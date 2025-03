Incontri di stile: Hyundai e la magia di K-Fashion a Milano

Nella cornice suggestiva di Milano, capitale della moda e dell’innovazione, si è svolta la rinomata manifestazione “Milan Loves Seoul”. Questo evento, in programma l’ultima settimana di febbraio presso Palazzo Bovara, ha messo in luce l’unione di culture, tradizioni e stili di vita tra Italia e Corea del Sud. In veste di Official Car dell’evento, Hyundai si è presentata con la sua innovativa City SUV, INSTER, che non solo segna il suo debutto nel mercato italiano, ma crea anche un ponte tra moda e sostenibilità.

Celebrare la Koreanness

Hyundai, con la sua presenza a “Milan Loves Seoul”, si fa portavoce di un messaggio profondo: l’importanza dello scambio culturale. La manifestazione offre una piattaforma per i designer emergenti, evidenziando il tema “Seoul Sense: sleek fashion, pure beauty”. INSTER diventa così un simbolo della “Koreanness”, rappresentando un perfetto equilibrio tra il design distintivo e la funzionalità per la mobilità urbana.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

L’essenza della modernità

City SUV, INSTER si presenta come una soluzione innovativa e versatile. Con dimensioni ultracompatte e interni spaziosi, affronta le sfide della vita cittadina. Caratterizzato da un’estetica futuristica e da tecnologie avanzate, non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero oggetto di design che parla al pubblico moderno e consapevole, desideroso di andare oltre l’ordinario.

Un’esperienza immersiva a Palazzo Bovara

Nel cuore di Palazzo Bovara, un percorso espositivo interattivo ha fatto conoscere a tutti il mondo INSTER. La “Sala INSTER” ha accolto i visitatori in un ambiente che riflette l’interpretazione di Hyundai della Korean wave, arricchita da merchandising esclusivo, la capsule Hyundai, creato con materiali riciclati.

Masterclass di creatività e sostenibilità

Il programma dell’evento ha anche incluso una Masterclass, dove i partecipanti hanno esplorato il processo creativo alla base di INSTER e scoperto il significato della collezione di merchandising realizzata con materiali derivati dai veicoli. Questa iniziativa non solo evidenzia l’impegno di Hyundai per la sostenibilità, ma incarna anche un approccio innovativo al design attraverso l’upcycling e l’economia circolare.

Moda incontra mobilità

Hyundai ha sempre cercato un dialogo costruttivo con l’industria della moda. Attraverso progetti come Re:Style, il marchio sta costruendo un ponte tra automotive e fashion, collaborando con designer di fama per realizzare opere d’arte che ispirano e sorprendono. Da Jeremy Scott ai materiali utilizzati per collezioni haute couture, il brand dimostra come l’innovazione si intrecci con la sostenibilità.

Verso un futuro sostenibile

Con una visione chiara di “Progress for Humanity”, Hyundai continua a impegnarsi per la sostenibilità, puntando alla neutralità carbonica entro il 2045. Attraverso l’adozione di tecnologie all’avanguardia e l’impegno nell’elettrificazione, l’azienda coreana non solo guida la mobilità moderna, ma si assume anche la responsabilità di un futuro più verde e sostenibile.

Hyundai, attraverso “Milan Loves Seoul”, offre non solo una vetrina del proprio innovativo city SUV, ma si pone anche come protagonista di una discussione più ampia su moda, cultura e sostenibilità. Una sinergia che potremmo definire come la celebrazione del nostro tempo, dove mobilità e stile si incontrano in modo sorprendente e significativo.