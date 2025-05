Denza sbarca a Milano: il premium elettrico che parla cinese

Il palcoscenico scelto non è casuale: la Design Week di Milano, cuore pulsante del design europeo, è il luogo dove Denza ha deciso di raccontarsi all’Europa. Il brand premium del colosso cinese BYD, nato dalla joint venture con Mercedes-Benz, lancia ufficialmente la sua sfida nel “Vecchio Continente”. Lo fa portando con sé un’inedita fusione di raffinatezza stilistica, contenuti tecnologici all’avanguardia e visione sostenibile della mobilità.

DNA europeo nato in Cina

Fondata nel 2010 come collaborazione tra BYD e Daimler, Denza nasce per unire l’elettrificazione made in China alla sensibilità estetica tedesca. Un’identità che non si è persa nemmeno ora che il marchio è interamente controllato da BYD. A guidarne la visione stilistica è infatti Wolfgang Egger, già designer per Audi e Alfa Romeo, che ha impresso al brand un’identità forte e sofisticata. L’obiettivo? Offrire un’esperienza di mobilità che unisca efficienza energetica, comfort e immagine.

La shooting brake che segna un nuovo zenit tecnologico

È la punta di diamante del debutto europeo: Z9GT, una shooting brake dalle proporzioni scultoree, sviluppata su misura sulla nuova piattaforma e³. Disponibile sia in versione 100% elettrica che con propulsore ibrido plug-in Super DM, Z9GT si distingue per soluzioni tecniche di altissimo profilo: trazione integrale tri-motore, sterzata posteriore a doppio motore, integrazione batteria-scocca (CTB) e persino la funzione crab-walking, per manovre laterali in spazi ristretti. Il design, ispirato alla fluidità della seta, regala un impatto visivo elegante ma muscolare, mentre l’abitacolo avvolge guidatore e passeggeri con materiali pregiati, tecnologia connessa e un sistema infotainment degno di una luxury lounge.

D9: il viaggio condiviso si fa business class

A fianco della Z9GT, Denza D9 completa il debutto europeo del brand con un approccio completamente diverso: è una monovolume di lusso, pensata per offrire il massimo del comfort a sette passeggeri. Ideale sia per le famiglie esigenti sia per la clientela executive, la D9 abbina la tecnologia ibrida plug-in alla qualità artigianale degli interni, puntando su spazi generosi, silenziosità da riferimento e soluzioni hi-tech orientate all’intrattenimento e alla connettività.

Eleganza e intelligenza: il nuovo linguaggio del lusso sostenibile

Ogni lettera del nome Denza rappresenta un pilastro filosofico del marchio: Diversa, Elegante, Nuova, Zenit, Aspirazionale. Un manifesto che prende forma nel design pulito ed essenziale dei modelli, nella qualità percepita degli interni, ma soprattutto in una piattaforma tecnologica che mette al centro l’efficienza energetica senza rinunciare al piacere di guida. Con oltre 120.000 ingegneri impegnati nello sviluppo tecnologico, BYD mette al servizio di Denza un know-how impareggiabile. E la piattaforma e³, già implementata su Z9GT, dimostra come l’integrazione tra software e hardware possa generare esperienze di guida più sicure, fluide e coinvolgenti.

Milano è solo l’inizio della roadmap europea

Con l’apertura ufficiale a Milano, Denza si prepara a conquistare il pubblico europeo nel corso del 2025, rafforzando la propria presenza con nuovi modelli e una rete di distribuzione dedicata. L’ambizione è chiara: ridefinire lo standard nel segmento premium grazie a un’offerta di veicoli sofisticati, connessi e sostenibili. Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD, è stata chiara : “DENZA ha sempre avuto radici nel design europeo. Ora siamo pronti a mostrare come possiamo unirle con la nostra tecnologia più avanzata per offrire qualcosa di veramente nuovo nel mercato premium.”

La nuova via del lusso

L’arrivo di Denza in Europa non è solo l’ennesimo sbarco di un marchio cinese. È l’ingresso di un nuovo modo di intendere il lusso automobilistico: elegante ma pragmatico, digitale ma umano, sostenibile ma prestazionale. E se il buongiorno si vede dal mattino, la Z9GT e la D9 hanno ben scelto il luogo del loro debutto.