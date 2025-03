Danzare sul ghiaccio svedese con la nuova EX30 Cross Country… FATTO!!!

Nell’incantevole paesaggio invernale della Svezia, Volvo ha presentato la sua nuova EX30 Cross Country. Questo SUV compatto non solo promette prestazioni elevate, ma anche un’esperienza di guida unica, progettata per gli amanti dell’avventura che si vogliono sfidare al di fuori dei percorsi tradizionali di tutti i giorni.

Design e caratteristiche tecniche

Volvo EX30 Cross Country si distingue per il suo design robusto, concepito per affrontare le sfide di un clima invernale estremo. Con un’autonomia di 427 km e la capacità di ricaricarsi dal 10 all’80% in soli 26 minuti, è l’ideale per escursioni prolungate. L’aumento dell’altezza da terra rispetto al modello di base permette alla EX30 di navigare facilmente su strade innevate e sentieri fangosi. Le ruote da 18 pollici, con opzione di pneumatici all-terrain, garantiscono una manovrabilità superba, rendendo la guida su ghiaccio un’esperienza flessibile e sicura.

Fonte: Ufficio Stampa Volvo

Estetica e prestazioni

Esteticamente, EX30 Cross Country impressiona con dettagli ispirati alla natura, come la placca frontale che richiama la catena montuosa Kebnekaise. La sua scocca rinforzata, con piastre paracolpi anteriori e posteriori, non solo fornisce protezione, ma contribuisce anche a un aspetto potente e audace. Questo connubio di praticità ed eleganza rende EX30 non solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di avventura.

Funzionalità e tecnologia

All’interno, EX30 Cross Country è progettata per massimizzare il comfort e la funzionalità. Con vani portaoggetti strategicamente posizionati e una console centrale versatile, lo spazio è ottimizzato per ogni tipo di viaggio. L’integrazione con Google Maps e altri servizi Google facilita la navigazione in aree remote, mentre l’app Volvo consente di pre-condizionare l’abitacolo, assicurando che sia sempre pronto, anche nelle gelide mattine svedesi.

L’iniziativa Cross Country Experience

Volvo non si ferma alla semplice vendita di auto; lancia la Cross Country Experience, un pacchetto che offre vantaggi esclusivi per chi sceglie EX30 Cross Country. Sconti su accessori come barre da tetto e pneumatici all-terrain permettono ai clienti di personalizzare la loro avventura, incoraggiandoli a esplorare la natura in modo sicuro e divertente. “Vogliamo supportare i nostri clienti nella loro esplorazione della natura,” ha dichiarato Jim Rowan, CEO di Volvo Cars.

Sicurezza e sostenibilità: il core value di Volvo

La sicurezza rimane centrale nella filosofia di Volvo. EX30 Cross Country è dotata di tecnologie avanzate come il monitoraggio della guida e i sistemi di assistenza alla frenata, progettati per garantire una guida serena e sicura. Con l’ambizione di diventare un produttore di veicoli elettrici al 100% entro il 2030 e la promessa di emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2040, Volvo dimostra un impegno concreto verso la sostenibilità.

Nuova EX30 Cross Country rappresenta molto più di un semplice SUV: è un passaporto per avventure in luoghi remoti e paesaggi invernali mozzafiato. Con consegne previste per la primavera e possibilità di personalizzazione in mercati selezionati, questo veicolo promette una combinazione di comfort, sicurezza e prestazioni, pronta a soddisfare le esigenze di tutti gli esploratori moderni. EX30 Cross Country trasforma ogni viaggio in un’esperienza straordinaria, unendo l’affidabilità tipica di Volvo a un design funzionale e accattivante.