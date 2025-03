Formula Audi: innovazione e sportività tra passato e futuro

Autodromo Nazionale Monza, celebre tempio della velocità, questa la location scelta da Audi per un evento straordinario che punta i riflettori sulla sportività e sull’innovazione. Nuova Audi RS6 è stata messa a disposizione per prova nel circuito, rivelando tutta la sua potenza, mentre la terza generazione di Audi Q5 ha mostrato la sua straordinaria versatilità attraverso un percorso che ha incluso fuoristrada e passaggio sulla sopraelevata. L’evento non ha solo celebrato il presente, ma ha anche preparato il terreno per il futuro, con l’atteso debutto di Audi in Formula 1 nel 2026.

Nuova Audi Q5: innovazione e versatilità

Audi Q5 si è presentata sotto una veste radicalmente rinnovata, puntando su un design più sportivo e su motorizzazioni benzina e Diesel dotate della tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt di serie. Basata sulla piattaforma PPC, questa nuova iterazione del SUV più venduto di Audi unisce dinamismo e comfort, in un equilibrio tra prestazioni e avanzamento tecnologico. Restyling degli interni e le elevate possibilità di personalizzazione, definiscono un nuovo standard di comfort e stile della vettura.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Sfide Off-Road e prestazioni tecnologiche al limite

Durante l’evento, la versatilità di Audi Q5 è stata messa in luce nelle attività on e off-road e tra le curve storiche dell’autodromo, come la famosa sopraelevata con un’inclinazione dell’80%. Tali sfide hanno esaltato le capacità di nuova Q5, simbolo di un’evoluzione continua e di un forte adattamento alle esigenze contemporanee.

Sua eccellenza: Audi RS6 e RS e-tron GT

Oltre alle prove organizzate per Q5, Audi ha portato in pista RS6 Avant GT e la RS e-tron GT performance. Equipaggiata con 630 CV e caratterizzata da un design ispirato alla storica Audi 90 quattro IMSA GTO, RS6 ha mantenuto le promesse nel circuito monzese. E-tron GT, con i suoi 925 CV, ha mostrato come la potenza e la sostenibilità possano coesistere armoniosamente.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Impulso innovativo: Audi nel Motorsport

Volti noti del motorsport, come Dindo Capello e Allan McNish, hanno condiviso esperienze di successo, evidenziando come lo spirito innovativo di Audi possa essere un fattore chiave anche nel prossimo debutto in Formula 1. La partecipazione di Audi al campionato mondiale del 2026 è vista come un’evoluzione naturale della sua filosofia di innovazione, pronta ad affrontare le sfide del futuro con determinazione e capacità di adattamento. L’evento di Monza serve da trampolino di lancio per una serie di presentazioni lungo la penisola, coinvolgendo 850 ospiti attraverso 9 circuiti. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Audi nel realizzare autovetture che incarnano la perfetta fusione tra tradizione e avanguardia tecnica, alimentando l’entusiasmo verso i suoi veicoli e il prestigioso impegno in Formula 1.