Il nuovo SUV Citroen C5 Aircross è stato nominato tra le sette finaliste del prestigioso premio Auto dell’Anno 2026. È il SUV più grande, confortevole e tecnologico mai realizzato da Citroën, il modello che completa una gamma completamente rinnovata della Casa francese.

Dimensioni

Rispetto al modello precedente, il nuovo C5 Aircross cresce in lunghezza (+16 cm) e passo (+6 cm), migliorando spazio interno e stabilità.

La lunghezza complessiva è di 4.652 mm, con un passo di 2.784 mm.

La larghezza, a specchietti aperti 2.108 (+9 mm), mentre a specchietti richiusi è di 1.936 (-33 mm).

, a specchietti aperti 2.108 (+9 mm), mentre a specchietti richiusi è di 1.936 (-33 mm). L’altezza è di 1.688 mm. La capacità del bagagliaio arriva fino a 1.668 litri, mantenendo l’abitabilità a 5 posti.

Interni

All’interno dell’abitacolo lo spazio è ben organizzato e presenta numerosi vani portaoggetti. Il conducente può contare su un cruscotto digitale da 10 pollici e una head-up display ben regolabile e con le informazioni mostrate in modo chiaro. Mentre al centro della plancia è presente un touchscreen da 13 pollici. Grazie alle sospensioni Advanced Comfort, ai nuovi sedili e a un’incredibile silenziosità a bordo, il comfort raggiunge livelli di riferimento nel segmento.

Motorizzazioni

La gamma italiana del nuovo C5 Aircross è semplice e razionale: quattro motorizzazioni e tre allestimenti per soddisfare ogni esigenza.

Il motore Hybrid da 145 CV (107 kW), conforme alla normativa Euro 6.4, è abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti. Consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi e una velocità massima di 201 km/h.

Il Plug-in Hybrid combina un motore termico da 1.6 litri a 4 cilindri con un motore elettrico e raggiunge una potenza complessiva di 195 CV (143 kW) e una coppia massima di 350 Nm. Questo sistema è supportato da un cambio automatico a 7 rapporti, e garantisce prestazioni ancora più brillanti: accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi e velocità massima di 220 km/h.

Due le versioni elettriche: la "Standard range" da 210 CV (con batteria da 73 kWh netti) e 520 km di autonomia, mentre la "Extended range" da 230 CV (con batteria da 97 kWh netti) arriva a 680 km. Entrambe sono dotate di trazione anteriore e cambio automatico, offrendo un'alternativa a zero emissioni con prestazioni elevate e autonomia competitiva: coprono lo 0-100 rispettivamente in 8,9 e 8,8 secondi e possono raggiungere una velocità massima di 170 km/h.

I prezzi

Il nuovo Citroen C5 Aircross è disponibile in Italia a partire in offerta lancio da 28.900 euro, nella versione Hybrid.