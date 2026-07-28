DS N°7, il debutto italiano passa attraverso l’eleganza del green

All'Open d'Italia di golf la nuova ammiraglia compatta di DS Automobiles: arriva N°7, il nuovo SUV premium elegante e green

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

giornalista e automotive specialist

Il palcoscenico scelto è un silenzio ordinato di un campo da golf. Il Circolo Golf Torino, sede dell’83° Open d’Italia, questa la scelta di DS Automobiles per presentare in anteprima nazionale nuova DS N°7, il C-SUV premium prodotto nello stabilimento di Melfi.

Una scelta che racconta la filosofia del marchio francese: privilegiare eleganza, precisione e cura del dettaglio più che l’ostentazione, accompagnando il lancio commerciale di un modello destinato a rappresentare uno dei pilastri della gamma.

Tecnologia, autonomia e comfort per il nuovo corso di DS

Con il SUV N°7, DS rinnova profondamente la proposta del precedente DS 7, mantenendo dimensioni equilibrate — 4,66 metri di lunghezza e un bagagliaio fino a 560 litri — ma introducendo contenuti tecnologici e soluzioni da categoria superiore.

Il design evolve seguendo il linguaggio inaugurato dal concept DS Aero Sport Lounge, con una maggiore attenzione all’efficienza aerodinamica, testimoniata da un coefficiente di resistenza di 0,26, mentre il frontale è caratterizzato dalla nuova firma luminosa DS Light Blade e dalla griglia illuminata DS Luminascreen.

La gamma sarà disponibile con motorizzazioni ibride ed elettriche. La versione E-TENSE Long Range promette fino a 740 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP grazie alla batteria da 97,2 kWh, con ricarica dal 20 all’80% in 27 minuti.

Sul fronte delle prestazioni, la variante a trazione integrale da 350 cavalli accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Per chi privilegia l’efficienza, la Hybrid 145 dichiara consumi di 5,4 litri ogni 100 chilometri ed emissioni di CO₂ a partire da 121 g/km.

L’abitacolo punta invece sul comfort e sulla digitalizzazione. Il sistema multimediale DS Iris System 2.0 con schermo da 16 pollici integra anche ChatGPT, mentre tra le dotazioni figurano il sistema audio Electra 3D by Focal, il Night Vision, i fari Pixel Vision e il pacchetto di assistenza alla guida DS Drive Assist 2.0. Non manca la tradizionale attenzione al comfort, affidata anche alle sospensioni attive DS Active Scan Suspension, capaci di leggere il fondo stradale e adattare l’assetto in tempo reale.

Ordini aperti, quattro livelli di allestimento e prezzi

Contestualmente alla presentazione torinese si aprono anche gli ordini sul mercato italiano. Il listino parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 CV e da 50.900 euro per la variante elettrica E-TENSE, ma il lancio è accompagnato da una promozione con finanziamento Stellantis Financial Services che porta il prezzo d’accesso rispettivamente a 35.665 e 41.600 euro, oppure con una formula da 300 euro al mese.

La gamma si articola su quattro allestimenti — N°7, Pallas, Étoile e La Première — ciascuno con una dotazione crescente che spazia dal touchscreen da 16 pollici ai sistemi di assistenza più evoluti, fino agli interni in pelle Nappa, all’impianto hi-fi Focal e alle finiture dedicate della versione di vertice.

La scelta di presentare il modello all’Open d’Italia non è casuale. Già partner della Federazione Francese di Golf e del FedEx Open de France, DS rafforza il proprio legame con uno sport che condivide con il marchio valori come precisione, controllo ed eleganza.

Una strategia di posizionamento che accompagna l’arrivo di un SUV chiamato a consolidare la presenza del costruttore francese nel segmento premium europeo e che arriverà nelle concessionarie italiane nell’ultimo trimestre del 2026.