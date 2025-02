Hyundai INSTER: innovazione elettrica che mancava nella nuova mobilità urbana

Nel panorama automobilistico in continua evoluzione, nuova Hyundai INSTER si propone come una soluzione unica ed ideale per chi vive la città senza compromessi su stile, sicurezza e innovazione. Con un design distintivo e dimensioni ultracompatte, INSTER è il city-suv che promette di inserirsi perfettamente nel contesto urbano, offrendo tecnologia avanzata e comfort superiore.

Design: un mix di stile e funzionalità… Korean style

Hyundai INSTER fonde il design urbano con un appeal giocoso, creando così un SUV che non passa inosservato. Linee pulite e futuristiche caratterizzano l’aspetto esterno, con dettagli high-tech e proporzioni studiate per garantire praticità in città. Particolarmente distintivi sono gli indicatori di direzione a LED con grafica a pixel, un marchio di fabbrica che richiama lo stile della serie IONIQ di Hyundai.

Spaziosità e versatilità interna

Nonostante le dimensioni compatte (3,82 metri di lunghezza e 1,61 di larghezza), INSTER offre un interno sorprendentemente spazioso. Il passo di 2.580 mm, superiore a molte concorrenti più grandi, consente una disposizione intelligente degli spazi. Gli interni modulabili e la possibilità di abbattere i sedili posteriori e anteriori rendono il veicolo adatto a molteplici esigenze — dal trasporto di carichi ingombranti ai semplici momenti di relax.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

Tecnologia all’avanguardia e comfort elevato

Il sistema di infotainment di INSTER, con un display da 10,25 pollici, riunisce funzioni avanzate che personalizzano l’esperienza di guida. Supporto per Apple CarPlay e Android Auto, riconoscimento vocale e aggiornamenti OTA garantiscono un’interazione fluida e continua con il veicolo. Hyundai Bluelink permette il controllo remoto di varie funzioni, come il blocco delle portiere e la gestione delle sessioni di ricarica.

Eccellenza nelle prestazioni EV

Leader nel settore EV, Hyundai ha disegnato INSTER in due varianti di batteria: una da 42 kWh per un’autonomia di 327 km e una da 49 kWh che raggiunge 370 km, fino a 518 km nel ciclo urbano. La ricarica rapida di serie consente di passare dal 10 all’80% in soli 30 minuti, mentre il caricatore di bordo da 11 kW ottimizza i tempi alla colonnina.

Esperienza di guida flessibile e sicura

Hyundai INSTER è disponibile con opzioni di acquisto flessibili. Hyundai Plus offre l’auto con un finanziamento a partire da € 149 al mese, con possibilità di scegliere un voucher per la ricarica o una easyWallbox. Per chi preferisce noleggiare, Hyundai Renting include tutti i servizi necessari, dalla manutenzione all’assicurazione.

Innovazione sostenibile

Rispecchiando l’impegno di Hyundai per un futuro sostenibile, INSTER utilizza materiali riciclati, come PET dalle bottiglie e bio-polipropilene, diminuendo l’impatto ambientale senza compromettere la qualità.

Con il suo debutto nelle concessionarie italiane, Hyundai INSTER si pone come punto di riferimento per chi cerca un city-SUV che non sacrifica lo stile per la funzionalità. Attraverso l’uso intelligente dello spazio, una tecnologia avanzata e un design accattivante, INSTER gioca ad essere quel qualcosa di semplice che però poi diventa unico nello scenario cittadino.