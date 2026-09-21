Geely e Zeekr, al Salone di Torino le due anime del nuovo lusso cinese

Dalla compatta elettrica E2 al sorprendente fuoristrada KO11, fino alle Zeekr 7X, X e 7GT: al Salone Auto Torino 2026 il Gruppo Geely mette in scena una gamma sempre più europea. E sceglie la capitale italiana dell’automobile per parlare anche di design

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Torino torna a essere un osservatorio privilegiato per capire dove sta andando l’automobile. E tra piazza Castello e i Giardini Reali, Geely e Zeekr raccontano forse meglio di altri quanto rapidamente stiano cambiando gli equilibri del settore. Stessa galassia industriale, due identità differenti: Geely punta a rendere tecnologia ed elettrificazione accessibili a un pubblico ampio, mentre Zeekr interpreta la mobilità elettrica attraverso la lente del premium. Al Salone Auto Torino 2026 le novità si chiamano E2 e KO11, ma intorno a loro si muovono EX5, Starray EM-i e le elettriche Zeekr X, 7X e 7GT.

Torino, laboratorio della nuova automobile

Non è casuale che Geely abbia scelto Torino per mostrare un pezzo importante della propria evoluzione europea. Il Salone Auto Torino 2026, andato in scena dall’11 al 13 settembre, ha riunito 47 Case automobilistiche nel grande percorso espositivo all’aperto tra piazza Castello, Piazzetta Reale, Corte d’Onore e Giardini dei Musei Reali.

In questa cornice, Geely e Zeekr si sono presentate sotto la regia di Jameel Motors Italia, distributore ufficiale dei due marchi nel nostro Paese. La formula è interessante perché permette di osservare fianco a fianco due interpretazioni della stessa trasformazione: quella più trasversale di Geely e quella dichiaratamente premium e completamente elettrica di Zeekr.

Per Geely si tratta anche del ritorno nella città piemontese a dodici mesi dal debutto italiano con EX5 e Starray EM-i. Questa volta, però, il messaggio cambia: non più soltanto «eccoci», ma piuttosto «ecco dove vogliamo andare».

E2, la piccola che vuole giocare da grande

La novità più concreta è Geely E2, mostrata per la prima volta in Italia nella configurazione destinata al mercato europeo. Una compatta elettrica di circa quattro metri che punta a uno dei terreni più difficili del mercato: quello delle elettriche urbane capaci di essere semplici nell’utilizzo senza apparire necessariamente «basic».

E2 arriva inoltre con una carta importante: ha conquistato le cinque stelle nei test Euro NCAP secondo il nuovo protocollo 2026. Geely la presenta come l’auto più venduta al mondo nel 2025 nei segmenti A e B e il Salone torinese è stato soprattutto l’occasione per mostrare al pubblico italiano il suo nuovo linguaggio stilistico prima dell’arrivo sul mercato.

È un’auto che fotografa bene la nuova strategia cinese in Europa. Non basta più proporre molta tecnologia a un prezzo competitivo: servono sicurezza, qualità percepita, design riconoscibile e un prodotto studiato specificamente per le aspettative del cliente europeo.

KO11, il lato avventuroso di Geely

Poi c’è l’auto che difficilmente passa inosservata. KO11 rappresenta quasi l’estremo opposto della E2: è il primo SUV definito dalla Casa «All-Terrain Hardcore», dotato di intelligenza artificiale e concepito come anticipazione della futura espansione della gamma.

Le proporzioni sono importanti, squadrate, volutamente solide. Geely definisce il principio stilistico «gentle strength»: forza senza aggressività gratuita, con l’obiettivo di far convivere capacità fuoristradistiche e comfort nell’impiego quotidiano. Il debutto sul mercato cinese è previsto prima dell’arrivo europeo; per l’Italia l’orizzonte indicato dal comunicato è il 2028.

Ed è proprio la KO11 ad aver regalato a Geely uno dei due riconoscimenti dei Torino Automotive Design Awards 2026: il Best Exterior Design Award nella categoria Family Car. L’altro è andato alla Starray EM-i, premiata con il Best Technological Innovation Award nella categoria City Car.

EX5 e Starray EM-i, il presente della gamma

Accanto alle novità, Torino è servita anche a consolidare ciò che Geely ha già costruito. EX5 e Starray EM-i rappresentano infatti due modi diversi di affrontare l’elettrificazione e sono state protagoniste anche dell’area test drive.

Starray EM-i, in particolare, cerca di tradurre la tecnologia in qualcosa di molto concreto: aerodinamica curata, abitacolo flessibile, sedili ergonomici e — dettaglio tutt’altro che secondario nell’epoca dei maxi schermi — anche comandi fisici.

EX5 segue invece un linguaggio più essenziale e fluido, mentre E2 porta questa filosofia nella dimensione urbana. Tre automobili differenti, dunque, ma costruite attorno a una medesima matrice progettuale.

Zeekr, il premium diventa elettrico

Qualche metro più in là cambia il tono. Zeekr appartiene allo stesso Gruppo Geely, ma parla un linguaggio differente. Il marchio è entrato ufficialmente sul mercato italiano nel febbraio 2026 e a Torino ha scelto di ribadire la propria interpretazione del premium elettrico.

Nello spazio espositivo le protagoniste sono state Zeekr 7X e Zeekr X. La prima porta la filosofia del brand nel mondo dei SUV premium, la seconda la comprime in dimensioni più urbane senza rinunciare all’attenzione per design, tecnologia e prestazioni elettriche. L’idea dichiarata dal costruttore è quella di non copiare semplicemente i codici del lusso automobilistico tradizionale, ma di reinterpretarli attraverso tecnologia ed esperienza d’uso.

È un passaggio interessante perché racconta quanto il concetto stesso di premium stia cambiando. Pelle, materiali e finiture continuano naturalmente ad avere importanza, ma oggi entrano nell’equazione software, velocità di ricarica, interfacce digitali e servizi. Il lusso non è più soltanto ciò che si vede e si tocca: è anche ciò che l’automobile sa fare.

E poi c’è 7GT

Il racconto Zeekr a Torino non si è fermato allo stand. Nell’area dedicata alle prove dinamiche erano disponibili 7GT e 7X, permettendo così al pubblico di passare dall’osservazione alla strada. 7GT assume un ruolo particolare: una granturismo elettrica che porta il marchio verso un’automobile più emozionale, bassa e dinamica rispetto all’universo SUV. È anche il modello con cui Zeekr amplia ulteriormente la propria presenza italiana dopo il debutto di inizio anno. E qui la differenza rispetto a Geely diventa evidente. Se quest’ultima cerca una diffusione più ampia attraverso modelli capaci di rispondere a esigenze differenti, Zeekr vuole costruire desiderabilità, immagine e un’identità premium riconoscibile.

Da Shanghai a Milano, passando per Torino

Dietro le automobili c’è poi un tema particolarmente caro a Torino: il design. Geely dispone di cinque centri stile nel mondo — Shanghai, Ningbo, Milano, Göteborg e Coventry — con professionisti provenienti da oltre venti Paesi e regioni.

Il Geely Innovation Design Center Italy di Milano ha un compito preciso: portare nel network quello che l’azienda definisce «Italian Flair», vale a dire attenzione alle proporzioni, cultura dei materiali, trattamento della luce e centralità dell’esperienza umana. Una contaminazione tra cultura progettuale europea e capacità industriale cinese che oggi è uno degli aspetti più interessanti dell’evoluzione dei grandi gruppi asiatici.

Non a caso, durante il Salone il Teatro Regio ha ospitato il TADA × Geely Design Forum, dedicato al tema «Design at the Wheel of Tomorrow». Chen Zheng, Vice President di Geely Auto Group e Global Design Head, ha affrontato il rapporto tra trasformazione tecnologica e progettazione dell’automobile del futuro.

Due marchi, una partita europea

Torino lascia dunque una fotografia piuttosto chiara. Geely non vuole più essere percepita semplicemente come uno dei molti nuovi nomi arrivati dalla Cina. E Zeekr, dal canto suo, cerca uno spazio nel premium europeo senza imitare pedissequamente ciò che esiste già. E2 racconta l’accessibilità dell’elettrico, EX5 e Starray EM-i il presente della gamma, KO11 ne anticipa l’espansione. Dall’altra parte X, 7X e 7GT costruiscono il lato più sofisticato ed emozionale dell’offerta.

Il dato industriale aiuta a capire le dimensioni della partita: Geely Auto Group comprende i marchi Geely, Lynk & Co e Zeekr e nel 2025 ha dichiarato oltre 3 milioni di vetture vendute, con 1,69 milioni di veicoli a nuova energia.

Torino, città che per più di un secolo ha insegnato al mondo come si disegna e si costruisce un’automobile, diventa così il luogo di un curioso passaggio di testimone culturale. I nuovi costruttori arrivano dall’Asia, ma per conquistare l’Europa vengono qui a parlare di proporzioni, materiali, piacere d’uso e design. In fondo, anche nell’auto del futuro certe vecchie lezioni continuano a essere terribilmente moderne.