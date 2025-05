KGM ConnAction: generazione SUV della nuova mobilità

Dalla Patagonia alle strade urbane, dai sentieri di montagna ai percorsi quotiiani: il nuovo corso di KGM è un viaggio tra emozione, robustezza e innovazione. Ecco perché la casa coreana è pronta a riscrivere le regole del SUV contemporaneo con la nuova filosofia “KGM Action”.

L’energia del cambiamento

KGM si reinventa con una gamma completa all’insegna di forza, stile e tecnologia.

Sessant’anni di storia e un presente che guarda dritto al futuro. KGM Global – nuovo volto dell’ex SsangYong – torna sulle scene italiane con la determinazione di chi non ha mai smesso di crederci. A guidare questa rinascita è la filosofia “Powered by Toughness”, ora interpretata con il manifesto “KGM Action”: un invito a muoversi, a uscire dai binari, a vivere ogni giorno con autenticità.

La gamma 2025, importata e distribuita in Italia da ATFLOW, è pensata per abbracciare ogni sfumatura dell’avventura: dal viaggio epico in fuoristrada alla quotidianità urbana fatta di stile e comfort. Protagonisti: Torres, Rexton, Rexton Sports XL, Korando e Tivoli. Cinque SUV, un’identità unica.

Torres: nato per spingersi oltre

SUV puro, moderno e grintoso. Il cuore dell’offensiva KGM.

Il suo nome evoca paesaggi estremi e natura incontaminata: Torres è il modello simbolo di questa rinascita. Un SUV muscoloso, scolpito, pronto ad affrontare l’asfalto come i sentieri sterrati. Ispirato al Parco Nazionale Torres del Paine in Patagonia, incarna l’essenza del brand: forza, autenticità e innovazione.

Il disegno? Audace, con fari tridimensionali e portellone posteriore ispirato alla ruota di scorta. Dentro, due display da 12,3″, sedili ventilati e riscaldati, illuminazione ambientale regolabile in 32 tonalità. Sotto il cofano, un 1.5 turbo benzina o benzina/GPL da 163 CV, cambio automatico Aisin o manuale, modalità di guida, capacità di traino fino a 1.500 kg e anche versione AWD. In una parola: completo.

Rexton: l’ammiraglia che non teme l’off-road

Eleganza da esecutivo, spirito da scalatore.

Quando l’esperienza incontra la forza bruta. Rexton è il SUV che incarna il lusso secondo KGM. La nuova generazione, rinnovata nel design e nella tecnologia, abbina raffinatezza e funzionalità in un equilibrio raro. I sedili in pelle nappa, il climatizzatore bizona, la guida silenziosa e i 7 posti ne fanno un salotto su ruote, ma con telaio body-on-frame in acciaio ad alta resistenza, 202 CV, trazione integrale 4WD selezionabile e 3.500 kg di traino, è pronto anche per l’impossibile.

La dotazione ADAS è da riferimento: cruise control adattivo, frenata automatica, mantenimento di corsia, rilevamento angolo cieco, visione a 360° e tanto altro. Per chi cerca l’equilibrio perfetto tra comfort e capacità.

Rexton Sports XL: la doppia anima del pick-up

Il lavoro incontra lo stile. E lo porta ovunque.

Robusto, versatile, sorprendentemente comodo. Il Rexton Sports XL è il pick-up che ha deciso di non essere solo un mezzo da lavoro. Con un cassone extralarge da 1.262 litri, sospensioni off-road multilink, capacità di traino fino a 3.500 kg e motore diesel 2.2 da 202 CV, ha tutto quello che serve per portare ovunque te stesso, i tuoi strumenti, i tuoi sogni.

Dentro, invece, è un SUV completo: sedili in pelle, infotainment da 12,3″, clima bi-zona, retrocamera HD, smart key, ADAS. Un pick-up per chi lavora con stile o viaggia senza limiti.

Korando: tecnologia, versatilità e spirito urbano

Dinamico, digitale, compatto: il SUV per tutti i giorni.

Il Korando è il ponte tra ieri e domani. Evoluzione di un’icona, oggi si presenta con uno stile grintoso e geometrico, fari a LED verticale e uno spazio interno tra i migliori del segmento C. Il suo punto forte? L’equilibrio. 5 posti comodi, bagagliaio da 551 litri, interni ben rifiniti, connettività totale, infotainment da 9” o 10,25”, ricarica wireless, e dotazioni di sicurezza da SUV premium.

Il motore 1.5 turbo benzina (anche GPL) è disponibile in versione 2WD o 4WD, con cambio manuale o automatico Aisin. Prezzi accessibili (da 22.500 euro in promo) per un veicolo che sa parlare a chi cerca concretezza, design e contenuti.

Tivoli: compatto, elegante, brillante

Il SUV cittadino che sa distinguersi.

Il più piccolo della famiglia, ma non certo il meno affascinante. Il Tivoli ha linee grintose, colori originali (tra cui il nuovo “Latte Greige”), e un piglio sportivo che conquista al primo sguardo. All’interno, spazio ben gestito e comfort curato: display da 10,25”, infotainment TomTom da 9”, compatibilità Apple e Android, sedili in pelle riscaldati e ventilati, sensori, retrocamera e una silenziosità che sorprende.

Con il motore 1.5 turbo da 135 o 163 CV (anche GPL), il Tivoli è perfetto per la città ma pronto per evadere, con anche la versione AWD disponibile. E il prezzo d’attacco da 17.900 euro lo rende irresistibile.

Actyon: il ritorno dell’originale SUV coupé

Design scolpito, anima urbana, spirito pionieristico.

Il nome Actyon ritorna dopo oltre un decennio, ma con un’identità completamente rinnovata. Se nel 2005 fu tra i primi a proporre un SUV con silhouette coupé, oggi il nuovo KGM Actyon si presenta come un crossover raffinato e dinamico, basato sulla piattaforma del Torres ma con proporzioni più slanciate: 4,74 metri di lunghezza, 1,91 di larghezza e 1,68 di altezza. Il design è audace, con una linea del tetto inclinato, gruppi ottici LED ispirati ai simboli del Taegukgi coreano e dettagli che richiamano l’eleganza di modelli premium.

All’interno, l’Actyon offre un ambiente tecnologico e sofisticato: doppio display da 12,3” leggermente orientato verso il guidatore, sedili in pelle bicolore riscaldati e ventilati, illuminazione ambientale personalizzabile in 32 tonalità e un bagaglio da 668 litri, espandibile fino a 1.568 litri abbattendo i sedili posteriori.

Sotto il cofano, un motore 1.5 turbo benzina da 163 CV abbinato a un cambio automatico Aisin a 6 rapporti, con trazione anteriore o integrale. La dotazione di sicurezza è completa: 8 airbag, frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, cruise control attivo e telecamera a 360°.

Lanciato in Corea nel 2024, l’Actyon ha registrato oltre 16.000 preordini nel primo giorno, confermando l’entusiasmo per il ritorno di un’icona reinterpretata in chiave moderna.

KGM ConnAction: un’identità in movimento

Dallo stile alla sostanza, un marchio che sa dove vuole andare.

La casa coreana rinasce con una nuova identità forte e coerente. Nessuna promessa esagerata, solo sostanza, tecnologia accessibile, design lineare e la volontà di offrire qualcosa di diverso nel mondo dei SUV.

KGM non parla semplicemente di movimento, ma di azione intesa come scelta di vivere, di esplorare, di connettersi. È questo il cuore della sua visione: un linguaggio nuovo per raccontare SUV che non sono solo veicoli, ma strumenti di relazione tra persone, territori e stile di vita. Un manifesto che prende forma anche nel neologismo ConnAction, che fonde “connection” e “action”: connessione tra tecnologie intelligenti e vita reale, tra comfort e performance, tra design e sostenibilità.

Torres, Rexton, Rexton Sports XL, Korando, Tivoli ed Actyon diventano così attori di una mobilità autentica e personale. Non si tratta solo di arrivare a destinazione, ma di scegliere come farlo, con quali emozioni, e soprattutto con quale atteggiamento. Perché nella nuova filosofia KGM, ogni curva è un’opportunità per sentirsi vivi. E ogni viaggio, una dichiarazione di stile e coerenza.