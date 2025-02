Grande Panda: il ritorno di un’icona con uno spirito moderno

Nuova Fiat Grande Panda segna un’importante pietra miliare nella rinascita del marchio nel segmento B, in cui la storica Casa di Torino ha dominato per decenni, vendendo oltre 23 milioni di veicoli in tutta Europa. Affrontando il futuro con una forte personalità, Grande Panda è costruita su una piattaforma globale multi-energia, pronta a soddisfare le necessità dei clienti di ogni angolo del pianeta.

Design italiano ispirato alla tradizione

Grande Panda unisce il design iconico degli anni ’80 con un tocco contemporaneo. Progettata presso il Centro Stile di Torino, si distingue per le sue dimensioni compatte: 3,99 metri di lunghezza, 1,76 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza, ottimizzando lo spazio interno per accogliere comodamente fino a cinque passeggeri. La personalità del veicolo emerge attraverso le linee morbide e i passaruota robusti, mentre i fari PXL LED richiamano il celebre videogioco dell’era di nascita della Panda.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat

Spazio e comfort per tutta la famiglia

Internamente, Grande Panda offre un abitacolo ben organizzato, con un ampio bagagliaio da 412 litri, rendendola ideale per le famiglie e per le esigenze quotidiane. I dettagli vivaci e i materiali scelti, tra cui un cruscotto da 10 pollici e tessuti sostenibili come il “BAMBOX Bamboo Fiber Tex”, arricchiscono l’esperienza a bordo, enfatizzando l’italianità del marchio.

Tecnologie avanzate e sostenibilità

Disponibile nelle versioni ibrida ed elettrica, Grande Panda rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità. La motorizzazione ibrida presenta un motore turbo da 1,2 litri da 100 CV abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 volt, e il modello elettrico offre un’autonomia di 320 km con un motore da 113 CV. Innovativo è il cavo di ricarica retrattile integrato, il primo nel suo genere, che rende la ricarica un’esperienza semplice e senza complicazioni.

La prima… Grande Panda: nouveauté e sostenibilità

Con diversi allestimenti, tra cui la versione ibrida “La Prima” e la (Grande Panda) RED, la nuova Fiat Grande Panda non è solo un veicolo, ma un inno alla mobilità sostenibile. Ogni auto incorpora materiali riciclati provenienti da 140 cartoni per bevande, evidenziando l’impegno di FIAT nel riciclo e nella creazione di un futuro più verde.

Il debutto di Grande Panda si preannuncia un successo, con l’arrivo nelle concessionarie italiane previsto per marzo 2025. Con un prezzo competitivo e dotazioni all’avanguardia, nuova Fiat Grande Panda è pronta a rivivere la sua leggenda, adattandosi perfettamente alle esigenze moderne e all’attenzione per l’ambiente. Con questo modello, FIAT non solo guarda al passato, ma si lancia audacemente verso un futuro sostenibile e innovativo.