Citroën, la ricetta francese passa da Torino: C3 Collection tra comfort, elettrico e concretezza

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Torino torna a parlare la lingua dell’automobile e Citroën sceglie di essere presente con il suo cavallo di battaglia. Al Salone Auto Torino 2026, andato in scena dall’11 al 13 settembre nel cuore della città, il marchio francese ha portato sotto i riflettori una vettura apparentemente semplice ma strategicamente fondamentale: Nuova C3 Collection.

Una scelta che racconta bene il momento del Double Chevron. Mentre una parte dell’industria corre verso vetture sempre più sofisticate, grandi e costose, Citroën continua a presidiare un territorio che storicamente le appartiene: quello dell’automobile popolare intesa non come prodotto povero, ma come oggetto intelligente, confortevole e possibilmente accessibile.

C3 Collection esposta nell’area Stellantis di Torino ne è stata una sintesi particolarmente efficace.

Torino torna capitale dell’auto

La cornice, del resto, era quella giusta. La terza edizione del Salone Auto Torino ha portato l’automobile fuori dai padiglioni fieristici e direttamente nelle strade e nelle piazze del centro, tra Piazza Castello, Piazzetta Reale, la Corte d’Onore e i Giardini dei Musei Reali.

Una formula aperta e gratuita che, secondo i dati conclusivi diffusi dagli organizzatori, ha richiamato 540 mila visitatori nei tre giorni, riunendo 47 marchi, oltre 200 modelli e 40 anteprime. Una fotografia piuttosto eloquente di un settore che sta cambiando rapidamente ma continua ad avere bisogno del contatto diretto con il pubblico.

Stellantis si è presentata in forze con Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot. In mezzo alle numerose novità del Gruppo, Citroën ha scelto dunque C3: meno esercizio di immagine e più automobile destinata a finire davvero nei garage degli italiani.

C3 Collection, la protagonista

La Collection nasce sulla base dell’allestimento Plus e aggiunge una serie di dettagli capaci di darle una personalità più marcata.

All’esterno si riconosce per i Colour Clips Andre Red inseriti sul paraurti anteriore e sui passaruota posteriori, per i cerchi in lega neri da 17 pollici e per i vetri posteriori oscurati. A richiesta c’è anche il tetto bicolore. Piccoli interventi, più che una rivoluzione, ma sufficienti per rendere la C3 più personale senza snaturarne la filosofia.

Dentro cambia l’atmosfera con l’ambiente Urban Blue, mentre la dotazione comprende retrocamera e alzacristalli posteriori elettrici. Ma è soprattutto sul comfort che Citroën continua a giocare una delle sue carte tradizionali.

Ci sono i sedili Advanced Comfort, studiati per privilegiare morbidezza e sostegno, e soprattutto le sospensioni Citroën Advanced Comfort, soluzione pensata per filtrare le irregolarità della strada. È la traduzione moderna di un’idea che il marchio francese coltiva da decenni: automobile uguale piacere di guida.

Benzina, ibrida o elettrica: decide il cliente

Interessante anche la strategia scelta per le motorizzazioni. Citroën non obbliga C3 Collection a sposare una sola tecnologia.

La gamma comprende infatti il Turbo benzina da 100 CV con cambio manuale, la versione Hybrid con trasmissione automatica e la variante 100% elettrica. Quest’ultima può superare, secondo i dati dichiarati dalla Casa, i 400 chilometri di autonomia nell’impiego urbano.

È forse questo uno degli aspetti più interessanti della presenza Citroën a Torino: l’elettrificazione viene proposta come possibilità e non come unico linguaggio. Tre sistemi di propulsione attorno alla stessa automobile permettono al cliente di scegliere in funzione dell’utilizzo, delle possibilità di ricarica e del budget.

Una strategia pragmatica in una fase nella quale il mercato italiano continua a mostrare esigenze molto differenti tra chi può utilizzare quotidianamente un’elettrica, chi preferisce l’ibrido e chi continua a trovare nel motore termico la soluzione più semplice.

Una C3 che pesa sul mercato italiano

Portare C3 al centro della scena torinese non è stato casuale neppure guardando i numeri comunicati dal costruttore. Ad agosto 2026 il modello era risultato la terza automobile più venduta in assoluto in Italia e, dall’inizio dell’anno, leader tra le vetture a benzina.

Particolarmente significativo anche il risultato della versione elettrica: secondo i dati diffusi da Citroën in occasione del Salone, C3 era la BEV più venduta del proprio segmento in Italia, con una quota del 44,1%, nonché il terzo modello elettrico più scelto in assoluto dai clienti privati.

Numeri che spiegano perché la Casa abbia preferito mettere in primo piano un modello di grande diffusione invece di affidarsi esclusivamente a una concept car o a una vettura-vetrina.

Quella vecchia idea Citroën che continua a funzionare

In fondo, dietro a C3 Collection esposta a Torino c’è qualcosa che appartiene da tempo alla storia di Citroën. Dalla 2CV alla Dyane, dalla Visa alla AX fino alle diverse generazioni della C3, il marchio francese ha spesso cercato soluzioni originali per rendere l’automobile quotidiana più confortevole e meno convenzionale.

Naturalmente sono cambiati il mondo, le tecnologie e soprattutto le aspettative. Oggi ci sono schermi, connettività, assistenza alla guida, elettrificazione e una concorrenza che arriva praticamente da ogni continente. Ma il principio rimane sorprendentemente simile: costruire automobili con il comfort più importante dell’ostentazione.