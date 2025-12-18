Il futuro ha un nuovo accento e un bel numero: Omoda 5 SHS-H e Jaecoo 5

Omoda 5 SHS-H e Jaecoo 5: a voi la scelta. Moderna o country… sempre con tecnologia e stile

Tra colline toscane, linee scolpite e nuove forme di mobilità, OMODA & JAECOO porta su strada la sua idea di SUV compatto: evoluto, accessibile e con una personalità ben definita. Due modelli, tre anime – ibrida, termica ed elettrica – e un messaggio chiaro: la nuova energia non è più una promessa, ma una realtà concreta.

Omoda 5 SHS-H: l’ibrido che non fa compromessi

C’è un nuovo modo di intendere l’ibrido, e Omoda 5 SHS-H lo racconta molto bene. Sotto il cofano, un sistema full hybrid da 224 CV che abbina il motore 1.5 TGDi a ciclo Miller a due unità elettriche, per consumi contenuti (5,3 l/100 km WLTP) e un’autonomia complessiva che supera i 900 km. Numeri importanti, ma mai ostentati: qui la tecnologia lavora in silenzio per rendere tutto più semplice.

Il design resta fedele al linguaggio Omoda: superfici fluide, frontale deciso, proporzioni equilibrate. La piattaforma T1X garantisce spazio a bordo da segmento superiore, mentre l’abitacolo gioca la carta della modernità rassicurante, con grandi schermi, materiali curati e una sensazione generale di qualità che si percepisce subito. Due gli allestimenti, Pure e Premium, entrambi ricchi già di serie, con una dotazione che mette d’accordo comfort, connettività e sicurezza. Un SUV pensato per chi vuole ridurre i consumi senza rinunciare al piacere di guida – e senza dover fare i conti con l’ansia da ricarica.

Jaecoo 5: lo spirito libero del SUV compatto

Se Omoda parla il linguaggio dell’ibrido urbano evoluto, Jaecoo 5 risponde con un carattere più avventuroso. Le linee sono nette, quasi geometriche, con la calandra verticale a effetto “cascata” che detta il ritmo del frontale. È un SUV compatto, lungo 4,38 metri, ma con una presenza su strada che non passa inosservata.

Pensato per muoversi con naturalezza tra città e natura, Jaecoo 5 debutta con due motorizzazioni: benzina 1.6 TGDI da 147 CV e 100% elettrica da 211 CV, quest’ultima con batteria da 61 kWh e soluzioni intelligenti come il sistema Vehicle-to-Load e il vano anteriore supplementare. Dentro, lo spazio non manca: passo generoso, bagagliaio modulabile e oltre 35 vani portaoggetti. I materiali sono robusti, facili da pulire, certificati e – dettaglio non secondario – pensati anche per chi viaggia con animali domestici.

Il comfort è quello di un’auto moderna, con sospensioni indipendenti, tre modalità di guida e un pacchetto ADAS completo. Ma è l’idea di fondo a fare la differenza: Jaecoo 5 non promette imprese estreme, piuttosto una libertà quotidiana, fatta di weekend all’aria aperta e rientri in città senza cambiare mentalità – né auto.

Una nuova normalità, finalmente

Con Omoda 5 SHS-H e Jaecoo 5, OMODA & JAECOO mette a terra una strategia chiara: offrire tecnologie diverse per stili di vita diversi, senza complicare la scelta. I numeri di mercato raccontano una crescita costante, ma la vera notizia è un’altra: l’elettrificazione smette di essere un esercizio teorico e diventa parte della quotidianità, accessibile, concreta e – dettaglio non trascurabile – anche piacevole da vivere.