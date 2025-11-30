Ibiza e Arona, colpo doppio in casa SEAT

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Due icone urbane che crescono senza tradire sé stesse. Nuova SEAT Ibiza e nuova SEAT Arona tornano sulla scena con un restyling che non fa rivoluzioni, ma affina il carattere: più stile, più tecnologia, più personalità. La ricetta è quella di sempre – accessibilità, design mediterraneo e spirito giovane – con qualche spezia in più. Perché cambiare tutto, quando basta cambiare bene?

Nuova SEAT Ibiza

L’hatchback che resta giovane

È la city car che non ha mai smesso di parlare ai giovani – anagrafici o nello spirito. Nuova SEAT Ibiza aggiorna il look, alza l’asticella della tecnologia e conferma quella leggerezza di fondo che l’ha resa un’icona urbana, ieri come oggi.

Il design si fa più deciso già al primo sguardo: frontale ridisegnato con una nuova griglia esagonale, fari Full LED più sottili e una firma luminosa che regala presenza scenica anche di notte. Le nuove tinte – tra cui Mint, Graphene Grey e Saffron – aggiungono una personalità fresca, senza eccessi, mentre i cerchi arrivano fino a 18 pollici per chi ama un tocco più sportivo.

Dentro, Ibiza cresce in qualità e precisione. Materiali migliorati, superfici soft-touch e un’atmosfera più curata, con illuminazione ambient e sedili che, nelle versioni FR, puntano dritto al comfort dinamico. Il cockpit è completamente digitale, con schermi fino a 10,25” per la strumentazione e 9,2” per l’infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Il risultato? Semplicità d’uso e quella sensazione rassicurante di “tutto al posto giusto”.

Sul fronte sicurezza, nuova Ibiza non scherza: Adaptive Cruise Control, Travel Assist, Lane Assist e fari automatici intelligenti lavorano in silenzio per rendere la guida più rilassata. È l’auto che ti accompagna tutti i giorni senza chiedere nulla in cambio, se non di essere guidata.

Nuova SEAT Arona

Il SUV urbano che si fa più deciso

Compatta, grintosa e sempre pronta a interpretare la città. Nuova SEAT Arona aggiorna il look e migliora la sostanza, restando fedele a quell’equilibrio tutto spagnolo tra dinamismo e praticità quotidiana.

Anche qui il cambiamento parte dal frontale: nuova calandra, fari Full LED ridisegnati e una firma luminosa che rende Arona più solida e matura. Le nuove colorazioni e i cerchi fino a 18” rafforzano il carattere crossover, mentre la gamma di allestimenti – Reference, Style e FR – permette di scegliere il proprio stile senza compromessi.

L’abitacolo segue la stessa filosofia di Ibiza, ma con un pizzico di robustezza in più. Migliorano i materiali, cresce la percezione di qualità e lo spazio resta uno dei punti forti del modello. Il sistema infotainment con schermo centrale fino a 9,2” e il Digital Cockpit da 10,25” trasformano la plancia in un ambiente connesso e intuitivo, mentre la ricarica wireless raffreddata da 15W è una chicca che fa la differenza nell’uso quotidiano.

Sotto il cofano, nuova Arona propone motorizzazioni benzina efficienti e brillanti, abbinate anche al cambio DSG a doppia frizione. L’assetto è pensato per la città, ma non disdegna strade extraurbane, offrendo una guida facile, sicura e prevedibile. Merito anche dei sistemi ADAS di ultima generazione, dall’ACC con Lane Assist al riconoscimento della segnaletica stradale, fino ai fari abbaglianti automatici.

Tradizione aggiornata, senza nostalgia

Ibiza e Arona dimostrano che si può evolvere senza rincorrere mode effimere. Nessun colpo di teatro, ma una crescita coerente, fatta di dettagli curati, tecnologia al servizio di chi guida e quel gusto mediterraneo che SEAT difende con orgoglio. In fondo, è un po’ come rinnovare casa: stesso indirizzo, ma mobili nuovi e una luce migliore. E si sta subito più comodi.