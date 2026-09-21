Ford BlueCruise, l’auto lascia libere le mani ma non l’attenzione

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Togliere le mani dal volante senza smettere di guidare. È questo, più di ogni definizione tecnica, il principio alla base di Ford BlueCruise. Un sistema di assistenza di Livello 2 che sulle strade abilitate permette alla vettura di controllare velocità, distanza e posizione nella corsia, mentre una telecamera verifica continuamente che gli occhi del conducente rimangano rivolti verso la strada. Intorno lavorano gli altri ADAS Ford e, in particolare, quelli riuniti nel Co-Pilot Pack, tutti di serie sulle BlueCruise Edition.

Prima di BlueCruise vengono radar, telecamere e centraline

La trasformazione dell’automobile contemporanea comincia da elementi che normalmente non si vedono. Una telecamera dietro il parabrezza, radar anteriori e posteriori, sensori, mappe digitali e una rete di centraline che raccolgono informazioni, le confrontano e decidono se limitarsi ad avvisare il conducente oppure intervenire.

Ford sintetizza l’architettura dei suoi sistemi di assistenza attraverso tre elementi fondamentali: centralina, telecamera e radar, incaricati di osservare ed elaborare continuamente l’ambiente circostante.

È su questa base che lavorano gli ADAS ormai familiari, ma sempre più sofisticati. Il Pre-Collision Assist, per esempio, utilizza telecamera frontale e radar a lungo raggio: il radar calcola distanza e velocità relativa di automobili, pedoni e ciclisti, mentre la telecamera riconosce la sagoma dell’ostacolo. Se necessario, il sistema prepara l’impianto frenante e può applicare automaticamente la massima forza frenante. Integra anche l’Intersection Assist per le situazioni di rischio agli incroci.

Questi sistemi di sicurezza sono nati per prevenire e non curare. Non si tratta soltanto di proteggere chi occupa l’auto quando qualcosa è già accaduto, ma di tentare di evitare che accada.

Redazione Virgilio Motori

Una corsia non è soltanto due righe bianche

Il Lane Keeping System rappresenta bene questa evoluzione. Attraverso la telecamera anteriore il software legge la segnaletica orizzontale, comprese linee continue e tratteggiate, e in caso di superamento involontario può utilizzare il servosterzo elettrico per imprimere una coppia contraria e riportare la vettura nella corretta traiettoria.

Con il Lane Centering Assist, previsto nel Co-Pilot Pack, il concetto cambia ulteriormente. Non aspetta che l’auto raggiunga la linea laterale: calcola continuamente il centro geometrico della corsia e applica piccole correzioni allo sterzo per mantenerla in posizione. Una differenza apparentemente sottile, ma importante soprattutto nei lunghi trasferimenti autostradali, dove sono proprio le continue microcorrezioni a contribuire all’affaticamento.

Ed è da sistemi come questo che nasce BlueCruise.

BlueCruise: mani libere, ma occhi obbligatoriamente sulla strada

BlueCruise mantiene la vettura al centro della corsia e, nelle condizioni previste e sulle Blue Zone, permette al conducente di non tenere continuamente le mani sul volante.

La definizione più corretta rimane però quella di assistenza alla guida di Livello 2. Non è guida autonoma e non autorizza il conducente a dedicarsi ad altro.

Radar anteriori e laterali, telecamera frontale, sensore dello sterzo e informazioni relative alla strada collaborano per mantenere la vettura in corsia. A questo si aggiunge una telecamera rivolta verso il guidatore, elemento fondamentale dell’intero sistema. La guida rapida Ford ribadisce che il conducente deve continuare a guardare la strada anche quando BlueCruise consente di lasciare il volante.

In altre parole, l’elettronica libera le mani ma non libera il conducente dalle sue responsabilità.

L’auto guarda anche chi è al volante

È uno degli aspetti più interessanti della tecnologia.

Il Direct Driver Monitoring System utilizza una telecamera a infrarossi orientata verso il viso del conducente. Illuminatori IR invisibili permettono di rilevare posizione della testa e direzione dello sguardo anche al buio o quando vengono indossati gli occhiali da sole.

È un sistema differente dal tradizionale Driver Alert. Quest’ultimo deduce la stanchezza osservando il comportamento della vettura: microcorrezioni della traiettoria e movimenti anomali dello sterzo vengono elaborati da un algoritmo e, quando viene individuato un possibile calo di attenzione, compare sul quadro strumenti la ben nota tazzina di caffè accompagnata da un avviso sonoro.

BlueCruise va oltre perché controlla direttamente dove guarda il conducente. Secondo la documentazione Ford, se gli occhi abbandonano la strada per oltre cinque secondi il sistema aziona una sequenza di avvisi visivi e acustici. In assenza di una reazione può rallentare progressivamente la vettura fino ad arrestarla mantenendo il controllo dello sterzo.

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Il cruise control che legge anche la strada davanti

Il Co-Pilot Pack non si limita al mantenimento della corsia.

L’Intelligent Adaptive Cruise Control 2.0 con Stop&Go e Predictive Speed Assist utilizza radar frontale, telecamera e informazioni GPS. Mantiene la distanza dal veicolo che precede, controllando acceleratore e freno, e può arrivare fino all’arresto nel traffico per poi ripartire automaticamente quando le condizioni lo consentono.

Ma la parte più interessante è quella predittiva.

Il sistema incrocia le informazioni della telecamera con la posizione GPS e può riconoscere in anticipo curve strette, rotatorie o incroci, riducendo preventivamente la velocità anche se davanti non c’è un’altra automobile da seguire.

L’auto non reagisce quindi soltanto a ciò che incontra: comincia a prepararsi a quello che sta per incontrare.

A questo si aggiunge l’Intelligent Speed Assist, capace di adattare la velocità ai limiti rilevati attraverso segnaletica e informazioni di navigazione. Il Traffic Sign Recognition, infatti, incrocia ciò che legge la telecamera con i dati cartografici del GPS per identificare in maniera più affidabile i limiti di velocità e gli altri segnali.

L’angolo cieco non è più così cieco

Un altro capitolo importante riguarda quello che avviene ai lati e dietro l’automobile.

Il BLIS con Cross Traffic Brake utilizza due radar inseriti negli angoli del paraurti posteriore. Se rileva un veicolo nell’angolo cieco, il conducente viene avvertito attraverso i LED presenti negli specchietti. Ma il sistema può fare di più: se viene iniziato un cambio di corsia potenzialmente pericoloso, può applicare una coppia allo sterzo per contrastare la manovra.

Il Cross Traffic Brake entra invece in gioco nelle retromarce, una delle situazioni nelle quali la visibilità è tradizionalmente più critica. I radar sorvegliano il traffico trasversale mentre si esce da un parcheggio; prima arrivano l’avvertimento visivo e quello acustico e, se il conducente non reagisce, il sistema può applicare automaticamente i freni.

Sono interventi meno spettacolari di una guida senza mani, ma probabilmente quelli che nella quotidianità possono fare la differenza più spesso.

Quattro telecamere per vedere l’auto dall’alto

Anche il parcheggio entra nel medesimo ecosistema.

La telecamera a 360 gradi combina le immagini provenienti dalla telecamera anteriore, da quella posteriore e da quelle collocate sotto gli specchietti. La centralina riceve simultaneamente quattro flussi video e li unisce digitalmente, correggendo le distorsioni fino a ricostruire sul display centrale la classica visuale «bird’s-eye view», come se qualcuno osservasse l’auto dall’alto.

I sensori di parcheggio completano il quadro e calcolano la distanza dagli ostacoli attraverso impulsi a ultrasuoni. Il suono degli avvisi viene persino riprodotto dagli altoparlanti nella direzione dalla quale proviene l’ostacolo.

Piccoli dettagli, ma sono quelli che trasformano l’elettronica da esercizio tecnologico a compagna quotidiana.

BlueCruise sa anche quando farsi da parte

L’altro elemento che la documentazione Ford chiarisce bene riguarda i limiti.

BlueCruise non funziona in qualsiasi luogo e in qualsiasi condizione. Può non essere disponibile quando la corsia è troppo stretta o troppo larga, quando la curvatura della strada supera i parametri previsti, quando la segnaletica orizzontale non può essere riconosciuta oppure in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Il principio è importante perché racconta una tecnologia avanzata che non pretende di essere infallibile.

Se vengono meno le condizioni necessarie, il sistema chiede al conducente di rimettere le mani sul volante. Se gli avvisi vengono ignorati, BlueCruise può essere disattivato automaticamente e l’auto viene rallentata fino all’arresto, continuando a gestire lo sterzo durante la procedura.

C’è persino una funzione di riposizionamento nella corsia: in alcune situazioni, per esempio quando un’altra vettura viaggia molto vicina nella corsia adiacente, BlueCruise può spostare leggermente la propria posizione all’interno della corsia per aumentare la distanza laterale, senza naturalmente oltrepassarne i limiti.

È un comportamento molto umano, tradotto in algoritmo: quello stesso piccolo movimento verso il margine opposto che un automobilista esperto compie quasi senza pensarci quando viene affiancato da un camion.

Non guida autonoma, ma un nuovo modo di assistere

BlueCruise è probabilmente il sistema che attira maggiormente l’attenzione perché permette di togliere le mani dal volante. Ma fermarsi a questo significherebbe raccontarne soltanto la parte più scenografica.

La tecnologia funziona perché alle sue spalle c’è un’intera architettura di assistenza: cruise control adattivo, centraggio della corsia, riconoscimento dei segnali, frenata automatica, monitoraggio degli angoli ciechi, sorveglianza del traffico posteriore, telecamere e sistemi di controllo dell’attenzione.

Ed è qui che il Co-Pilot Pack, di serie sulle BlueCruise Edition, acquista il suo significato. Non una collezione di sigle da brochure, ma sistemi progettati per dialogare tra loro e togliere al conducente parte del lavoro più ripetitivo senza sottrargli quello più importante: guidare.

Perché l’automobile può frenare, accelerare, correggere una traiettoria e persino controllare dove stiamo guardando. Ma, almeno per ora, il posto di guida continua ad avere un conducente. E deve restare vigile, sveglio, reattivo.

In collaborazione con Ford Italia