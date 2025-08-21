CUPRA a Barcellona per il “Sensorial Performance Challenge”

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

E’ tempo di Cupra… è tempo di experience. Non un semplice evento, ma un’immersione totale nei valori e nel DNA del marchio. Il “Sensorial Performance Challenge” ha coinvolto giornalisti e ospiti internazionali in un percorso che ha messo alla prova i cinque sensi, svelando un modo nuovo di raccontare l’automotive.

Design multisensoriale

La prima tappa si è svolta nel centro stile, cuore creativo di CUPRA. Qui il design non si limita a estetica e proporzioni: ogni materiale viene scelto per stimolare vista, tatto, udito e persino olfatto. Il rivestimento Dinamica della nuova CUPRA Leon, ad esempio, unisce sostenibilità e sensazione sportiva, mentre i dettagli in rame creano contrasti tattili pensati per rendere l’abitacolo un ambiente emozionale.

Dallo sport alla filosofia di marca

La seconda giornata ha portato i partecipanti su un campo da padel, disciplina scelta come metafora del brand: reattività, precisione e intelligenza strategica. Valori che CUPRA applica anche alle proprie vetture, dove la performance è sempre accompagnata dal controllo e dalla fruibilità quotidiana.

L’inaspettata lezione di cucina

A sorpresa, il programma ha incluso una masterclass di cucina catalana. L’analogia con l’automotive è stata immediata: ingredienti di qualità, tecnica precisa, armonia finale. Tre principi che CUPRA applica allo sviluppo dei propri modelli, unendo materiali premium, ingegneria avanzata e cura per i dettagli.

Il circuito di Castellolí: adrenalina e controllo

Il gran finale si è svolto in pista, al circuito di Castellolí, con CUPRA Formentor protagonista di un’esperienza di guida studiata per esaltare sound, risposta dinamica e precisione. Le prove di handling hanno mostrato come le vetture del marchio combinino sportività e comfort, mantenendo sempre un equilibrio tra emozione e sicurezza.

Un’identità chiara e distintiva

Il “Sensorial Performance Challenge” ha confermato la strategia di CUPRA: non rivolgersi a tutti, ma a chi cerca un’esperienza automobilistica autentica, capace di creare un legame emotivo. In un mercato sempre più omologato, il brand spagnolo sceglie la via della differenziazione, puntando su una sensorialità che trasforma l’auto in qualcosa di più di un mezzo di trasporto.