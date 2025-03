JAECOO 7 Super Hybrid: l’innovazione sostenibile arriva in Italia

L’arrivo di JAECOO 7 Super Hybrid in Italia segna una nuova era per i veicoli a motorizzazione ibrida che abbinano economie di consumo e prestazioni elevate. Con prezzi a partire da 229 euro al mese, questo SUV promette di catturare l’attenzione di automobilisti alla ricerca di un veicolo versatile e performante. Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche distintive e i punti di forza che rendono la JAECOO 7 un modello da tenere d’occhio nel panorama automobilistico.

Debutto di JAECOO 7: una storia di successo

Dopo il suo debutto al Salone di Shanghai nell’aprile del 2023, JAECOO 7 ha rapidamente guadagnato popolarità, conquistando il cuore degli automobilisti di tutto il mondo. La prima versione a benzina ha raggiunto un buon riscontro di vendite, e ora, con l’introduzione della motorizzazione ibrida plug-in chiamata Super Hybrid System (SHS), è pronta a consolidare il suo successo anche in Europa. JAECOO 7 combina sapientemente tecnologia e design, rimanendo fedele a un’estetica moderna che si ispira alle Urban SUV.

Super Hybrid System: potenza e versatilità

Il cuore pulsante di JAECOO 7 Super Hybrid è il suo innovativo motore SHS, che combina un propulsore DHE 1.5 TGDI di quinta generazione e una trasmissione dedicata DHT. Con una potenza complessiva di 347 CV e una coppia di 375 Nm, il SUV offre prestazioni eccezionali, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 8,5 secondi e raggiungendo una velocità massima di 180 km/h.

L’efficienza è uno dei punti di forza del sistema, con consumi che si attestano a 6 l/100 km (WLTP), grazie all’utilizzo della batteria Litio-Ferro-Fosfato (LFP) da 18,3 kWh e al serbatoio da 60 litri. Questo permette di ottenere un’autonomia complessiva di ben 1.200 km, rendendo ogni viaggio senza pensieri legati alla ricarica. Inoltre, il modello si distingue per la versatilità: per gli spostamenti quotidiani è possibile utilizzare la modalità EV, mentre per i lunghi viaggi il veicolo opera come un ibrido completo (HEV), garantendo consumi contenuti e alte prestazioni.

Fonte: Ufficio Stampa JAECOO

Comfort e design: un abitacolo all’avanguardia

Ma le performance non sono l’unico punto di forza di JAECOO 7. Anche l’abitacolo è concepito per offrire il massimo del comfort ai passeggeri. Con un sistema di infotainment all’avanguardia, dotato di un touch screen da 14 pollici, e numerosi sistemi ADAS di assistenza alla guida, gli occupanti possono godere di un’esperienza di viaggio sicura e piacevole.

Il design interno è caratterizzato da materiali di alta qualità, spazi ben distribuiti e tecnologie avanzate che rendono ogni corsa piacevole. I sedili ergonomici sono dotati di supporto lombare, mentre il tetto panoramico amplia la sensazione di spazio, offrendo una luce naturale che trasforma l’abitacolo in un ambiente accogliente.

Sicurezza ai massimi livelli

JAECOO ha messo particolare attenzione anche alla sicurezza, con un’ottimizzazione delle strutture del veicolo: l’80% della carrozzeria è costruito in acciai altoresistenziali, dotati di zone di assorbimento degli urti. Di serie, il veicolo è equipaggiato con otto airbag e una serie di sistemi ADAS, tra cui il Blind Spot Detection, l’Automatic Emergency Breaking e il Traffic Jam Assist. Questi avanzati dispositivi di sicurezza sono in grado di supportare il conducente anche in situazioni critiche, garantendo il massimo della protezione.

Prezzi e offerte accessibili

JAECOO 7 Super Hybrid si inserisce in un mercato competitivo con un’offerta decisamente interessante: il prezzo promozionale di 34.900 euro è con 2 anni di manutenzione inclusi. Inoltre, il finanziamento offerto da CA Auto Bank consente di accedere a una rata mensile di soli 229 euro, rendendo l’acquisto del SUV ibrido accessibile per un ampio pubblico di clienti. Con un anticipo di 9.630 euro e un piano di pagamento che prevede 35 rate mensili, JAECOO 7 Super Hybrid si presenta come una scelta vantaggiosa per chi desidera un’auto moderna e tecnologicamente avanzata senza compromettere il budget.

Un futuro sostenibile anche su quattro ruote

JAECOO 7 Super Hybrid rappresenta un significativo passo avanti nel settore dei SUV ibridi. Con la sua combinazione di prestazioni elevate, efficienza nei consumi e un design accattivante, si propone non solo come un veicolo da utilizzare quotidianamente, ma anche come un simbolo di una mobilità più sostenibile. In un mondo dove la sostenibilità è diventata un imperativo, la proposta di JAECOO si distingue per la capacità di adattarsi alle esigenze moderne, permettendo ai conducenti di fare una scelta ecologica senza sacrificare le performance. Il futuro della mobilità è qui, e sta prendendo forma. Non resta che provare questo SUV per scoprire di persona tutto ciò che ha da offrire: avventura, versatilità e un passo deciso verso un domani più green.