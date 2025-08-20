Dacia Duster: il SUV schietto e sincero

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

giornalista e automotive specialist

C’è chi insegue la complessità a tutti i costi. E poi c’è chi ha capito che il futuro dell’automotive passa dalla semplicità intelligente. Nuovo Dacia Duster conferma questa filosofia con una terza generazione che ridefinisce il concetto di SUV accessibile senza compromessi.

Dal 2010, anno del suo debutto europeo, Duster ha venduto oltre 2 milioni di esemplari diventando il secondo veicolo più venduto a privati in Europa nel 2024. Non male per un’auto che molti consideravano “troppo semplice” per competere nel segmento C-SUV.

La piattaforma che fa la differenza

La vera novità di questa generazione è l’adozione della piattaforma CMF-B, la stessa utilizzata da Renault Captur e Nissan Juke. Un salto tecnologico che si traduce in benefici concreti: il rollio è ridotto del 21% nella versione 4×2 grazie alle nuove barre antirollio, mentre la stabilità in curva migliora sensibilmente.

Le dimensioni rimangono contenute (4.343 mm di lunghezza), ma l’intelligenza progettuale emerge nei dettagli. Il bagagliaio parte da 594 litri nella versione 4×2 (520 nella 4×4) e può arrivare a 1.696 litri con i sedili posteriori abbattuti. Spazio vero, non promesse marketing.

Motorizzazioni per tutti i gusti (e i budget)

La gamma propulsori dimostra come Dacia abbia imparato a dosare innovazione e pragmatismo. Hybrid 140 rappresenta il top di gamma: full hybrid con cambio automatico elettrificato che promette l’80% del tempo di marcia in elettrico in città e consumi di 5,0-5,1 litri per 100 km.

Per chi cerca l’equilibrio… TCe 130 mild hybrid a 48V, disponibile anche in versione 4×4. Consumi ridotti del 10% rispetto al predecessore e quella fluidità di guida che fa la differenza nel quotidiano.

Ma il vero asso nella manica resta l’ECO-G 100 bifuel benzina-GPL. Con un’autonomia fino a 1.400 km e riduzione del 10% delle emissioni di CO₂, rappresenta la soluzione ideale per chi macina chilometri. Il serbatoio GPL da 50 litri garantisce oltre 600 km di autonomia a GPL, con costi di rifornimento che fanno sorridere.

Design evolutivo, non rivoluzionario

Dacia ha resistito alla tentazione del restyling estremo. Nuovo Duster evolve il linguaggio stilistico senza tradire la propria identità. Le protezioni realizzate con Starkle, materiale brevettato con il 20% di plastica riciclata, non sono verniciate e resistono ai graffi. Praticità prima di tutto.

Gli interni mantengono la filosofia “form follows function” con sellerie lavabili, tappetini in gomma e materiali riciclati. Il risultato è un abitacolo che non teme fango, sabbia o peli di cane. Vivere l’auto, non solo possederla.

Tecnologia utile, mai invadente

Il sistema multimediale con touchscreen da 10,1″ e computer di bordo digitale da 7″ porta Duster nel 2025 senza rinunciare all’usabilità. Apple CarPlay e Android Auto sono standard, così come le prese USB-C retroilluminate e la ricarica wireless.

I sistemi di assistenza includono frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e riconoscimento dei segnali stradali. Tecnologia che aiuta senza sostituirsi al guidatore.

Quattro anime, un’unica filosofia

La gamma si articola su quattro allestimenti – Essential, Expression, Journey ed Extreme – ognuno con una personalità definita ma sempre fedele al DNA Dacia. Essential ECO-G 100 parte da 19.900 euro, confermando quel rapporto qualità-prezzo che ha reso Duster un fenomeno commerciale.

Soluzioni intelligenti come il sistema modulare YouClip, che consente di fissare accessori in punti strategici dell’abitacolo, e il Pack Sleep, per trasformare l’auto in un rifugio outdoor, dimostrano come l’innovazione possa essere semplice ed efficace.

4×4 vero, non solo marketing

La versione 4×4 merita un capitolo a parte. Il sistema Terrain Control con 5 modalità di guida (Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road, Eco) si combina con un’altezza da terra di 217 mm e angoli di attacco fino a 36°. Capacità di guado di 450 mm completano un set-up che promette avventure vere.

Non si tratta di un 4×4 “urban chic” ma di un sistema pensato per chi ha davvero bisogno di uscire dall’asfalto. La differenza si sente.

Il verdetto del mercato

I numeri parlano chiaro: Duster è il SUV più venduto a privati in Europa dal 2018. Un successo che si basa su una formula semplice ma efficace: dare il massimo valore al prezzo giusto.

In un mercato che insegue sempre più tecnologia e complessità, Dacia dimostra che c’è ancora spazio per chi punta sull’essenziale fatto bene. La nuova Duster non rivoluziona il segmento: lo perfeziona, mantenendo quella semplicità intelligente che l’ha resa un’icona.

Il SUV… popolare

La terza generazione Duster conferma una verità spesso dimenticata: non serve complicare per migliorare. Serve capire cosa serve davvero e farlo nel modo migliore possibile.

Con la sua combinazione di versatilità, efficienza e accessibilità, nuovo Duster si conferma il SUV perfetto: quello che non ha paura di sporcarsi le ruote ma sa anche accompagnarti elegantemente in ufficio.

In un mondo automotive sempre più complesso, Dacia continua a credere nella semplicità. E a giudicare dai risultati, ha ragione.