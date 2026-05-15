Geely, il futuro prende forma a Milano e si chiama E2

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è un momento, alla Milano Design Week, in cui il rumore della città sembra spegnersi. Succede entrando nella Sala dell’Organo della Fondazione Istituto dei Ciechi, in via Vivaio. Qui non ci sono semplici luci scenografiche, né il classico allestimento da salone del mobile. Qui si entra dentro una visione. Una dimensione sospesa in cui tecnologia, natura, suono e presenza umana dialogano in tempo reale. È questo il cuore di Anima Mundi. A Visionary Impulse, l’installazione firmata dallo studio multidisciplinare Dotdotdot per Geely Auto durante la Design Week 2026.

Una scelta tutt’altro che casuale. Perché Geely, colosso globale dell’automotive distribuito in Italia da Jameel Motors, non arriva a Milano soltanto per mostrare le sue automobili. Arriva per raccontare un linguaggio. Una filosofia. Una nuova idea di progresso che il marchio definisce “Rinascimento Tecnologico”.

Ed è proprio in questo scenario che debutta in Italia nuova Geely E2.

Un’auto che non vuole essere solo un’auto

Nuova Geely E2 non si presenta come un semplice modello elettrico da aggiungere al listino. Il suo ruolo è più sottile e, in qualche modo, più ambizioso. È l’oggetto simbolico attraverso cui Geely prova a ridefinire il rapporto tra persone e automobile. E2 nasce infatti per interpretare il desiderio contemporaneo di essenzialità elegante: linee pulite, superfici morbide, tecnologia integrata senza ostentazione e un approccio che mette al centro l’esperienza quotidiana.

Non è il lusso rumoroso delle supercar da copertina. È piuttosto quel tipo di raffinatezza silenziosa che oggi conquista architetti, creativi e designer. Un’estetica che parla di semplicità intelligente, di funzionalità emozionale, di tecnologia che accompagna. Geely la descrive come “un nuovo simbolo di stile ed eleganza accessibili”. E guardandola inserita dentro l’universo immersivo di Anima Mundi, il messaggio appare chiarissimo: l’automobile non è più solo un mezzo, ma una presenza culturale.

Dentro Anima Mundi: il design che respira

L’installazione ideata da Dotdotdot è uno dei progetti più evocativi della Design Week 2026. E’ necessario attraversare i cinque velari monumentali sospesi nello spazio che reagiscono alla presenza dei visitatori. Le immagini mutano continuamente, i paesaggi sonori si stratificano, le vibrazioni cambiano intensità. Ogni passo modifica l’ambiente. Il risultato è un microcosmo vivo, quasi organico, che sembra respirare insieme al pubblico.

L’idea di fondo è potente: superare la visione antropocentrica della tecnologia e immaginare un ecosistema in cui umano e non umano convivano in equilibrio. Non più una natura da contemplare come scenografia, ma una rete di relazioni in continua evoluzione. Ed è qui che nuova E2 trova la sua collocazione ideale. Non come semplice prodotto esposto sotto i riflettori, ma come parte integrante dell’esperienza. L’auto dialoga con l’ambiente, con le luci, con il suono. Diventa elemento narrativo. Quasi una creatura silenziosa dentro questa cosmogonia contemporanea fatta di impulsi, percezioni e connessioni.

Milano capitale del nuovo Rinascimento tecnologico

Negli ultimi anni la Design Week è diventata molto più di un appuntamento legato all’arredamento. È il luogo in cui i grandi marchi raccontano la propria identità culturale. La presenza del Design Centre del Gruppo Geely proprio a Milano rafforza ulteriormente questo legame con l’Italia e con quella capacità tutta meneghina di mescolare estetica, innovazione e visione industriale. Non sorprende quindi che il brand abbia scelto il concetto di “Rinascimento Tecnologico” come manifesto della propria crescita europea. Un’espressione che richiama volutamente la tradizione italiana del pensiero umanista: la tecnologia non come fredda dimostrazione di potenza, ma come strumento per migliorare concretamente la vita delle persone.

È un cambio di paradigma importante in un mondo automotive spesso ossessionato da numeri, algoritmi e performance. Geely prova invece a riportare al centro il lato emotivo e umano della mobilità. E2 ne rappresenta perfettamente questa filosofia.

La tecnologia che non ha bisogno di urlare

C’è qualcosa di interessante nel modo in cui Geely parla delle proprie auto. Punta sulla naturalezza dell’innovazione. E2, in questo senso, sembra voler incarnare una nuova forma di modernità: discreta, elegante, accessibile. Una vettura pensata per chi ama il design contemporaneo ma non vuole rinunciare alla semplicità. Per chi cerca connettività, sostenibilità e comfort senza trasformare ogni viaggio in un esercizio di tecnologia ostentata. L’automobile torna così a essere un oggetto da vivere con spontaneità, gioia e leggerezza.

Quando l’automotive incontra l’arte

La vera forza del progetto Geely alla Design Week sta proprio qui: nella capacità di uscire dal recinto tradizionale delle quattro ruote. Un modo per dire che oggi il futuro della mobilità passa anche attraverso la sensibilità culturale, la percezione sensoriale e il rapporto emotivo con gli spazi. Ed è interessante vedere come un marchio cinese scelga proprio Milano — città simbolo del design europeo — per raccontare questa trasformazione. In fondo, il design automobilistico ha sempre avuto qualcosa di profondamente italiano. Non solo per stile, ma per quella capacità di dare anima agli oggetti industriali. Nuova Geely E2 sembra voler raccogliere proprio questa eredità, trasformando la tecnologia in linguaggio, la mobilità in esperienza, l’innovazione in emozione quotidiana.