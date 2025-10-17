Dacia Sandero 2026, debutto dell’ibrido per la citycar che non tradisce il suo prezzo

Pubblicato: 17 Ottobre 2025 15:20

Foto di Stefano Bettetini

Stefano Bettetini

giornalista e automotive specialst

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

La nuova Dacia Sandero 2026, insieme alla versione Stepway, si prepara a debuttare con tante novità interessanti, sia fuori che dentro.

ESTERNI

A livello estetico cambia il frontale, ora più moderno e pulito, con una nuova firma luminosa a LED a forma di “T” rovesciata che si collega direttamente alla griglia anteriore.

INTERNI

All’interno, l’abitacolo migliora nei materiali e nei dettagli: ogni versione ha una sua personalità, con colori e tessuti specifici, fino ai rivestimenti lavabili della versione Extreme.

C’è un nuovo volante più ergonomico e soprattutto tanta tecnologia: un grande display centrale da 10 pollici, ricarica wireless per lo smartphone e il sistema YouClip, che permette di fissare accessori come tablet o telefoni direttamente sulla plancia.

MOTORI

La vera novità è però sotto il cofano. Arriva finalmente una motorizzazione ibrida, la Hybrid 155, prevista inizialmente per la Stepway: un sistema che unisce un motore benzina 1.8 a due motori elettrici e un cambio automatico elettrificato.

In più, la versione GPL viene aggiornata: il nuovo Eco-G 120 promette fino a 1.600 chilometri di autonomia combinata, grazie al serbatoio più grande.

PREZZI

La Dacia Sandero 2026 non è più solo una citycar economica: diventa un’auto più completa, tecnologica e attenta all’ambiente. E tutto questo, mantenendo prezzi davvero competitivi: si parte da circa 14.ooo euro e poco più di 16.500 euro per la Stepway.

Il restyling di Dacia Sandero in tutte le sue declinazioni
