linea con le esigenze moderne grazie alla sua gamma multienergia. Il modello si distingue per il design muscoloso, le tecnologie avanzate, e il proverbiale comfort Citroën, disponibili anche in una sorprendente configurazione a 7 posti.

Un design pensato per stupire

C3 Aircross esprime perfettamente il DNA del marchio con un’estetica da SUV che privilegia protezione e robustezza. Con oltre 4,39 metri di lunghezza, il suo design incorpora un cofano orizzontale e un frontale dal forte impatto visivo, mentre l’altezza da terra di oltre 200 mm garantisce protezione e una guida elevata e sicura.

Fonte: Ufficio Stampa Citroën

Esperienza di guida e comfort imbattibili

Puntare sul comfort assoluto grazie alle sospensioni Citroën Advanced Comfort e al concetto C-Zen Lounge con sedili che offrono un supporto eccezionale. Questo l’obiettivo di nuova C3 Aircross. Gli interni, concepiti come un vero e proprio salotto, presentano soluzioni innovative come l’Head-Up Display e un ampio spazio a disposizione dei passeggeri. La versione a 5 posti si distingue per il miglior spazio interno nel segmento, mentre la versione a 7 posti si rivela un’innovazione senza precedenti.

Motorizzazioni: efficacia e sostenibilità

La gamma delle motorizzazioni offre soluzioni adatte a tutte le esigenze: dalla versione ibrida da 136 CV che unisce un motore a combustione interna e uno elettrico, al nuovo modello completamente elettrico da 113 CV con oltre 300 km di autonomia. I motori sono accessibili in termini di costi e rispettano gli standard ambientali, posizionando C3 Aircross come un’opzione ecologica e conveniente.

Tecnologia all’avanguardia in tema di tecnologia

C3 Aircross non è seconda a nessuno. Dotata di un sistema di infotainment avanzato con touch screen da 10,25 pollici e le più recenti tecnologie di assistenza alla guida, assicura una connessione perfetta tra comfort e sicurezza alla guida.

Allestimenti per ogni esigenza

Tre ricchi allestimenti: YOU, PLUS e MAX. Ogni livello si distingue per dotazioni particolari, come i cerchi in lega, sedili in tessuto di qualità, climatizzazione automatica, e un sistema audio sofisticato, garantendo a ciascun cliente una selezione su misura delle caratteristiche desiderate.

Con l’apertura degli ordini in Italia e un prezzo base competitivo di 19.090 euro, nuova Citroën C3 Aircross si propone come una delle scelte più dinamiche e innovative nel mercato automobilistico di oggi, una sintesi perfetta di comfort, tecnologia e versatilità.