Jaecoo 5: lo spirito libero dell’outdoor in formato urbano

Al MIMO 2025 arriva il nuovo SUV compatto firmato OMODA & JAECOO: anima green, cuore tecnologico e stile che guarda alla natura.

Tre motorizzazioni per ogni stile di vita, interni pet-friendly e design ispirato agli elementi: Jaecoo 5 è la novità più attesa del Milano Monza Motor Show.

Galeotto fu l’Autodromo Nazionale Monza… con un vento di avventura che soffia da Est. E’ il debutto ufficiale di Jaecoo 5, OMODA & JAECOO portano in Italia una nuova visione del SUV compatto: uno stile che strizza l’occhio alla vita all’aria aperta, un progetto globale che parla a chi cerca versatilità, design e rispetto per l’ambiente. Presentato in anteprima italiana, Jaecoo 5 è pronto a conquistare chi sogna libertà, ma non vuole rinunciare a comfort e tecnologia.

Tre motorizzazioni, un solo obiettivo: libertà

Pensato per adattarsi a ogni stile di vita e tipo di mobilità, Jaecoo 5 si presenta con tre diverse motorizzazioni: benzina, ibrido HEV e 100% elettrico (BEV). Tutte a trazione anteriore, per garantire efficienza nei consumi e fluidità nell’uso urbano e outdoor.

Il benzina monta un brillante 1.6 TGDi da 147 CV, l’ibrido abbina il motore 1.5 TGDi con un elettrico da 204 CV, mentre il BEV offre fino a 340 Nm di coppia e una batteria da 61 kWh, per chi vuole davvero abbandonare ogni vincolo alla presa di corrente più vicina.

Design che respira natura

La calandra verticale a effetto cascata, i gruppi ottici full LED e il tetto black gloss definiscono una personalità decisa, moderna, ma mai aggressiva. Ispirato agli elementi naturali, Jaecoo 5 si veste con tinte evocative: Snow White, Alpine Green, Canyon Black, Glacier Blue e Zircon Gray. L’equilibrio tra forme e colori fa di questo SUV un compagno ideale tanto tra i cordoli della città quanto lungo i sentieri di montagna.

Ufficio Stampa Jaecoo

Interni da vivere, anche con gli amici a quattro zampe

A bordo, l’atmosfera è luminosa e accogliente. Il merito va al tetto panoramico da 1,45 m², ai materiali soft-touch e a una cura nei dettagli pensata per chi ama viaggiare comodo e sostenibile. I sedili in ecopelle certificata TÜV, atossici e animal friendly, parlano il linguaggio di un comfort etico. E sì, c’è spazio anche per gli animali domestici, che trovano superfici resistenti ai graffi e facili da pulire.

Tecnologia intuitiva, comfort da premium

Non solo avventura: Jaecoo 5 si rivela anche sorprendentemente hi-tech. Il cruscotto integrato, lo schermo verticale centrale e l’illuminazione ambientale a 16 milioni di colori creano un ambiente personalizzabile e funzionale. I sedili sono imbottiti con materiale ad alta densità (50 kg/m³), il volante a due razze offre un tocco sportivo, e tutto è a portata di mano grazie ai 35 vani portaoggetti distribuiti con intelligenza.

Pronto a tutto: sospensioni e sicurezza

Il telaio ad alta rigidità (23.500 Nm/grado), le sospensioni indipendenti su tutte le ruote, la capacità di guado fino a 60 cm e le tre modalità di guida (ECO, NORMAL, SPORT) raccontano un’auto che non ha paura di sporcarsi le gomme. Ogni dettaglio è pensato per affrontare con disinvoltura lo sterrato di un sentiero come i sanpietrini di una città storica.

Versatilità che si adatta

Con 480 litri di bagagliaio – che diventano 1.180 litri abbattendo i sedili posteriori – Jaecoo 5 è fatto per accogliere zaini, valigie, tavole da surf o passeggini. È l’auto per chi vive tante vite in una sola giornata, per chi la domenica va in trekking e il lunedì è già in città. Il passo da 2.620 mm assicura spazio anche ai passeggeri posteriori, mentre l’ergonomia degli interni è un’ode al benessere quotidiano.

Il SUV che completa la famiglia JAECOO

Con il debutto di Jaecoo 5, il marchio arricchisce una gamma destinata a espandersi velocemente, con Jaecoo 7 (C-SUV con motori benzina e Plug-in Super Hybrid) e Jaecoo 8 (D-SUV a sette posti pensato per le famiglie dinamiche) tutti sempre in chiave sostenibile. Ma il cuore della filosofia Jaecoo è già tutto in questo modello compatto, concreto, intelligente.