CUPRA Tindaya: quando il Design diventa Ribellione

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Showcar che prende il nome da una montagna vulcanica delle Canarie: un manifesto generazionale che dice no al futuro senza guidatori. E’ tempo di Tindaya.

“No Driver, No CUPRA“. Quattro parole che suonano come una dichiarazione di guerra in un’epoca in cui tutti parlano di auto autonome e futuro senza volante. Ma CUPRA, non è mai stata una che segue le mode. E alla IAA Mobility 2025 ha dimostrato ancora una volta di saper nuotare contro corrente con una showcar che è puro DNA spagnolo: Tindaya.

Il vulcano che ispira la rivoluzione

Il nome non è casuale. Tindaya è una montagna vulcanica che domina l’isola di Fuerteventura, nelle Canarie, con la sua roccia color rame che emerge dall’Oceano Atlantico. Grezza, imponente, selvaggia. Esattamente come questa concept che Pierantonio Vianello, Direttore CUPRA Italia, ha presentato non come un’auto, ma come “una dichiarazione radicale”.

La filosofia è chiara: mentre l’industria automotive corre verso l’autonomia totale, CUPRA rivendica il piacere della guida. “Nel momento in cui molti si allontanano dal conducente, noi continuiamo a puntare su ciò che conta di più: la connessione al volante”, spiega Vianello. Non è nostalgia, è visione.

Il corpo che prende vita

Tindaya è lunga 4,72 metri, calza cerchi da 23 pollici e ha proporzioni da predatore: abitacolo compatto (1/3) e carrozzeria atletica (2/3). Ma quello che colpisce è il modo in cui “respira”. Tutto inizia con il logo CUPRA che si illumina nella “maschera frontale nera”, trasformandosi da digitale a fisico. La luce si espande come un battito cardiaco, raggiunge i tre triangoli che formano gli “occhi” del Tindaya, risale verso i fari eleganti sul cofano.

È il passaggio “dal digitale al fisico“, una coreografia luminosa che dà vita alla macchina. Il frontale sfoggia un muso da squalo, fiancheggiato da chiglie aerodinamiche che guidano l’aria verso le prese laterali. Sul tetto, una spina dorsale a forma di “ypsilon” sostiene due pannelli removibili, rivelando lo “scheletro” della vettura come fosse anatomia umana.

L’ispirazione non convenzionale: il corpo umano

Le spalle posteriori pronunciate sembrano incidere la superficie per rivelare la fibra sottostante. Non è un caso: l’ispirazione di Tindaya è il corpo umano. Linee taglienti corrono dal paraurti anteriore lungo la fiancata con un marcato effetto a cuneo, creando quella “spalla atletica” che cattura la luce e definisce il carattere del veicolo.

Il doppio spoiler posteriore si estende dall’abitacolo creando un ibrido tra shooting brake e fastback, mentre le luci posteriori “fluttuano” incorniciate da una “maschera digitale coast-to-coast”. Anche qui, la tecnologia al servizio delle emozioni.

Ufficio Stampa CUPRA

Interni da cockpit di F1

L’abitacolo è una dichiarazione d’intenti ancora più forte. Al centro c’è il “Driver Axis”, un cruscotto scolpito a strati che incornicia un display a forma libera da 24 pollici. Il volante, ispirato al gaming e alle corse, ha pulsanti satellitari per il controllo totale senza distrazioni.

Ma il vero cuore è “The Jewel” (“il Gioiello”): un prisma di vetro che funge da interfaccia sensoriale tra guidatore e auto. Attraverso questo elemento phygital – fusione di fisico e digitale – si accede alle esperienze esclusive CUPRA, dove modalità di guida, luci, suoni e sensazioni tattili si fondono in modo olistico.

Tre anime, una filosofia

Tindaya offre tre esperienze distinte: “Guida pura” per la connessione emotiva libera da distrazioni, “Prestazioni emozionanti” per chi cerca adrenalina con grafica dinamica che reagisce alla dinamica del veicolo, e “Coinvolgimento della Tribe” che sfrutta l’intelligenza artificiale per consigli personalizzati e collegamento diretto con la community CUPRA.

La configurazione è 2+2 con porte contrapposte stile berlina e sedili CUP Bucket di nuova generazione: una reinterpretazione moderna della classica “Eames Lounge”. Il sistema audio è firmato Sennheiser mobility, perché anche l’orecchio vuole la sua parte.

Materiali che raccontano storie

Il colore opaco della carrozzeria cambia tonalità dal frontale al posteriore: dal grigio metallizzato intenso che evoca l’Oceano Atlantico al beige tenue della terra arida di Fuerteventura. Elementi trasparenti cristallini illuminati in tonalità rame proiettano un’aura digitale, mentre sul tetto le parti strutturali in alluminio stampate in 3D si adattano organicamente alle linee fluide.

La fibra di lino Bcomp, sostenibile e performante, aggiunge raffinatezza. Nell’abitacolo, pelle vegana a base biologica e microfibra cerata color bronzo creano un ambiente che segue le curve parametriche come “nervature organiche della foglia”. Tutto vivo, tutto reattivo.

Sette anni di rivoluzione

Dal lancio nel 2018, CUPRA ha trasformato l’industria automobilistica con 7 modelli e oltre 800.000 auto vendute globalmente. Dalla Ateca alla Born elettrica, dalla Formentor (il modello più venduto) alla nuova Terramar, ogni auto è “instancabilmente espressiva”.

La CUPRA Tribe include ambassador come il regista J.A. Bayona, il portiere Marc ter Stegen e la calciatrice Alexia Putellas, due volte Pallone d’Oro. Partner del FC Barcelona, sponsor del Premier Padel Tour, protagonista in Formula E: CUPRA non fa solo auto, costruisce un lifestyle.

Il futuro secondo CUPRA

Mentre tutti parlano di mobilità autonoma, CUPRA rivendica il diritto al piacere di guida. Tindaya non è solo una concept car: è un manifesto che dice che il progresso vero nasce dalla rottura radicale, sfidando aspettative e status quo.

In un mondo che corre verso l’omologazione tecnologica, questa showcar volcanic ha il coraggio di essere diversa. Come quella montagna di Fuerteventura che resiste ai venti atlantici da millenni, Tindaya di CUPRA resiste alla tentazione di seguire il gregge.

E forse, in fondo, è proprio questo il lusso più grande: rimanere umani in un mondo che vuole diventare sempre più artificiale.