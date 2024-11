FIAT Topolino Top Class: piccola, elettrica e sicura

All’EICMA 2024, Fiat Topolino non è stata solo un’icona di micro-mobilità elettrica, ma anche protagonista di una campagna educativa unica: “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT”. Con test drive, incontri formativi e premi esclusivi, il progetto coinvolge oltre 17.000 studenti, promuovendo una mobilità sostenibile e consapevole. Un mix perfetto di innovazione, responsabilità e Dolce Vita.

FIAT Topolino Top Class: sicurezza stradale e mobilità sostenibile al centro dell’EICMA 2024

FIAT sceglie il prestigioso palcoscenico di EICMA per lanciare la campagna educational “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT”, con protagonista l’eclettica Fiat Topolino. Un progetto ambizioso che unisce formazione, innovazione e responsabilità sociale, rivolgendosi a giovani e famiglie per promuovere una mobilità sostenibile e consapevole.

Una cornice perfetta per la mobilità urbana: la fiera del ciclo e motociclo milanese

L’81ª edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA), evento che attrae appassionati e operatori del settore da tutto il mondo, ha visto tra le numerose novità, già dall’anno scorso, FIAT, che si è destinata nella sezione Urban Mobility, con la Topolino e la Topolino Dolcevita, entrambe brandizzate con il logo “Top Club”. Con una velocità massima di 45 km/h, dimensioni ultracompatte di 2,53 metri e una tecnologia 100% elettrica, la Topolino rappresenta la soluzione perfetta per le sfide della mobilità urbana. Grazie alla sua versatilità, è accessibile anche ai giovanissimi, a partire dai 14 anni.

“Top Club”: Educazione stradale per le nuove generazioni

FIAT non si limita a proporre veicoli innovativi: con “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT”, punta a sensibilizzare oltre 17.000 studenti delle scuole superiori su temi come la sicurezza stradale, la sostenibilità e la mobilità elettrica. La campagna, patrocinata dai Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, prevede un tour di 20 tappe in tutta Italia. Ogni evento combina incontri formativi in aula con test drive nei cortili delle scuole, dove gli studenti possono scoprire in prima persona le potenzialità della Topolino.

Kit digitali e premi per incentivare l’apprendimento

Il progetto si sviluppa in due fasi. La prima coinvolge le scuole attraverso un kit didattico digitale, con schede tematiche su argomenti come:

Mobilità elettrica e sostenibilità ambientale.

Normative di sicurezza stradale e comportamenti corretti alla guida.

Transizione verso l’elettrico e le opportunità per il futuro.

Gli studenti partecipano a un questionario finale per testare le proprie conoscenze, ottenendo crediti formativi e concorrendo a premi come l’utilizzo gratuito di una Fiat Topolino per sei mesi.

Il tour nelle scuole: esperienze pratiche al volante

La seconda fase del progetto porta l’esperienza direttamente nelle scuole. Durante gli eventi, gli studenti hanno l’opportunità di partecipare a sessioni formative tenute da esperti di sicurezza stradale e a test drive guidati da professionisti. L’obiettivo è rendere l’educazione stradale concreta, emozionante e coinvolgente.

Fiat Topolino: leader della micro-mobilità elettrica

La protagonista assoluta di questa iniziativa è , ovviamente, Fiat Topolino, una microcar elettrica che ha conquistato il mercato dei quadricicli negli ultimi mesi. Disponibile in versione chiusa e Dolcevita (aperta), combina praticità, sostenibilità e un’estetica ispirata alla Dolce Vita italiana.

Tra i suoi punti di forza:

Batteria da 5,4 kWh con 75 km di autonomia.

Accesso libero alle ZTL e parcheggio gratuito nei centri storici.

Interni spaziosi e versatili, con 63 litri di capacità di carico.

Mobilità democratica: l’accessibilità al centro

FIAT punta a rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti, anche economicamente. Grazie a un leasing Stellantis Financial Services a partire da 29€ al mese, la Topolino diventa una valida alternativa ai trasporti pubblici, ideale per giovani e famiglie.

L’iniziativa “Top Club” e la presenza di Topolino all’EICMA testimoniano il ruolo di FIAT come innovatore responsabile, impegnato a educare e coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di un futuro sostenibile. Con il suo mix di stile, accessibilità e tecnologia, la Fiat Topolino è molto più di una microcar: è un simbolo del cambiamento, pronto a conquistare le strade e il cuore degli italiani.