CUPRA conquista Milano tra padel, nuove auto e mobilità elettrificata

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Milano diventa il punto d’incontro tra il mondo CUPRA e quello del padel. Il marchio spagnolo rinnova la partnership con il Premier Padel P1, porta in città la nuova Raval e presenta le ultime novità della gamma, dalla Formentor Impulse alle motorizzazioni e-HYBRID. Una presenza che racconta anche il momento positivo del brand sul mercato italiano.

CUPRA e Milano, un legame che passa dal padel

All’Allianz Cloud si è giocato uno degli appuntamenti più attesi del padel internazionale e, per il quinto anno consecutivo, CUPRA è al fianco del torneo come Official Automotive Partner. Una collaborazione che negli anni è cresciuta insieme alla popolarità di questo sport e che oggi coinvolge non soltanto i professionisti, ma anche migliaia di appassionati in tutta Italia.

Dal 12 al 18 ottobre, l’Oysho Milano Premier Padel P1 ha riunito alcuni dei migliori giocatori del circuito internazionale, tra cui gli ambassador CUPRA Alejandro Galán, Agustín Tapia, Ari Sánchez e Delfi Brea. Il marchio ha accompagnato l’evento con una flotta di oltre venti vetture, tra Formentor, Leon, Terramar e Tavascan, utilizzate per gli spostamenti di atleti, organizzatori e ospiti.

Tra le novità esposte all’Allianz Cloud anche CUPRA Raval, la nuova compatta elettrica sviluppata e prodotta a Barcellona, che rappresenta un ulteriore passo nell’ampliamento della gamma a zero emissioni.

Il legame con la città si è esteso fino a Corso Como 1, dove il CUPRA Garage Milano ha ospitato la serata inaugurale del torneo, trasformandosi in un luogo d’incontro tra sport, automobile e lifestyle.

Dal grande torneo ai campi di tutta Italia

La presenza di CUPRA nel padel non si esaurisce con la sponsorizzazione milanese. Da sei anni il marchio organizza il CUPRA Padel Tour, un circuito amatoriale che coinvolge direttamente i giocatori e i centri sportivi sul territorio.

L’edizione 2026 ha contato oltre sessanta tappe in altrettanti centri CUPRAxPadel, con un percorso iniziato a maggio e concluso a Milano l’11 ottobre, quando l’Allianz Cloud ha ospitato la CUPRA Padel Experience, la finale del torneo.

Un progetto che avvicina il marchio ad una comunità di appassionati attraverso un’attività sportiva condivisa. E che racconta anche il modo in cui CUPRA sta costruendo la propria presenza in Italia, andando oltre la tradizionale comunicazione automobilistica.

Non solo sport: CUPRA cresce in Italia

La settimana milanese del padel ha coinciso con un momento significativo per il marchio spagnolo, che continua a registrare risultati positivi sul mercato.

Dal debutto nel 2018 alla fine del 2025, CUPRA ha superato il milione di automobili vendute nel mondo. Il solo 2025 si è chiuso con 328.800 unità, il 33% in più rispetto all’anno precedente, mentre nei primi nove mesi del 2026 le vendite globali hanno superato quota 250.000.

In Italia, dopo le 22.663 vetture vendute nel 2025, nei primi nove mesi del 2026 sono state registrate 16.962 unità, con una crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Particolarmente interessante è il dato relativo alle ibride plug-in: 6.437 vetture nei primi nove mesi del 2026. Un risultato che conferma il crescente interesse verso una tecnologia capace di offrire la guida elettrica negli spostamenti quotidiani, mantenendo la possibilità di utilizzare il motore termico nei percorsi più lunghi.

La gamma e-HYBRID: oltre 100 chilometri in elettrico

Proprio Milano ha ospitato, il 15 e 16 ottobre, un appuntamento dedicato alla gamma e-HYBRID di CUPRA, occasione per approfondire le caratteristiche delle motorizzazioni ibride ricaricabili.

La novità più interessante riguarda la batteria da 19,7 kWh, che permette di percorrere oltre 100 chilometri in modalità completamente elettrica, secondo i dati dichiarati dalla Casa.

Un’autonomia che può coprire buona parte degli spostamenti giornalieri di chi utilizza l’automobile per raggiungere il lavoro, accompagnare i figli a scuola o muoversi tra città e provincia, a condizione di poter ricaricare regolarmente.

Anche i tempi di ricarica diventano più gestibili. In corrente continua, con una potenza fino a 50 kW, si passa dal 10 all’80% della batteria in circa 26 minuti. In corrente alternata a 11 kW, invece, sono necessarie circa due ore e mezza per una ricarica completa.

L’obiettivo è rendere l’ibrido plug-in una soluzione utilizzabile con maggiore continuità, soprattutto per chi alterna brevi tragitti quotidiani e viaggi più lunghi.

Formentor Impulse, cosa cambia nel SUV coupé di CUPRA

Tra le novità della gamma italiana c’è anche Formentor Impulse, il nuovo allestimento del modello più venduto del marchio.

La Formentor mantiene il suo profilo da SUV coupé, con proporzioni sportive e una linea del tetto discendente, ma aggiunge una serie di dotazioni pensate per migliorare comfort e praticità.

Di serie troviamo i cerchi in lega da 19 pollici Artic Black Matt, il tetto panoramico e la vernice metallizzata. A questi si aggiunge l’Edge Pack, che comprende accesso senza chiave, illuminazione ambientale Smart Wraparound, videocamera posteriore, portellone elettrico con apertura handsfree e sistema antifurto.

La gamma di motorizzazioni resta ampia, con versioni benzina, diesel, mild hybrid e plug-in hybrid, con potenze comprese tra 150 e 333 CV.

Non mancano aggiornamenti tecnologici, come il Trained Park Assist, disponibile su richiesta, che permette alla vettura di memorizzare alcune manovre di parcheggio effettuate abitualmente e ripeterle automaticamente.

Al lancio, la Formentor Impulse 1.5 Hybrid DSG da 150 CV era stata proposta con un prezzo promozionale di 34.900 euro, valido fino al 31 ottobre 2026. Per le condizioni commerciali successive è necessario fare riferimento al listino aggiornato.

Dalla Raval alla Formentor, una gamma che cambia con il mercato

L’evoluzione di CUPRA si legge soprattutto nella varietà dei modelli oggi disponibili. Accanto a Formentor, che continua a rappresentare il riferimento commerciale del marchio, trovano spazio Terramar, Leon e Leon Sportstourer, mentre Born, Tavascan e la nuova Raval ampliano l’offerta completamente elettrica.

Il marchio spagnolo sta quindi seguendo più direzioni contemporaneamente: motorizzazioni tradizionali, ibride leggere, plug-in ed elettriche, cercando di mantenere un linguaggio stilistico riconoscibile.

E forse è proprio questo il collegamento più interessante con Milano. La presenza al Premier Padel P1, il rapporto con gli appassionati attraverso il CUPRA Padel Tour e le novità presentate durante gli appuntamenti dedicati alla gamma raccontano un marchio che sta creando una Tribe sempre più numerosa.

Dalle tribune dell’Allianz Cloud alle strade di tutti i giorni, CUPRA continua a lavorare su un’identità che mette insieme sport, design e tecnologia. Con una sfida precisa: mantenere quel carattere che, fin dall’inizio, ha permesso al marchio di distinguersi.