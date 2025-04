Coyote: vent’anni di innovazione al servizio degli automobilisti

Era il 2005 quando Coyote faceva il suo ingresso nel mondo della guida connessa, rivoluzionando il concetto di assistenza al volante con un approccio innovativo basato sulla collaborazione tra utenti. Oggi, a vent’anni di distanza, il brand francese celebra questo importante traguardo annunciando il più importante rinnovamento della propria applicazione mobile. Un restyling profondo, tecnico e visivo, che ha coinvolto ogni elemento dell’esperienza utente, rispondendo a una necessità sempre più urgente: aiutare i conducenti a muoversi in sicurezza, evitando multe e pericoli, in un’epoca in cui l’attenzione alla strada è continuamente messa alla prova. Con 12 milioni di flash da autovelox registrati solo nel 2024, in Francia – dove il 75% della popolazione utilizza quotidianamente l’auto – l’esigenza di strumenti affidabili e immediati per la sicurezza stradale è tutt’altro che secondaria. Coyote risponde con una piattaforma aggiornata, che conferma la sua posizione di riferimento nel settore e punta a rafforzare ulteriormente il legame con la sua attivissima Community europea.

Un’evoluzione a tappe: da Coyote Max alla nuova app

Il processo di rinnovamento di Coyote non nasce all’improvviso, ma è il risultato di un piano strategico avviato nel novembre 2024. In quell’occasione fu presentato Coyote Max, il dispositivo più avanzato mai realizzato dal brand, capace di combinare hardware di ultima generazione con software predittivi. Pochi mesi dopo, a febbraio 2025, è stato il turno di Coyote Nano 2.0, un tracker GPS pensato per massimizzare le possibilità di recupero in caso di furto del veicolo. Ora il focus si sposta sull’App Coyote, il cuore digitale dell’ecosistema, lanciata per la prima volta nel 2009 e da allora scaricata da milioni di utenti in tutta Europa. Il nuovo aggiornamento introduce un’interfaccia grafica completamente ridisegnata, una navigazione più fluida e prestazioni nettamente migliorate, frutto di mesi di sviluppo e test con migliaia di membri della Community.

Zone di controllo: visibilità e udibilità al centro dell’attenzione

Il tratto distintivo di Coyote è da sempre la capacità di avvisare il conducente in tempo reale con segnali chiari e comprensibili, senza distrarlo dalla guida. Su questo principio si basa il nuovo sistema di allerte, che combina elementi visivi e acustici completamente aggiornati per garantire un’attenzione ottimale nei momenti critici. L’interfaccia mostra ora uno schermo lampeggiante in caso di superamento della velocità, accompagnato da avvisi sonori progressivi che aumentano d’intensità man mano che ci si avvicina a una zona di controllo. Il risultato? Una risposta automatica e più rapida da parte del conducente. Un recente sondaggio condotto da CSA nel febbraio 2025 su oltre 600 utenti di Coyote Drive conferma l’efficacia della nuova tecnologia: il 94% degli intervistati dichiara di non perdere mai una zona di controllo grazie alle nuove allerte acustiche. Un dato che conferma l’approccio scientifico e umano del marchio, fondato sulla fiducia e sull’ascolto della sua base utenti.

Allerte chiare e intelligenti: l’importanza della forma… e del colore

Non si tratta solo di notificare un pericolo, ma di comunicare il tipo di rischio e la sua gravità in modo istantaneo e inequivocabile. In quest’ottica, le nuove allerte sono state ripensate completamente, partendo dal design visivo: forme, colori, priorità. Le allerte di controllo mantengono la forma triangolare, facilmente riconoscibile, mentre il colore varia in base alla pericolosità, intensificandosi per evidenziare i rischi più elevati. L’utente può così interpretare rapidamente il messaggio ricevuto, senza confusione né ambiguità. Il 98% degli utenti Coyote afferma che le allerte sono chiare, leggibili e affidabili, confermando la bontà della scelta progettuale. Ma c’è di più: ogni informazione è verificata in tempo reale grazie all’interazione costante tra i 5 milioni di membri attivi della Community. Un flusso continuo di dati – 25 miliardi di informazioni ogni mese – che rende Coyote uno dei più grandi aggregatori di informazioni stradali d’Europa.

Modalità di guida personalizzate: ogni conducente ha il suo stile

Uno dei punti più innovativi della nuova app è la possibilità di personalizzare l’esperienza di guida in base alle preferenze e alle esigenze di ciascun utente. Tre le modalità principali:

Modalità Esperto : pensata per chi vuole massimizzare l’anticipazione, mostra i punti di controllo fino a 30 km di distanza e amplia la visualizzazione dello Speed Panel, rendendo ancora più evidente la velocità attuale e il limite previsto.

: pensata per chi vuole massimizzare l’anticipazione, mostra i punti di controllo fino a 30 km di distanza e amplia la visualizzazione dello Speed Panel, rendendo ancora più evidente la velocità attuale e il limite previsto. Modalità Mappa : ideale per chi cerca una guida più visuale, mantiene costantemente attiva la mappa del traffico e della navigazione, anche durante le allerte.

: ideale per chi cerca una guida più visuale, mantiene costantemente attiva la mappa del traffico e della navigazione, anche durante le allerte. Tema chiaro: regolabile manualmente o automaticamente, si adatta alla luminosità e al contesto ambientale, migliorando la leggibilità in ogni condizione.

Queste funzionalità, ottimizzate anche per l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto, rendono l’App Coyote ancora più flessibile e compatibile con le esigenze della mobilità contemporanea.

Disponibilità e rollout: il futuro è già tra noi

La nuova versione dell’app Coyote è disponibile dal 31 marzo 2025 sugli store Android e Apple. Il rilascio avviene in modo progressivo nel corso della settimana per garantire la stabilità della piattaforma e raccogliere feedback in tempo reale. L’aggiornamento è gratuito per tutti gli utenti esistenti e rappresenta una svolta tecnologica che apre la strada a futuri sviluppi, in particolare sul fronte dell’intelligenza artificiale predittiva e dell’integrazione con i sistemi ADAS di nuova generazione.

Il futuro della guida passa dall’innovazione

Vent’anni dopo la sua nascita, Coyote dimostra di essere tutt’altro che un progetto arrivato al capolinea. Anzi, l’azienda francese rilancia con convinzione, dimostrando come tecnologia, design e collaborazione tra utenti possano realmente trasformare l’esperienza al volante. La nuova app, più che un semplice aggiornamento, rappresenta un manifesto: la sicurezza si costruisce insieme, un’allerta alla volta. E mentre il mondo dell’automotive si prepara a sfide epocali – dalla guida autonoma alla mobilità elettrica – Coyote continua a fare ciò che ha sempre fatto meglio: mettere l’intelligenza collettiva al servizio di chi guida. Per altri vent’anni di viaggi più sicuri.