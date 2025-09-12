Dalla 240 alla XC60: la regina delle Volvo cambia volto

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è chi è cresciuto guardando Volvo 240 parcheggiata davanti casa, simbolo indiscusso di affidabilità familiare. Oggi, quella stessa fiducia si è trasferita su un SUV elegante, intelligente, connesso. Con oltre 2,7 milioni di esemplari venduti, Volvo XC60 ha scalzato la storica 240 dal trono diventando il modello più venduto nella storia della Casa svedese. Un traguardo che non parla solo di numeri, ma di un’evoluzione culturale, stilistica e tecnologica. Perché, in fondo, ogni epoca ha la sua Volvo.

Dalla 240 alla XC60: una corona che cambia testa

C’era una volta Volvo 240. Oggi c’è XC60. Stessa anima, nuovi desideri.

Era l’auto delle famiglie svedesi per eccellenza. Affidabile, sicura, rassicurante come un maglione di lana in inverno. La Volvo 240 è stata un’icona, e per molti lo è ancora: tra il 1974 e il 1993 ne sono state prodotte quasi 2,7 milioni di unità. Oggi, però, c’è una nuova regina sulla strada: si chiama XC60, ha le curve di un SUV moderno e lo sguardo intelligente di chi guarda avanti.

Ufficio Stampa Volvo

Un successo da 2,7 milioni di chilometri (e sogni)

Dal 2008, anno del suo debutto, XC60 ha fatto innamorare chi della guida cerca il comfort, chi della sicurezza ha fatto un culto, e chi – semplicemente – vuole un’auto che lo capisca. E i numeri parlano chiaro: 2,7 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo, superando proprio lei, la storica 240.

Il nuovo volto della famiglia

Ma non è solo una questione di vendite. È un passaggio di testimone. “Negli anni ’80 la 240 era ovunque, davanti a ogni casa”, racconta Roberto Lonardi, Pr Manager di Volvo Cars Italia. “Oggi XC60 ha preso quel posto. È la nuova auto di famiglia per eccellenza.”

Model Year 2026: design, comfort, intelligenza

Il Model Year 2026 segna un nuovo capitolo per XC60: linee più pulite, interni più intuitivi, infotainment migliorato. Un’evoluzione che non è solo estetica, ma profonda, pensata per offrire un’esperienza di guida ancora più naturale e coinvolgente.

Dalla benzina alla spina: una transizione morbida

Ma soprattutto, XC60 gioca un ruolo chiave nella strategia di elettrificazione del marchio. Nella sua versione plug-in hybrid è oggi la più venduta d’Europa nel suo segmento. Secondo Volvo, quasi metà della distanza percorsa dalle XC60 ibride avviene in modalità 100% elettrica. Il futuro è elettrico, ma senza ansie da ricarica.

Sicurezza, sempre. Dal passato al presente

Un’auto che accompagna una generazione che cambia, ma che cerca ancora la stessa cosa: sentirsi al sicuro. E Volvo, su questo, non ha mai fatto sconti. Dalla 240 che introdusse le zone di deformazione e i seggiolini rialzati per bambini, alla XC60 che ha reso standard la frenata automatica d’emergenza, ogni innovazione è pensata per proteggere.

Lo stile scandinavo che piace al mondo intero

Nata in Europa, prodotta anche in Cina, XC60 è diventata un modello globale senza perdere l’eleganza minimalista e concreta del design nordico. È una bellezza discreta, ma con sostanza: e forse è proprio questo che conquista.

Una nuova generazione di ricordi su quattro ruote

Oggi, tra Göteborg e Chengdu, XC60 continua a scrivere la storia di una Casa che ha sempre avuto una missione chiara: proteggere chi è al volante e chi gli sta accanto. E se il SUV ha preso il posto della station wagon nei cuori (e nei garage) delle famiglie, una cosa non è cambiata: guidare una Volvo è ancora una questione di fiducia.