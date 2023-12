Nel mondo in continua evoluzione dell’industria automobilistica, l’innovazione è la chiave per ridefinire l’esperienza di guida. DS Automobiles ha fatto un passo avanti introducendo una rivoluzione nel settore integrando ChatGPT, il rinomato modello di intelligenza artificiale generativa, nei suoi modelli dotati di DS IRIS SYSTEM. Questo è un traguardo significativo, poiché segna la prima volta in cui un marchio automobilistico introduce un assistente AI così avanzato nell’esperienza di guida quotidiana.

L’integrazione di ChatGPT nei modelli DS Automobiles è un’evoluzione che trasforma il concetto di assistenza di bordo. Non si tratta solo di un riconoscimento vocale migliorato, ma di un vero e proprio compagno di viaggio che aggiunge un tocco di tecnologia high-tech alle auto DS, offrendo un’esperienza di guida completamente nuova e personalizzata.

ChatGPT: l’Intelligenza Artificiale di prossima generazione

ChatGPT non è solo un’IA comune, ma un modello linguistico avanzato che apprende da una vasta quantità di dati, permettendo un’interazione naturale e fluida con gli utenti. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia, i guidatori DS possono porre domande, accedere a informazioni rilevanti e svolgere una vasta gamma di attività mentre sono al volante.

La fusione di ChatGPT con DS IRIS SYSTEM permette agli utenti di vivere un’esperienza di conversazione completamente nuova. Immagina di chiedere alla tua auto DS di consigliarti sui luoghi da visitare a Bordeaux, di scoprire le opere d’arte più celebri del Louvre o persino di creare un quiz personalizzato. Tutto ciò è ora possibile grazie al supporto dell’intelligenza artificiale integrata in ogni modello DS dotato di DS IRIS SYSTEM.

Un’interazione sicura e intuitiva

L’utilizzo di ChatGPT è un gioco da ragazzi. Basta iniziare la conversazione dicendo “OK IRIS” o premendo un pulsante sul volante per avviare l’interazione vocale. Questo avviene in modo sicuro e intuitivo, permettendo ai guidatori di concentrarsi sulla strada senza distrazioni, mentre sfruttano appieno l’assistenza AI offerta dal sistema.

Avanguardia in fase pilota

DS Automobiles ha lanciato con successo in Stellantis la fase pilota “SoundHound AI powered by ChatGPT” per valutare la customer experience delle prime 20.000 richieste. Questa integrazione, offerta senza costi aggiuntivi per sei mesi agli abbonati che aderiscono tra il 19 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024 su DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, rappresenta un passo significativo nell’innovazione automobilistica.

Questa funzionalità è disponibile immediatamente da remoto su tutti i modelli DS dotati di DS IRIS SYSTEM in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia, permettendo agli utenti di sperimentare le potenzialità di questa tecnologia di punta nel corso della vita quotidiana.

Il futuro intelligente e virtuale dell’Automotive

L’integrazione di ChatGPT in DS Automobiles è un passo audace verso il futuro dell’automotive, offrendo un’esperienza di guida completamente nuova e personalizzata. Grazie a questa collaborazione innovativa, l’IA non è più solo un’aggiunta all’esperienza di guida, ma un compagno di viaggio intelligente e affidabile, pronto ad assistere in ogni momento. DS Automobiles si conferma all’avanguardia nell’offrire soluzioni innovative e pratiche per rendere la guida un’esperienza più piacevole e connessa.