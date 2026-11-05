EICMA 2026, Milano capitale delle due ruote: tutte le novità tra sportive, tecnologia e mobilità elettrica

Da BMW Motorrad a Suzuki, passando per Brembo, TVS Motor e Desner: il Salone internazionale delle due ruote racconta il futuro delle moto, tra grandi ritorni, innovazione e nuove forme di mobilità

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Dieci padiglioni, 765 espositori, oltre 2.100 marchi e 300mila metri quadrati di superficie espositiva. EICMA 2026 apre le porte al pubblico dal 5 all’8 novembre a Fiera Milano Rho, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del panorama motociclistico mondiale. Tra le protagoniste di questa 83ª edizione, BMW Motorrad, Brembo, Suzuki, TVS Motor e Desner, cinque realtà che interpretano in modo diverso l’evoluzione delle due ruote.

EICMA 2026, un Salone da record tra tradizione e innovazione

Milano torna ad essere la capitale mondiale delle due ruote. L’83ª edizione di EICMA, inaugurata il 3 novembre a Fiera Milano Rho alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, segna un nuovo traguardo nella storia di una manifestazione nata nel 1914 e diventata un riferimento internazionale per l’intera industria motociclistica.

I numeri raccontano una crescita significativa: 765 espositori, 2.142 marchi provenienti da 52 Paesi e 300mila metri quadrati complessivi tra spazi espositivi e aree esterne. Per la prima volta da quando si svolge nel quartiere fieristico di Rho, EICMA occupa dieci padiglioni, uno in più rispetto al 2025, raggiungendo la sua massima estensione nella sede milanese.

Un risultato che conferma la capacità del Salone di attrarre costruttori e operatori da tutto il mondo. Il 74% dei marchi presenti arriva dall’estero, mentre il 30% degli espositori diretti è costituito da aziende al debutto o di ritorno. Un segnale della trasformazione che sta attraversando il settore, tra nuovi protagonisti, tecnologie avanzate e una mobilità sempre più diversificata.

«Dal 2021 a oggi abbiamo raddoppiato i padiglioni, da cinque a dieci», ha sottolineato Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA, evidenziando la fiducia delle imprese nel valore dell’incontro diretto.

Il tema scelto per questa edizione, Always the first time. Ogni anno, una scoperta, interpreta perfettamente lo spirito della manifestazione. Perché accanto alle motociclette che fanno sognare gli appassionati trovano spazio scooter elettrici, componenti sviluppati per le competizioni, soluzioni di sicurezza e piccoli veicoli pensati per rivoluzionare gli spostamenti urbani.

BMW Motorrad, dalle sportive A2 alle prestazioni della famiglia M

BMW Motorrad arriva a EICMA con una proposta che mette insieme accessibilità, sportività e ricerca tecnologica. La Casa tedesca guarda alle nuove generazioni di motociclisti senza dimenticare il proprio patrimonio sportivo, proponendo modelli capaci di interpretare esigenze differenti.

Tra le novità spiccano le BMW F 450 R e F 450 RR, che ampliano la famiglia F 450 affiancando la GS. Entrambe adottano un motore bicilindrico parallelo di 420 cc da 48 CV, una potenza che le rende compatibili con la patente A2.

F 450 R è una naked compatta e dinamica, progettata per offrire agilità e facilità di utilizzo. Il peso di 175 kg in ordine di marcia, la sella a 790 millimetri e la frizione Easy Ride Clutch contribuiscono a rendere più intuitiva l’esperienza di guida. Non manca una dotazione elettronica di livello superiore, con ABS Pro, controllo dinamico della trazione, tre modalità di guida e display TFT da 6,5 pollici.

Più specialistica F 450 RR, che porta nel segmento delle sportive accessibili il linguaggio stilistico delle grandi supersportive BMW. Carenature aerodinamiche, alette e modalità Race ne sottolineano il carattere, mentre il peso contenuto in 177 kg promette una guida particolarmente reattiva.

E poteva non catturare l’attenzione degli appassionati delle prestazioni BMW M 1000 RS? Una proposta estrema che trasferisce su strada parte dell’esperienza maturata dalla Casa nelle competizioni. Il motore sviluppa 218 CV, mentre il peso a vuoto dichiarato è di 196 kg. Un rapporto tra potenza e massa che racconta chiaramente la filosofia del progetto.

Le appendici aerodinamiche in carbonio, lo scarico in titanio e il serbatoio in alluminio spazzolato completano una motocicletta pensata per chi cerca prestazioni di altissimo livello e una tecnologia direttamente collegata al mondo delle corse.

La presenza a Milano conferma così una strategia articolata: allargare la platea dei motociclisti attraverso modelli più accessibili e, contemporaneamente, continuare a sviluppare prodotti capaci di rappresentare l’eccellenza tecnica del marchio.

Redazione Virgilio Motori

Brembo, la tecnologia della MotoGP arriva sempre più vicino alla strada

EICMA non è soltanto una vetrina per i costruttori. È anche il luogo nel quale si scoprono le innovazioni destinate a cambiare il comportamento delle motociclette, dalla sicurezza alle prestazioni. In questo scenario Brembo rappresenta una delle eccellenze italiane più riconosciute a livello internazionale.

Il Gruppo bergamasco presenta a Milano una serie di novità che coinvolgono sistemi frenanti, sospensioni, ruote e componenti sviluppati per differenti categorie di veicoli.

Tra le innovazioni più importanti debutta la nuova pinza freno GP4, progettata per il campionato MotoGP 2027. Completamente ripensata, pesa 75 grammi in meno per pinza e offre una rigidezza superiore di circa il 5%, mantenendo la compatibilità con il sistema attuale. Un’evoluzione che testimonia quanto la ricerca della prestazione passi anche attraverso dettagli apparentemente minimi.

Particolarmente interessante è anche Hyction, il disco in carbonio-ceramica derivato dalla tecnologia CCM-R utilizzata sulle hypercar. Già introdotto sulla Ducati Superleggera V4 Centenario e destinato al Mondiale Superbike dal 2027, pesa appena 1,375 kg, con una riduzione di 450 grammi rispetto a un disco in acciaio per superbike stradali. L’inerzia diminuisce fino al 40%, con benefici potenziali sulla dinamica della moto.

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L’innovazione Brembo riguarda però anche l’utilizzo quotidiano. La gamma aftermarket si amplia con i nuovi comandi frizione RCS24, RCS29 e RCS34, il disco XTRA Signature dedicato alla mobilità urbana e nuove soluzioni frenanti per i veicoli Side-by-Side.

Brembo porta ad EICMA il valore dell’intero ecosistema industriale del Gruppo. BYBRE presenta nuovi sistemi ABS e componenti dedicati alle nuove generazioni di motociclisti, J.JUAN introduce il Bled Quick Connector, mentre Marchesini rinnova la propria identità visiva attraverso un logo più essenziale e due esclusive ruote racing.

Grande attenzione anche per Öhlins, che porta al debutto la tecnologia TTXGP per le sospensioni, la serie FK A 200 destinata alle adventure e l’ammortizzatore di sterzo SD20 Blackline. SBS Friction amplia invece la propria proposta di pastiglie, dischi e kit frizione.

Una delle curiosità dell’edizione 2026 è infine la Brembo Lifestyle Collection, che trasferisce l’identità del marchio nel mondo dell’abbigliamento e degli accessori. Una scelta che racconta come la passione per la meccanica possa diventare anche espressione di uno stile di vita.

Suzuki, il fascino delle sportive e una gamma sempre più completa

Per Suzuki, EICMA rappresenta l’occasione per riaffermare una tradizione motociclistica costruita attraverso modelli diventati punti di riferimento per generazioni di appassionati. La Casa giapponese porta a Milano una gamma che spazia dalle sportive alle adventure, dalle crossover agli scooter, con uno sguardo rivolto anche alla mobilità elettrica.

Tra le novità più attese ci sono la GSX-10R e la SV-7S, due modelli che interpretano in modo differente il piacere della guida sportiva.

GSX-10R punta sulle prestazioni di un quattro cilindri in linea da 999 cc, con 152 CV a 11.000 giri e una coppia massima di 106 Nm a 9.250 giri. Un progetto che valorizza il patrimonio tecnico maturato da Suzuki nelle competizioni, con particolare attenzione alla risposta del motore e alla precisione di guida.

SV-7S sceglie invece una filosofia più essenziale, raccogliendo l’eredità della famiglia SV650. Il suo carattere nasce dalla volontà di proporre una motocicletta coinvolgente, nella quale il rapporto tra pilota e mezzo rimanga protagonista. Una formula che richiama il piacere di guida delle sportive tradizionali, reinterpretato attraverso soluzioni contemporanee.

Accanto alle novità, Suzuki espone modelli rappresentativi delle diverse anime del marchio, dalle V-Strom 1050 e 800 alle crossover GSX-S1000GX, fino alle GSX-8T e GSX-8TT, che recuperano suggestioni stilistiche del passato.

Non manca il mondo dell’off-road, rappresentato dalle DR-Z4S e DR-Z4SM, mentre la presenza della Hayabusa Tuned by JURI introduce un elemento decisamente originale. Si tratta di un esemplare unico ispirato al personaggio Juri del videogioco Street Fighter 6, un incontro tra cultura motociclistica e universo digitale.

Il legame con le competizioni viene celebrato attraverso la GSX-R1000R del Team Yoshimura SERT e la versione CN Challenge, impegnata alla 8 Ore di Suzuka con carburante dichiarato al 100% sostenibile e componenti studiati per ridurre l’impatto ambientale.

Sul fronte della mobilità urbana, Suzuki presenta il Burgman Street 125, scooter dotato di motore monocilindrico da 124 cc, display TFT LCD a colori da 4,2 pollici, sistema keyless e vano sottosella da 25,9 litri. Una proposta pensata per chi cerca praticità e comfort negli spostamenti quotidiani.

Accanto al Burgman trova spazio anche l’e-Address, scooter elettrico con autonomia dichiarata di 80 chilometri. Un modello che testimonia l’attenzione del costruttore verso nuove soluzioni di mobilità, senza abbandonare la propria identità motociclistica.

TVS Motor, l’offensiva indiana passa dall’Italia e punta sull’elettrico

Tra i protagonisti internazionali di EICMA 2026 c’è TVS Motor, costruttore indiano che considera l’Europa un mercato strategico per la propria espansione. La presenza a Milano assume un significato particolare perché accompagna il rafforzamento della rete commerciale e l’arrivo di quattro modelli pronti per la produzione.

L’Italia riveste un ruolo centrale in questa strategia. TVS dispone già di oltre 100 concessionari sul territorio nazionale e, secondo i dati comunicati dall’azienda, ha registrato una crescita delle vendite del 110% nell’ultimo anno. Una presenza che si sta ampliando anche in Spagna e Portogallo, con ulteriori sviluppi previsti in Francia e Germania.

La novità più accessibile è TVS Orbiter, uno scooter elettrico compatto destinato agli spostamenti urbani. La versione europea prevede due batterie estraibili, da 1,8 e 3,1 kWh, con autonomie stimate rispettivamente in 70 e 105 chilometri nel ciclo WMTC. La velocità massima di 45 km/h lo colloca nella categoria L1e, mentre il vano sottosella da 34 litri ne valorizza la praticità.

Più versatile TVS M1-S, che interpreta il concetto di maxi-scooter elettrico. Il motore sviluppa una potenza di picco di 12,5 kW e consente di raggiungere i 105 km/h. La batteria da 4,2 kWh può essere ricaricata dal 10 all’80% in 75 minuti, mentre il vano da 26 litri permette di ospitare un casco integrale.

Al vertice della proposta elettrica si colloca TVS X, uno scooter premium che punta su prestazioni e connettività. Il telaio è in alluminio, le ruote sono da 14 pollici e l’impianto frenante comprende ABS a doppio canale. Il motore da 11,7 kW di picco permette di accelerare da 0 a 40 km/h in 2,5 secondi e raggiungere i 110 km/h.

La tecnologia trova spazio anche nella strumentazione, con un touchscreen panoramico da 10,2 pollici, Android Auto, navigazione integrata e connettività LTE autonoma.

Accanto ai tre scooter elettrici arriva RTR 125, una sportiva leggera sviluppata per i titolari di patente A1 e per chi desidera avvicinarsi al mondo delle motociclette.

Complessivamente TVS espone 19 veicoli, compresa la speciale ’82 Series, una collezione di esemplari unici che celebra la tradizione racing del marchio.

L’espansione europea passa anche dalle competenze italiane. A Bologna, dopo l’acquisizione di Engines Engineering, TVS ha sviluppato un centro internazionale dedicato al design e all’ingegneria. Un investimento che dimostra quanto il patrimonio tecnico italiano continui a rappresentare un riferimento per l’industria motociclistica mondiale.

Per i quattro nuovi modelli, prezzi definitivi e date di disponibilità saranno annunciati in prossimità dei rispettivi lanci europei.

Desner, le microcar elettriche conquistano spazio in EICMA

L’evoluzione della mobilità urbana è uno dei temi più interessanti di EICMA 2026. Accanto alle motociclette tradizionali trovano infatti spazio veicoli compatti progettati per rispondere alle esigenze delle città, dove dimensioni ridotte, facilità di parcheggio e costi di utilizzo rappresentano elementi sempre più importanti.

In questo scenario si inserisce Desner, marchio specializzato nella micromobilità elettrica, che porta a Milano la nuova T30 e la Y300 Model Year 2027.

Desner T30 è un quadriciclo leggero premium, omologato nella categoria L6e e guidabile a partire dai 14 anni con patente AM. Lunga 2,92 metri e larga 1,50, offre due posti e una carrozzeria a tre porte, con proporzioni pensate per affrontare gli spostamenti cittadini.

Il motore elettrico sviluppa 5 kW di potenza nominale, con un picco di 14 kW e 75 Nm di coppia. La velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre la batteria da 8 kWh permette, secondo i dati dichiarati dal costruttore, di percorrere fino a 150 chilometri nel ciclo NEDC. La ricarica completa richiede circa otto ore.

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Uno degli aspetti più interessanti riguarda la dotazione, che comprende airbag, climatizzatore, display da 7 pollici, telecamera posteriore, alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata. Elementi che avvicinano l’esperienza a bordo a quella di una piccola automobile, pur mantenendo le caratteristiche di un quadriciclo leggero.

Accanto a T30, Desner presenta Y300 MY2027, quadriciclo pesante L7e guidabile dai 16 anni con patente B1. La gamma comprende versioni Cargo, dedicate alle esigenze professionali, e Family, disponibile anche con quattro posti.

Il marchio punta inoltre a rafforzare la propria presenza commerciale in Italia, dove dispone di oltre 35 concessionari, con l’obiettivo di superare i 60 showroom e centri assistenza entro il 2027.

Le prime immatricolazioni private di T30 sono previste a dicembre 2026. Desner conferma anche le iniziative commerciali Bonus Scuola e Bonus Patente B1, prorogate fino al 31 dicembre secondo i requisiti previsti.

La presenza del marchio ad EICMA conferma come i confini della mobilità leggera siano ormai più ampi rispetto al passato, comprendendo anche piccoli veicoli elettrici che propongono un’alternativa all’automobile per gli spostamenti di tutti i giorni.

EICMA 2026, quando visitare il Salone e quanto costano i biglietti

Dopo le giornate del 3 e 4 novembre dedicate alla stampa e agli operatori professionali, EICMA 2026 apre al grande pubblico da oggi 5 novembre a domenica 8 novembre, con orario continuato dalle 9.30 alle 18.30.

Il biglietto intero costa 20 euro online e 25 euro alle casse, mentre per i bambini dai 4 ai 13 anni è previsto un ingresso ridotto a 10 euro online e 12 euro in biglietteria. I bambini fino a 3 anni entrano gratuitamente. Sono disponibili anche biglietti pomeridiani, validi dalle 13.30, al prezzo di 14 euro online per gli adulti e 7 euro per i bambini. Per gli acquisti sul web si applicano spese di gestione di 1,50 euro.

Il quartiere fieristico di Rho è facilmente raggiungibile con la metropolitana M1, fermata Rho Fieramilano, e attraverso i collegamenti ferroviari. Per chi sceglie di arrivare in motocicletta è disponibile il parcheggio gratuito PM1 presso Porta Ovest.

La visita non si limita ai padiglioni espositivi. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono gli spettacoli di MotoLive, le esperienze dedicate alla mobilità urbana e la mostra che ripercorre la storia della MotoGP, offrendo agli appassionati un viaggio attraverso le competizioni e i loro protagonisti.

Il programma completo, gli aggiornamenti sugli eventi e la biglietteria sono consultabili sul sito ufficiale: www.eicma.it.

Con dieci padiglioni e una partecipazione internazionale in crescita, EICMA 2026 racconta un settore che sta vivendo una trasformazione profonda. L’elettrificazione apre nuove possibilità, l’elettronica rende le motociclette sempre più evolute e la ricerca sulle prestazioni continua a beneficiare dell’esperienza maturata nelle competizioni.