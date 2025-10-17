Jeep Compass, l’icona che si rinnova

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Una piazza storica, un marchio leggendario e un modello che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici. Al Salone Auto Torino la Nuova Jeep Compass è protagonista assoluta, con un design rinnovato e una gamma che abbraccia l’elettrificazione.

Tradizione e innovazione

Nuova Compass debutta in grande stile, proprio nel cuore di Piazza Castello, portando con sé il peso di un’eredità iconica e la forza di una strategia futurista. Rimane fedele al DNA Jeep – robustezza, capacità e versatilità – ma si arricchisce di un linguaggio stilistico raffinato e di tecnologie di ultima generazione. Il progetto nasce e prende forma in Italia, al Jeep Design Studio di Torino, con un occhio all’eleganza urbana e l’altro puntato verso l’off-road più autentico.

Tre anime per una sola Compass

La gamma dei propulsori si fa più ampia e inclusiva: dalla versione e-Hybrid, al plug-in hybrid, fino alla 100% elettrica con un’autonomia fino a 650 km. Quest’ultima è la grande novità del Salone torinese, mostrata al pubblico in versione First Edition da 213 CV e trazione anteriore. Una proposta che unisce l’efficienza della mobilità elettrica alle caratteristiche di sempre: griglia a sette feritoie, passaruota trapezoidali e un design squadrato che racconta subito la sua appartenenza al mondo Jeep.

Ufficio Stampa Jeep

Comfort e tecnologia al centro

Dentro, nuova Compass non è meno sorprendente. Sedili riscaldati in tessuto e vinile, supporto lombare regolabile e un’ergonomia pensata per chi guida tutti i giorni. L’infotainment, evoluto e intuitivo, propone un quadro strumenti da 10’’ e un maxi-display da 16’’, connesso e aggiornabile via OTA. Non manca la sicurezza: la First Edition arriva con sistemi di guida autonoma di Livello 2, retrocamera e sensori di parcheggio, a conferma della volontà di unire piacere e tranquillità in ogni viaggio.

Versatilità quotidiana, spirito avventuroso

Nonostante l’anima hi-tech, Compass resta una Jeep: angoli ottimizzati per il fuoristrada, sistema Selec-Terrain, protezione a 360° della parte inferiore del veicolo e nuove soluzioni di trazione. Ma la versatilità non si ferma alla meccanica: grazie alla piattaforma STLA Medium, cresce lo spazio interno, con 55 mm in più per le gambe dei passeggeri posteriori e un bagagliaio da 550 litri. Perfetta per affrontare le strade sterrate, ma altrettanto a proprio agio nella giungla urbana.

L’icona che guarda al futuro

Nuova Jeep Compass conferma il ruolo di modello strategico per Stellantis e per lo stabilimento di Melfi, vero polo dell’elettrificazione italiana. È un SUV che continua a parlare di libertà, avventura e autenticità, ma con una voce più moderna, elettrica e sofisticata. Torino l’ha accolta tra gli applausi del pubblico, e Compass si prepara così a scrivere un nuovo capitolo della sua storia leggendaria.