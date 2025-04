CUPRA Italia alla Milano Design Week 2025: design, creatività e tecnologia moltiplicate al futuro

Come ogni anno, CUPRA Italia si prepara a fare il suo ingresso trionfale alla Milano Design Week, portando con sé una visione audace e futuristica del design. Per il quarto anno consecutivo, il brand spagnolo si affaccia alla settimana del design con un progetto esclusivo che riunisce arte, creatività e tecnologia. “The Red Thread of Design by CUPRA” è il cuore pulsante di questa edizione, un progetto in tre atti che esplora la filosofia innovativa del marchio attraverso installazioni immersive e collaborazioni con talenti emergenti.

“Future Reflections”: un viaggio nella trasformazione digitale dell’individuo

CUPRA, nota per la sua visione all’avanguardia, prosegue la collaborazione con l’artista contemporaneo Andrea Crespi, che ha dato vita all’installazione “Future Reflections”. Questa opera d’arte esplora i cambiamenti radicali che l’era digitale e la tecnologia stanno apportando al concetto di identità. Crespi invita il pubblico a riflettere sul rapporto uomo-macchina, rappresentato simbolicamente dalla sua reinterpretazione futuristica dell’opera “Amore e Psiche” di Antonio Canova, ma anche sull’effimero e l’infinito, evocato da una serie di specchi che riflettono e moltiplicano l’immagine.

La riflessione si fa ancora più profonda attraverso un gioco di specchi e immagini che stimolano una nuova comprensione della bellezza, in un’era in cui la realtà digitale e fisica si intrecciano senza soluzione di continuità. “In questo progetto, celebriamo la connessione tra arte e design, una fusione che è essenziale per alimentare la creatività e portare le idee al di là del possibile,” afferma Crespi, sottolineando l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra.

Giovani designer alla conquista del futuro con CUPRA

Accanto a Crespi, CUPRA ha dato spazio alla nuova generazione di talenti attraverso una collaborazione con l’Istituto Internazionale di Design Raffles Milano. Il progetto “Boundless Creativity” è il risultato di una sinergia tra il brand e gli studenti, che hanno lavorato fianco a fianco per dar vita a soluzioni di design innovative, funzionali e sostenibili. Gli studenti, provenienti da discipline diverse come Product Design, Fashion, Branding e Interior Design, hanno creato prototipi che rispecchiano i valori fondamentali di CUPRA: creatività, innovazione e lavoro di squadra.

Il risultato finale è un set di posate che rappresenta l’unione perfetta di estetica e funzionalità. L’idea di “contaminazione creativa” è emersa come il filo conduttore del progetto, che ha stimolato un approccio multidisciplinare alla progettazione. “Il nostro obiettivo era di dare visibilità alla nuova generazione di designer, permettendo loro di sperimentare e creare in un contesto stimolante e professionale,” afferma Elena Sacco, Direttrice di Raffles Milano. Il progetto, oltre a celebrare il talento emergente, sottolinea l’importanza di un design responsabile, orientato alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Un viaggio sensoriale che va oltre l’estetica: il CUPRA Garage Milano

Dal 7 al 13 aprile, CUPRA ha invitato il pubblico a vivere in prima persona questa esperienza unica. Le installazioni sono state visitabili in diversi spazi, tra cui la Garibaldi Gallery e il CUPRA Garage Milano, situato in Corso Como 1. Il pubblico si è potuto immergere nel mondo CUPRA, scoprendo la visione rivoluzionaria del brand che combina estetica, funzionalità e tecnologie emergenti.

D come Design

Con la sua partecipazione alla Milano Design Week 2025, CUPRA conferma ancora una volta il suo impegno verso il futuro del design, dando vita a un evento che non solo celebra il presente, ma anche la continua evoluzione del pensiero creativo e tecnologico. L’installazione di Crespi e il progetto di Raffles Milano rappresentano una straordinaria opportunità per riflettere sul ruolo che il design gioca nel plasmare la nostra identità e la nostra relazione con la tecnologia. Attraverso questi progetti, CUPRA non solo promuove la sostenibilità e l’innovazione, ma anche il dialogo tra diverse discipline creative, creando un ponte tra arte, design e futuro.