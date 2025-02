Jeep al Salone di Bruxelles 2025: innovazione e successo tutto europeo

Dal 10 al 19 gennaio 2025, Jeep ha partecipato al Salone di Bruxelles, presentando la sua gamma di SUV. Un inizio di anno importante per un evento che ha offerto l’occasione di svelare nuovi modelli e raccontare i bei risultati ottenuti nel 2024.

Debutto della Jeep Avenger 4xe The North Face Edition

Una delle principali attrazioni dello stand Jeep è stata nuova Avenger 4xe The North Face Edition. Frutto della collaborazione con il noto brand di abbigliamento outdoor, questa versione è progettata per affrontare percorsi off-road impegnativi, offrendo al contempo comfort e stile. La partnership tra Jeep e The North Face sottolinea l’impegno comune verso l’avventura e l’innovazione.

Fonte: Ufficio Stampa Jeep

Gamma elettrificata in primo piano

Oltre a The North Face Edition, Jeep ha esposto Avenger nella sua versione completamente elettrica. Questo SUV compatto incarna il DNA del marchio, combinando capacità off-road con una propulsione sostenibile. La presenza di Avenger e-Hybrid, dotata di motore MHEV 1.2T e cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 marce, ha completato l’offerta elettrificata, evidenziando l’impegno di Jeep nella transizione verso una mobilità più ecologica.

Modelli iconici… in edizione speciale

Lo stand Jeep ha ospitato anche modelli emblematici come Renegade e Compass, entrambe prodotte nello stabilimento di Melfi, presentate in edizione speciale North Star. Questa versione celebra il traguardo di un milione di unità vendute in Europa, offrendo una combinazione di stile raffinato e durata. Non poteva mancare Jeep Wrangler nella versione Sahara con motore 4xe Plug-In Hybrid, simbolo iconico del marchio.

Performance di vendita nel 2024

Il 2024 è stato un anno significativo per Jeep in Europa. Le immatricolazioni hanno superato le 132.000 unità, con un incremento del 2% rispetto al 2023, consolidando una quota di mercato dell’1%. In Italia, l’Avenger si è affermata come il SUV più venduto dell’anno, mentre in Francia e nel Regno Unito il marchio ha registrato crescite notevoli, con oltre 12.000 unità vendute in Francia e un triplicarsi delle vendite nel Regno Unito, superando le 9.000 unità.

Prospettive future e nuovi modelli

Guardando al futuro, Jeep prevede di ampliare ulteriormente la gamma Avenger con l’introduzione della versione 4xe, prevista per aprile 2025. Questa aggiunta renderà la gamma una delle più complete, offrendo tre propulsori, due trasmissioni e due opzioni di trazione, garantendo una maggiore libertà di scelta per i clienti.

A metà del 2025, è atteso il lancio di nuova Jeep Compass, sempre prodotta a Melfi. Questo modello sarà basato su una piattaforma multi-energia, offrendo propulsori BEV, PHEV e ibridi con un’autonomia elettrica fino a 650 km. Il design iconico e funzionale garantirà una presenza su strada dominante, mantenendo le leggendarie capacità off-road del marchio.

Successivamente, Jeep introdurrà Wagoneer S, il SUV 100% elettrico più potente mai creato dal brand. Con una potenza fino a 600 cavalli e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi, questo modello incarnerà il DNA Jeep con caratteristiche distintive come i passaruota trapezoidali e una moderna griglia a LED a 7 feritoie.

Entro la fine dell’anno, sarà svelato Recon, un SUV 100% elettrico di medie dimensioni ispirato all’heritage del Wrangler. Progettato per offrire esperienze all’aperto senza precedenti, Recon vanterà notevoli capacità fuoristrada e tutte le opzioni di personalizzazione caratteristiche del marchio Jeep.

Strategia di mercato e segmentazione

Jeep sta adattando la sua strategia di prodotto alle dinamiche del settore e alle esigenze dei clienti europei. Nel segmento B-SUV, che rappresenta il 21% del mercato, il marchio prevede di mantenere un terzo delle vendite di motori termici puri entro il 2026, continuando a offrire diverse opzioni termiche per Avenger. Nel segmento C-SUV, che copre il 25% del mercato, si prevede che i motori termici puri scenderanno al 10%, spingendo Jeep a investire nelle tecnologie BEV, PHEV ed e-Hybrid per la nuova Compass. Per il segmento D-SUV, dove si prevede che i veicoli elettrici rappresenteranno quasi il 50% delle vendite entro il 2026, Jeep è pronta a soddisfare la domanda con Wagoneer S e Recon.

Con un impegno costante verso l’innovazione, le capacità off-road e l’elettrificazione, Jeep si posiziona come leader in ogni segmento in cui compete, offrendo ai clienti la libertà di esplorare con veicoli iconici che fondono stile, tecnologia e avventura. Il Salone di Bruxelles 2025 ha rappresentato un’importante vetrina per il marchio, evidenziando sia le conquiste passate che le ambiziose prospettive future.