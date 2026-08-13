Golf GTI EDITION 50: mezzo secolo di adrenalina racchiuso nella GTI più potente di sempre

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Cinquant’anni possono trasformare un’automobile in una leggenda oppure in un ricordo. Golf GTI resta incredibilmente un punto di riferimento. Con nuova Golf GTI EDITION 50, Volkswagen celebra il compleanno della sua sportiva più iconica con una versione che non vive di nostalgia, ma di prestazioni, tecnologia e una dinamica di guida portata ai massimi livelli. È la GTI più potente mai costruita e, soprattutto, quella che meglio racconta come una tradizione possa continuare a evolversi.

Cinquant’anni di mito, 325 cavalli di emozioni

Dal 1976 la sigla GTI rappresenta un modo preciso di intendere l’automobile: compatta nelle dimensioni, generosa nelle prestazioni e divertente da guidare ogni giorno. Per festeggiare questo anniversario Volkswagen non si è limitata a un’operazione celebrativa, ma ha sviluppato una vettura capace di diventare essa stessa un nuovo riferimento.

Golf GTI EDITION 50 porta infatti sotto il cofano il due litri turbo TSI da 325 CV, diventando la GTI di serie più potente mai realizzata. Le prestazioni crescono, ma senza tradire quella versatilità che ha reso questo modello un’icona: un’auto in grado di accompagnare il proprietario nel traffico quotidiano e, pochi minuti dopo, affrontare una pista con la naturalezza di una sportiva pura.

La trazione anteriore che sfida ogni limite

Il lavoro degli ingegneri si è concentrato soprattutto sulla dinamica di guida. Assetto ribassato, molle irrigidite, nuove geometrie delle sospensioni, differenziale elettronico evoluto e il sofisticato Vehicle Dynamics Manager lavorano insieme per rendere la vettura ancora più precisa, neutra e comunicativa.

Per chi desidera il massimo arriva anche il Pacchetto Performance, che aggiunge cerchi forgiati Warmenau, pneumatici semi-slick sviluppati insieme a Bridgestone, scarico R-Performance con terminali in titanio e una riduzione complessiva del peso di circa 25 chilogrammi.

Il risultato non è soltanto una maggiore velocità in curva, ma una sensazione di controllo che sorprende persino su una trazione anteriore. Tanto da aver conquistato un primato destinato a entrare nella storia: Golf GTI EDITION 50 è diventata la Volkswagen a trazione anteriore di serie più veloce di sempre sul Nürburgring Nordschleife, il circuito che continua a rappresentare il banco di prova più severo per qualsiasi sportiva.

Un’estetica che parla il linguaggio GTI

L’aspetto della EDITION 50 valorizza cinquant’anni di dettagli diventati simboli. I cerchi da 19 pollici, il tetto nero a contrasto, i gruppi ottici Matrix IQ.LIGHT, la linea rossa sulla calandra, le prese d’aria a nido d’ape e i nuovi colori esclusivi, tra cui il raffinato Dark Moss Green, raccontano una sportività elegante e riconoscibile. All’interno ritornano tutti gli elementi che hanno costruito il mito GTI: i sedili sportivi con il classico tessuto Clark reinterpretato per l’anniversario, le cinture rosse, il volante in pelle, i dettagli dedicati e un abitacolo che riesce ancora a coniugare atmosfera racing e qualità percepita.

La GTI continua a essere un punto di riferimento

Cinquant’anni dopo quella prima Golf che stupì il pubblico del Salone di Francoforte, la filosofia è rimasta sorprendentemente intatta. Cambiano la tecnologia, i sistemi elettronici, la precisione dell’assetto e le prestazioni, ma resta immutata l’idea di costruire una sportiva accessibile, utilizzabile ogni giorno e capace di emozionare ogni volta che si affronta una strada ricca di curve.