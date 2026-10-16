Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

La nuova compatta coreana nasce e cresce in Europa, punta su un design fuori dagli schemi, un abitacolo sorprendente e un’autonomia fino a 497 chilometri. Prezzi da 29.900 euro per una vettura che vuole rendere la mobilità a zero emissioni una scelta concreta, senza rinunciare al piacere di guida.

Non servono dimensioni importanti per avere grandi ambizioni. Hyundai IONIQ 3 porta nel segmento delle compatte una nuova interpretazione dell’auto elettrica, fatta di efficienza, personalità e tecnologia intelligente. L’abbiamo conosciuta nel contesto della Driving Experience organizzata a Milano Marittima, tra la costa adriatica e le colline romagnole: uno scenario scelto per raccontare una vettura che vuole dimostrare come la libertà di movimento non sia una questione di centimetri, ma di equilibrio tra spazio, autonomia, comfort e piacere di stare al volante.

Una nuova idea di elettrico, pensata per l’Europa

Hyundai ha costruito nuova IONIQ 3 sul principio che la tecnologia serve a rendere la vita più facile. Una compatta a cinque porte che rappresenta molto più dell’ampliamento della famiglia elettrica del marchio coreano. Nasce per portare contenuti generalmente riservati a categorie superiori nel cuore del mercato europeo, quello delle vetture di segmento B, dove dimensioni, praticità e prezzo continuano a orientare le scelte degli automobilisti.

Non è un terreno secondario. In Italia, secondo i dati UNRAE relativi ai primi otto mesi del 2026 riportati da Hyundai, il segmento B, comprese le varianti SUV, rappresenta il 43% del mercato, con oltre 536 mila immatricolazioni. Eppure, proprio qui la diffusione dell’elettrico rimane contenuta, attorno al 4%. Una contraddizione che racconta quanto la transizione energetica debba ancora confrontarsi con le esigenze quotidiane delle persone.

IONIQ 3 nasce per inserirsi in questo spazio, con una proposta sviluppata e prodotta in Europa, calibrata sulle abitudini di chi attraversa ogni giorno città congestionate, percorre tangenziali, affronta trasferimenti autostradali e, nel fine settimana, desidera partire senza organizzare ogni chilometro intorno a una colonnina.

La filosofia è racchiusa in una definizione, The New Shape of Freedom, la nuova forma della libertà. Uno slogan, certamente, ma anche una dichiarazione d’intenti: rendere l’elettrico meno complicato e più naturale.

Il design tra Giugiaro e il futuro: l’acciaio diventa stile

Per comprendere la personalità di nuova Hyundai bisogna partire da un riferimento che appartiene alla storia del design automobilistico italiano. Era il 1974 quando Giorgetto Giugiaro disegnò la Hyundai Pony Coupé, contribuendo a costruire una delle prime espressioni stilistiche internazionali del marchio. Oggi quel rapporto con la cultura progettuale europea ritorna, reinterpretato attraverso forme contemporanee e una ricerca aerodinamica particolarmente sofisticata.

Il lavoro del centro stile Hyundai Design Europe di Rüsselsheim ha dato origine a un linguaggio chiamato Art of Steel, letteralmente l’arte dell’acciaio. L’ispirazione arriva dalla materia stessa, dalle tensioni e dalle curvature che il metallo assume durante la lavorazione industriale. Il risultato è una carrozzeria dalle superfici scolpite, con volumi definiti e linee essenziali, lontana dalla ricerca di effetti decorativi fini a sé stessi.

La silhouette viene definita Aero Hatch: una particolare interpretazione della due volumi che combina un frontale basso e filante, un tetto studiato per preservare lo spazio sopra la testa dei passeggeri e una coda rastremata, completata da uno spoiler integrato.

Il risultato non è soltanto estetico. Il coefficiente aerodinamico Cx di 0,263 rappresenta, secondo Hyundai, un riferimento per il segmento e contribuisce direttamente a ridurre i consumi energetici e la rumorosità alle velocità più elevate.

A completare l’identità visiva ci sono i gruppi ottici con firma luminosa Parametric Pixel, elemento distintivo della famiglia IONIQ, che conferisce alla vettura un’impronta tecnologica immediatamente riconoscibile.

Con una lunghezza di 4,15 metri, una larghezza di 1,80 e un’altezza di circa 1,50 metri, IONIQ 3 conserva proporzioni adatte alla città, senza rinunciare a una presenza su strada decisa. Per chi desidera un carattere più dinamico ci sono inoltre le versioni N Line, caratterizzate da dettagli estetici sportivi, cerchi dedicati e un abitacolo dall’impostazione più grintosa.

Dentro è più grande di quanto sembri

Se all’esterno nuova Hyundai gioca con l’aerodinamica, all’interno cambia completamente registro. Qui il concetto dominante è quello di Furnished Space, uno spazio arredato, più vicino all’idea di un ambiente domestico contemporaneo che alla tradizionale organizzazione di una plancia automobilistica.

La piattaforma K3 consente di sfruttare un passo di 2,68 metri e un pavimento piatto, liberando spazio per i passeggeri. L’obiettivo è offrire un’abitabilità vicina a quella di una vettura di segmento superiore, pur mantenendo ingombri esterni contenuti.

L’ambiente appare progettato per essere accogliente prima ancora che spettacolare. Le superfici sono pulite, l’organizzazione dei comandi è razionale e la scelta di materiali, forme e colori punta a creare una sensazione di leggerezza visiva. Un’impostazione che privilegia il benessere durante il viaggio, senza trasformare l’abitacolo in una semplice vetrina tecnologica.

I cinque posti sono pensati per essere realmente utilizzabili e anche chi siede dietro può beneficiare, nelle versioni previste, delle bocchette dedicate alla climatizzazione e del bracciolo centrale.

Particolarmente interessante il lavoro sulla capacità di carico. Il bagagliaio raggiunge complessivamente 441 litri, sommando ai 322 litri del vano principale altri 119 litri ricavati nel Megabox, un ampio scomparto sotto il piano di carico. Una soluzione intelligente che permette di organizzare meglio bagagli, oggetti e accessori, senza penalizzare l’abitabilità.

La funzionalità, insomma, non è considerata un compromesso necessario, ma parte integrante del progetto.

Pleos Connect, quando l’automobile diventa digitale

È però sul fronte tecnologico che IONIQ 3 segna uno dei passaggi più significativi per Hyundai. La compatta porta infatti al debutto europeo PLEOS Connect, il nuovo sistema di infotainment basato su Android Automotive OS, sviluppato nell’ambito della strategia del gruppo dedicata ai Software-Defined Vehicles, le automobili le cui funzionalità possono evolvere nel tempo attraverso il software.

L’architettura è pensata per offrire un’esperienza familiare a chi utilizza quotidianamente smartphone e dispositivi digitali. Al centro della plancia trova posto un touchscreen da 12,9 oppure 14,6 pollici, secondo l’allestimento, affiancato da uno Slim Display da 9,9 pollici davanti al conducente.

L’interfaccia organizza le informazioni in aree distinte, dedicate alla guida, alla navigazione e alle applicazioni, con la possibilità di gestire più contenuti contemporaneamente. Sono previsti aggiornamenti over-the-air, connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, servizi Bluelink, un ecosistema di applicazioni dedicato e funzionalità legate all’assistente Gleo AI.

Ma l’aspetto interessante non riguarda soltanto la quantità di tecnologia disponibile. Hyundai ha scelto di conservare comandi fisici per le funzioni principali, attraverso pulsanti sul volante e sotto lo schermo centrale. Una decisione che restituisce importanza all’ergonomia e alla sicurezza, evitando di costringere il conducente a cercare ogni comando all’interno di un menu digitale.

A seconda delle versioni, l’equipaggiamento può comprendere anche la Digital Key 2.0, che consente di utilizzare dispositivi compatibili per accedere alla vettura, il sistema audio premium Bose, i sedili anteriori ventilati e riscaldabili con funzione Relaxation e numerose soluzioni di assistenza alla guida.

Tra queste figurano il cruise control adattivo con Stop & Go, il mantenimento attivo della corsia, il monitoraggio degli angoli ciechi, la frenata automatica anticollisione e, sulle configurazioni più complete, l’Highway Driving Assist 2.0, le telecamere a 360 gradi e il sistema di parcheggio da remoto.

Due batterie e quasi 500 chilometri di autonomia

Sotto la carrozzeria, nuova IONIQ 3 utilizza un’architettura elettrica a 400 Volt e propone due configurazioni di batteria, pensate per rispondere a esigenze differenti.

La versione Standard Range da 42 kWh dispone di un motore elettrico da 107,8 kW, equivalenti a circa 147 CV, con una coppia massima di 250 Nm. L’autonomia raggiunge 344 chilometri nel ciclo combinato WLTP, secondo la configurazione dei cerchi, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 8,8 secondi, come indicato nella scheda tecnica.

Per chi percorre distanze maggiori è disponibile la Long Range da 61 kWh, abbinata a un motore da 99,5 kW, circa 135 CV, sempre con 250 Nm di coppia. In questo caso l’autonomia arriva fino a 497 chilometri WLTP, con cerchi da 16 pollici, e lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 9,5 secondi. La velocità massima è di circa 170 km/h per entrambe le motorizzazioni.

Numeri che raccontano una scelta progettuale precisa. IONIQ 3 non cerca di stupire con potenze esagerate o accelerazioni da sportiva, ma privilegia un equilibrio tra prestazioni, efficienza e sfruttabilità quotidiana.

Un’impostazione coerente anche con il lavoro sull’aerodinamica e con i consumi dichiarati, che variano indicativamente da 13,7 a 16 kWh per 100 chilometri a seconda della batteria e della configurazione.

La ricarica diventa più semplice

Uno degli aspetti decisivi per valutare un’auto elettrica rimane la gestione della ricarica. Anche in questo caso Hyundai ha scelto soluzioni orientate alla praticità.

In corrente continua, la potenza massima raggiunge 119 kW per la batteria da 42 kWh e 110 kW per quella da 61 kWh. Collegandosi a una stazione ad alta potenza adeguata, il passaggio dal 10 all’80% richiede rispettivamente circa 29 e 30 minuti, secondo i dati dichiarati dal costruttore.

Per la ricarica domestica o presso le colonnine in corrente alternata è previsto di serie un caricatore da 11 kW, mentre quello trifase da 22 kW è disponibile su determinate configurazioni, di serie sulla N Line Launch Edition oppure a richiesta su altri allestimenti.

Non manca la funzione Vehicle-to-Load, associata al caricatore da 22 kW, che permette di utilizzare l’energia immagazzinata nella batteria per alimentare dispositivi elettrici esterni. Una possibilità che amplia il concetto stesso di automobile, trasformandola, quando necessario, in una fonte di energia mobile.

Dalla Riviera alle colline: la libertà secondo Hyundai

Per raccontare il carattere della nuova compatta, Hyundai ha scelto Milano Marittima e l’entroterra romagnolo, costruendo una Driving Experience capace di alternare ambienti profondamente differenti.

La costa adriatica, tra Cervia e Cesenatico, rappresenta il terreno ideale per valorizzare il comfort, la silenziosità e la regolarità di marcia tipiche della propulsione elettrica. Qui l’attenzione si concentra soprattutto sulla qualità della vita a bordo, sull’assenza di vibrazioni e sulla capacità dell’abitacolo di offrire un ambiente rilassante.

Spostandosi verso Bertinoro e Longiano, il paesaggio cambia. Le strade attraversano piccoli centri abitati, campagne e percorsi extraurbani, condizioni utili per valutare l’adattabilità della vettura e l’integrazione tra efficienza energetica e sistemi di assistenza.

Infine, sulle colline tra Sorrivoli e San Giovanni in Galilea, il tracciato diventa più movimentato, con curve in successione e continui cambi di pendenza. È lo scenario scelto per mettere in risalto il lavoro compiuto su sterzo, risposta del motore e controllo dei movimenti della carrozzeria.

L’intenzione è chiara: ricordare che anche un’elettrica compatta deve saper offrire un rapporto piacevole con la strada. Perché la mobilità sostenibile non dovrebbe significare la rinuncia a quella componente emotiva che ha sempre accompagnato l’automobile.

Cinque allestimenti e prezzi da 29.900 euro

La gamma italiana si articola in cinque allestimenti, Select, Trend, Prime, N Line e N Line Launch Edition, per un totale di sette combinazioni tra equipaggiamenti e batterie.

L’accesso alla famiglia è rappresentato dalla Select con batteria da 42 kWh, proposta a 29.900 euro chiavi in mano. La Trend, sempre con batteria più piccola, parte da 32.000 euro e aggiunge dotazioni dedicate al comfort e alla tecnologia.

Per la Long Range da 61 kWh si parte da 34.200 euro con l’allestimento Select, mentre la Trend costa 36.300 euro. Le versioni Prime e N Line sono entrambe proposte a 39.800 euro, con caratteristiche differenti: la prima privilegia comfort e contenuti tecnologici, la seconda punta su un’immagine più sportiva.

Al vertice si colloca la N Line Launch Edition, da 44.700 euro, con cerchi da 19 pollici, dotazioni più ricche e numerosi contenuti premium. I prezzi fanno riferimento al listino in vigore dal 7 settembre 2026, con le esclusioni e le condizioni indicate dal costruttore.

La garanzia Hyundai di cinque anni a chilometraggio illimitato, secondo le condizioni previste, è affiancata dalla copertura sulla batteria ad alta tensione di otto anni o 160 mila chilometri.

Una compatta che guarda oltre il segmento B

IONIQ 3 arriva in un momento in cui l’automobile elettrica è chiamata a una prova di maturità. Dopo la stagione delle grandi innovazioni tecnologiche e dei modelli capaci di sorprendere con prestazioni e dimensioni, il mercato sembra chiedere soprattutto risposte concrete: vetture efficienti, facili da utilizzare, sufficientemente spaziose e con prezzi più vicini alle possibilità di un pubblico ampio.

Hyundai prova a rispondere con un prodotto che non rinuncia alla personalità. Il design porta con sé un pezzo di storia automobilistica europea, l’abitacolo valorizza lo spazio disponibile e il nuovo ecosistema digitale apre la strada a un’automobile destinata a evolvere anche dopo l’acquisto.