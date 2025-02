Desner LoJo W300: il quadriciclo elettrico che vuole essere una citycar

Se pensate ai quadricicli elettrici come a piccole scatolette su ruote, lente, spartane e pensate solo per la città, Desner LoJo W300 potrebbe farvi cambiare idea. È compatta, sì, ma ha caratteristiche che la avvicinano più a una citycar che a una microcar. Autonomia fino a 215 km, un abitacolo a quattro posti, una dotazione di sicurezza più ricca del solito e un design che strizza l’occhio al mondo automotive vero e proprio. Oggi la scopriremo nei dettagli, dentro e fuori, per capire se può davvero essere una valida alternativa alle piccole elettriche tradizionali.

Caratteristiche tecniche: batteria, autonomia e ricarica

Sotto la carrozzeria LoJo W300 ha un motore elettrico da 30 kW (41 CV), una potenza che per un quadriciclo leggero significa scatto brillante in città e una velocità massima di circa 90 km/h. Numeri più che sufficienti per affrontare anche strade extraurbane senza sentirsi mai un ostacolo.

La batteria da 17,3 kWh garantisce un’autonomia fino a 215 km, valore che la rende una delle più capaci del segmento. Anche la ricarica è interessante: supporta la ricarica rapida, e in 35 minuti si può passare dal 30 all’80%. Se invece si usa una wallbox domestica, servono circa 4 ore per una carica completa.

Un altro aspetto interessante è che la batteria è certificata IP68, il che significa resistenza totale a polvere e immersione in acqua: non che serva andare a guadare un fiume con la W300, ma è una garanzia in più in caso di condizioni meteo estreme.

Fonte: Ufficio Stampa Desner

Esterni: design curato e dettagli da citycar

LoJo W300 non ha l’aspetto spartano tipico di molti quadricicli. Il design è moderno, pulito e ben proporzionato. Il frontale sfoggia una firma luminosa a LED che le dà un aspetto tecnologico e riconoscibile. Le linee sono tondeggianti ma ben scolpite, e la gamma colori punta su tinte pastello fresche e accattivanti.

Uno degli elementi più particolari sono le portiere, che si aprono quasi a 90 gradi. Questo non solo facilita l’ingresso e l’uscita, ma è una soluzione pratica in spazi stretti, come nei parcheggi cittadini.

Il posteriore è altrettanto curato, con un portellone ampio e gruppi ottici a LED. Il bagagliaio? Non enorme, ma sufficiente per la spesa o un paio di zaini.

Interni: più spaziosa del previsto

Aprendo la portiera si capisce subito dove W300 vuole ambire… offrire qualcosa di più rispetto alla concorrenza. Dentro si sta comodi anche in quattro, cosa non scontata in un quadriciclo.

I sedili sono ben sagomati e offrono un buon supporto. I materiali semplici, con assemblaggio curato e il design della plancia moderno ed essenziale.

Davanti al guidatore troviamo un quadro strumenti digitale da 7 pollici, mentre al centro della plancia c’è uno schermo touch da 8 pollici per il sistema infotainment. Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto? Presente. Non male per un quadriciclo.

Anche la dotazione di sicurezza è superiore alla media: oltre ai doppi airbag, c’è il controllo di stabilità, l’assistenza alla partenza in salita e la frenata rigenerativa.

Lo spazio per piccoli oggetti è ben distribuito, con vani portaoggetti nelle portiere e un’area sotto la plancia che può ospitare smartphone e altri accessori.

Sensazioni di guida: agile e sicura

E ora veniamo alla parte più interessante: come si guida?

LoJo W300 è leggera e scattante. Il motore elettrico risponde subito, rendendola perfetta per districarsi nel traffico cittadino. Il volante è leggero, la visibilità è ottima e il diametro di sterzata ridotto consente manovre facili anche nei parcheggi più stretti.

Ma la vera sorpresa arriva fuori città: non si sente instabile o insicura. Le sospensioni assorbono bene le asperità della strada e la carreggiata larga la rende più piantata rispetto ad altri quadricicli. Non si ha la sensazione di essere su un giocattolo, ma su un’auto vera e propria, anche se compatta.

La frenata è modulabile e sicura, con un impianto ben dimensionato per il peso ridotto della vettura. Inoltre, la frenata rigenerativa aiuta a recuperare energia in fase di rallentamento, migliorando l’efficienza.

Sul misto extraurbano la W300 si comporta bene: la velocità massima di 90 km/h consente di viaggiare con tranquillità sulle strade statali, e udite udite… è pensata per andare in tangenziale e in autostrada.

Prezzo e conclusioni: vale la pena?

Parliamo ora di prezzi. LoJo W300 è disponibile in due versioni:

Cargo 170 a due posti, con un prezzo di 17.500 euro

a due posti, con un prezzo di Family 215 a quattro posti, con un prezzo di 19.990 euro

Ma c’è una buona notizia: se si può o potesse parlare di eco-incentivi, il prezzo allora scenderebbe fino a 13.500 euro per la versione a due posti e 15.990 euro per quella a quattro posti.

Cosa significa? Che si entra in un range di prezzo competitivo con molte microcar elettriche, ma con un’autonomia e una dotazione nettamente superiori.

Se cercate un veicolo agile per la città, con un’autonomia che vi permette di dimenticarvi spesso della ricarica, Desner LoJo W300 è una proposta davvero interessante. Compatta, sicura e ben equipaggiata, riesce a offrire una guida più vicina a quella di una citycar che a quella di un classico quadriciclo leggero.