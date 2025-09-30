Geely sbarca in Italia con uno stile tutto europeo

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

L’Italia è da sempre terra di passione automobilistica e di design. Non stupisce, quindi, che Geely Auto abbia scelto proprio il nostro Paese per dare il via a una strategia di lancio ambiziosa: una gamma innovativa, un approccio vicino al cliente e due modelli pronti a farsi notare – l’elettrico EX5 e il plug-in hybrid Starray EM-i.

L’arrivo ufficiale

Dopo l’accordo di distribuzione con Jameel Motors siglato lo scorso luglio, Geely ha presentato al pubblico italiano i primi due SUV destinati al mercato nazionale. EX5, 100% elettrica, è la porta d’ingresso nel mondo a zero emissioni con un mix di tecnologia accessibile e affidabilità; Starray EM-i, invece, è la “Super Hybrid” che promette stile, comfort e un’esperienza premium pensata per chi vuole una transizione graduale verso l’elettrico.

Una strategia su misura per l’Italia

Il gruppo cinese ha scelto una linea chiara: costruire un’identità forte puntando su qualità costruttiva, design e servizi post-vendita che facciano la differenza. Non prezzi aggressivi, ma un pacchetto di vantaggi concreti che vanno dalla manutenzione programmata all’assistenza stradale premium. Obiettivo? Rassicurare i clienti italiani in un momento cruciale di transizione energetica.

Rete e prossimità

La commercializzazione parte subito: prima le prove su strada della EX5, poi il debutto della Starray EM-i al Salone di Torino. Da fine settembre apriranno le prime concessionarie, con un piano che prevede circa 100 punti vendita e assistenza entro 18 mesi. Non semplici showroom, ma veri hub di fiducia, capaci di accompagnare chi sceglie Geely con un servizio costruito “all’italiana”: vicino, affidabile, personalizzato.

Visione globale, cuore locale

Geely porta con sé la forza di un gruppo che nel 2024 ha venduto oltre 2,17 milioni di unità nel mondo (+32% rispetto all’anno precedente). Ma la sfida italiana si gioca soprattutto su valori che qui contano più di tutto: attenzione al design, passione per l’innovazione, voglia di futuro sostenibile.

Come spiega Marco Santucci, AD di Geely Italia: “Vogliamo creare una forte identità nel nostro Paese offrendo soluzioni concrete che uniscano tecnologia, affidabilità e accessibilità, accompagnando i clienti italiani in questa fase di transizione energetica”.