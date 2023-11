Fiat Topolino: la dolce vita della mobilità urbana elettrica

In esclusiva la Nuova Fiat Topolino alla Fiera EICMA 2023 per segnare l'epoca della micro-mobilità elettrica, incarnando lo stile della Dolce Vita italiana

L’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA) ha portato nel 2023 uno spicchio di storia automobilistica: la nuova Fiat Topolino, un veicolo votato alla mobilità sostenibile e al piacere di vivere la città con un tocco esclusivo di “Dolce Vita”.

La presenza di Fiat Topolino alla fiera è stata accolta con gioia da appassionati e curiosi. Un veicolo 100% elettrico, dalla lunghezza minima (appena 2,53 metri) e libero di girare ovunque, e che rappresenta la soluzione ideale per abbracciare lo spirito di chi anche nella mobilità urbana moderna ama il bello della vita.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia, ha affermato: “Con la Nuova Fiat Topolino, la missione di FIAT di promuovere la mobilità sostenibile diventa realtà, rendendo l’esperienza della guida elettrica facile e accessibile per tutti“.

L’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA) diventa un palcoscenico ideale per presentare due varianti della Topolino: una “chiusa” e una “Dolcevita aperta”. Entrambe pronte ad esemplificarne la filosofia con un unico colore, Verde Vita, e un design interno ed esterno coerente.

La nuova Fiat Topolino: caratteristiche e peculiarità

La Topolino non è solo un’opera d’arte estetica, ma anche un concentrato di praticità: con una batteria da 5,4 kWh offre fino a 75 km di autonomia, ideale per gli spostamenti urbani. La sua velocità massima di 45 km/h è in linea con i limiti crescenti delle zone urbane a 30 km/h.

La customer experience per l’acquisto è altrettanto rivoluzionaria: un processo digitale semplice e intuitivo che consente di configurare il veicolo, decidere il finanziamento e completare l’ordine con pochi clic. La consegna, inoltre, avverrà direttamente a casa del cliente attraverso un innovativo processo di tracciabilità, un primato nel settore dei quadricicli. Galassi aggiunge: “Siamo orgogliosi di inaugurare un nuovo modo di intendere la mobilità urbana: sostenibile, silenziosa, sicura e senza stress“.

A partire da dicembre, la Nuova Fiat Topolino sarà disponibile in tutte le concessionarie italiane Fiat, permettendo al grande pubblico di sperimentare di persona la rivoluzione della mobilità urbana, segnando un passo avanti nella trasformazione nel modo di muoversi in città, coniugando praticità, stile e sostenibilità in un’unica soluzione.