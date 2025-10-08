Il grande salto elettrico di Citroën passa attraverso C5 Aircross

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Al Salone Auto Torino, Citroën non si limita alla passerella: svela Nuovo SUV C5 Aircross, il vertice della sua offensiva elettrica. Un’auto che vuole essere la “nuova punta” del marchio, un incontro tra eleganza, tecnologia e relax su quattro ruote, pronta a dialogare con un pubblico che non cerca solo prestazioni, ma soprattutto benessere in viaggio.

Il contesto: un marchio che vuole riguadagnare centralità

In uno scenario in cui la mobilità cambia con rapidità quasi vertiginosa, Citroën punta a ritagliarsi uno spazio strategico. Con la gamma già rinnovata — dall’Ami al C3, dal C3 Aircross al C4/C4X — il debutto di C5 Aircross al Salone di Torino sancisce un passaggio simbolico: non più “solo utilitarie”, ma un SUV grande, tecnologico, pienamente elettrificato.

Il segmento C-SUV è storicamente cruciale per Citroën — in Italia è il terzo per volumi — e per questo la casa francese non poteva mancare con un protagonista forte.

Design e comfort: una dichiarazione estetica e tattile

Nuovo C5 Aircross si presenta con un frontale rinnovato, gruppi ottici a LED dal profilo moderno ed elementi dettagliati che accentuano il carattere deciso. Ma la vera “chicca” sta nell’esperienza a bordo. Le sospensioni Advanced Comfort con ammortizzatori progressivi idraulici promettono un effetto “tappeto volante”. I sedili di ultima generazione, con imbottiture pensate per il sostegno nei lunghi tragitti, completano la promessa di un abitacolo concepito come uno spazio di relax. La silenziosità è un’altra carta: Citroën assicura che l’isolamento sonoro è stato curato ai massimi livelli per far percepire ogni viaggio come un momento personale.

Ufficio Stampa Citroën

Interni modulari, spazio e tecnologia

Dentro, C5 Aircross combina modularità e generosità: la capacità del bagagliaio gioca al rialzo e molti vani portaoggetti valorizzano l’ordine. Cambia anche la filosofia: gli interni adottano un linguaggio “C-Zen Lounge”, dove le superfici morbide e i materiali sostenibili — come plastiche riciclate o addirittura fibre ricavate da vigne in Borgogna — cercano l’equilibrio tra eleganza e responsabilità ambientale.

L’infotainment è affidato a un sistema “Cascade Screen” (con display di grande diagonale) accoppiato a uno schermo digitale per il guidatore, connessi e “smart” con Android Auto e Apple CarPlay. L’head-up display, la voce “Hello Citroën” e l’integrazione con sistemi di assistenza alla guida di livello avanzato completano il quadro tecnologico.

Gamma motori: dall’ibrido al 100% elettrico

La vera novità è l’elettrificazione totale: C5 Aircross propone una gamma che spazia dal mild hybrid al plug-in ibrido fino al 100 % elettrico, la versione ë-C5 Aircross.

La variante elettrica è disponibile in due configurazioni:

da 210 CV / 157 kW abbinata a una batteria da 73 kWh, con autonomia di circa 520 km WLTP ;

/ 157 kW abbinata a una batteria da 73 kWh, con ; da 230 CV con batteria da 97 kWh, che estende l’autonomia fino a 680 km.

Al Salone di Torino è protagonista la versione da 210 CV.

Non mancano le alternative: la Hybrid 145 hp Automatic e la Hybrid Rechargeable 195 Automatic offrono soluzioni “intermedie” per chi vuole una svolta elettrica graduale.

Significato strategico: non solo mobilità, ma identità

Citroën non presenta solo un’auto, ma una dichiarazione: il passaggio da marca generalista a brand che accosta emozione, comfort e visione sostenibile. In questo senso, Torino è la cartina di tornasole: una passerella per dimostrare che l’elettrificazione non è più un vezzo, ma un obbligo creativo.

C5 Aircross rappresenta il perno di questa mossa — dimostra come Citroën voglia restare nel cuore dell’automobilismo contemporaneo, senza rinnegare il suo DNA di casa “del comfort”.

E al pubblico italiano, che ama guidare con calma ma con stile, non resta che provare… e riscoprire il piacere di muoversi senza rinunce.