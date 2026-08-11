Jeep domina il mercato italiano: i segreti del successo di Avenger e il rilancio di Compass

Jeep guida le vendite in Italia con Avenger, regina dei SUV, e la nuova Compass: motorizzazioni e-Hybrid, elettriche, 4xe e tanta tecnologia.

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Jeep consolida la propria posizione sul mercato italiano con una strategia precisa: offrire un SUV per ogni esigenza senza rinunciare all’identità del marchio. Da una parte c’è Avenger, leader assoluta tra i SUV e seconda vettura più venduta in Italia nel primo semestre 2026; dall’altra la nuova Compass, che amplia l’offerta con una gamma elettrificata sempre più completa. Due modelli accomunati da un concetto semplice quanto efficace: lasciare al cliente la massima libertà di scegliere tecnologia, alimentazione e capacità off-road.

Avenger continua a dominare il mercato

I numeri raccontano meglio di qualsiasi slogan il successo del B-SUV Jeep. Nei primi sei mesi del 2026 Avenger si conferma il SUV più venduto d’Italia con una quota del 5,2%, mentre nel segmento B-SUV raggiunge il 10,6%, mantenendo la leadership conquistata negli ultimi anni. Il modello disegnato a Torino sale inoltre al secondo posto assoluto del mercato italiano, considerando tutte le alimentazioni e tutti i segmenti, con una quota del 2,7%.

Dal debutto commerciale sono stati raccolti oltre 280.000 ordini nel mondo, il 60% dei quali riguarda versioni elettrificate, confermando la validità di una proposta progettata in Europa per rispondere alle esigenze della mobilità europea.

Design evoluto senza perdere il DNA Jeep

L’aggiornamento di Avenger interviene soprattutto sui contenuti, mantenendo inalterate proporzioni e personalità. All’esterno debutta una nuova protezione a 360 gradi con paraurti ridisegnati, mentre la classica calandra a sette feritoie introduce l’illuminazione LED retroilluminata, destinata a diventare la nuova firma luminosa del marchio. Completano il restyling nuovi cerchi da 17 e 18 pollici, due colorazioni inedite – Forest e Bamboo – e il tetto nero a contrasto disponibile in opzione.

L’abitacolo evolve con materiali soft-touch, inserti imbottiti nella plancia e nuovi rivestimenti premium, mentre la versione 4xe introduce sedili dedicati in materiale resistente e lavabile, pensati per un utilizzo outdoor.

Tecnologia di categoria superiore

Uno degli aggiornamenti più significativi riguarda l’equipaggiamento tecnologico. Per la prima volta Avenger adotta i fari LED Matrix, che gestiscono automaticamente il fascio luminoso migliorando la visibilità notturna senza abbagliare gli altri utenti della strada. A questa novità si aggiunge la telecamera anteriore con ricostruzione digitale della vista a 360 gradi, utile nelle manovre e nelle situazioni di fuoristrada leggero.

Sul fronte della connettività rimane il sistema infotainment da 10,25 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, aggiornabile over-the-air e integrato con la Jeep App, che consente di controllare da remoto numerose funzioni della vettura.

Una gamma completa: benzina, e-Hybrid, elettrica e 4xe

La filosofia “Freedom of Choice” rappresenta uno degli elementi distintivi di nuova Avenger. La gamma si apre con il nuovo tre cilindri Turbo benzina da 100 CV e cambio manuale, completamente riprogettato. Il propulsore introduce il turbocompressore a geometria variabile, l’iniezione diretta a 350 bar, il ciclo Miller e soprattutto la nuova distribuzione a catena, soluzione che migliora affidabilità e riduce la manutenzione, ora prevista ogni 25.000 chilometri o due anni.

La versione e-Hybrid da 110 CV abbina invece il motore turbo benzina a un sistema mild hybrid a 48 Volt con cambio automatico a doppia frizione e motore elettrico integrato, capace di percorrere brevi tratti in modalità completamente elettrica nelle situazioni di traffico urbano.

Rimane naturalmente disponibile anche la variante 100% elettrica da 156 CV con batteria da 54 kWh, ricarica fino a 100 kW in corrente continua e autonomia che raggiunge i 400 km nel ciclo WLTP.

La vera novità è Avenger 4xe

Il modello che interpreta meglio la tradizione Jeep è però nuova Avenger 4xe. La motorizzazione da 145 CV utilizza un sistema elettrificato con motore termico anteriore e motore elettrico posteriore, realizzando una trazione integrale intelligente capace di trasferire fino a 1.900 Nm di coppia alle ruote posteriori.

Il risultato è una capacità off-road superiore rispetto alla media del segmento B-SUV: la vettura può affrontare pendenze fino al 40% su fondi a bassa aderenza e mantiene la motricità anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla gestione elettronica della trazione. A supporto intervengono il sistema Selec-Terrain e l’Hill Descent Control, entrambi di serie.

Compass alza l’asticella del segmento C-SUV

Accanto ad Avenger prosegue il lancio della nuova Compass, costruita in Italia sulla piattaforma STLA Medium. La nuova generazione propone una gamma estremamente ampia che comprende la e-Hybrid da 145 CV, la Plug-in Hybrid da 225 CV e le versioni completamente elettriche fino a 375 CV con trazione integrale e autonomia superiore ai 600 km WLTP. La versione di punta utilizza un sistema dual motor da 157 kW sull’asse anteriore e 132 kW su quello posteriore, alimentato da una batteria da 96,1 kWh, con tempi di ricarica dal 20 all’80% in circa 27 minuti.

Sul piano tecnico Compass mantiene tutte le caratteristiche tipiche del marchio: altezza da terra superiore ai 200 mm, guado fino a 480 mm, sistema Selec-Terrain e protezioni dedicate per affrontare anche percorsi lontani dall’asfalto.

Una strategia che guarda al futuro

Jeep continua così a costruire la propria crescita attraverso una gamma sempre più articolata, mantenendo come elemento distintivo la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Avenger rappresenta oggi il punto di riferimento del segmento B-SUV grazie a un equilibrio riuscito tra dimensioni compatte, tecnologia e capacità fuoristradistiche, mentre Compass punta a ridefinire il segmento C con una piattaforma moderna, propulsioni elettrificate ad alte prestazioni e un livello tecnico che resta fedele alla tradizione del marchio. Due SUV diversi per dimensioni e destinazione d’uso, ma accomunati dalla stessa filosofia: offrire autentiche capacità Jeep senza rinunciare all’efficienza e alle tecnologie della nuova mobilità.