Kia PV5, il futuro del lavoro viaggia elettrico e stiloso

Design intelligente, tecnologia e versatilità: PV5 cambia le regole e lo stile della mobilità professionale

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Basta chiamarli veicoli commerciali. E’ tempo di riscrivere il concetto stesso di mobilità professionale, portando nel mondo del lavoro la stessa attenzione al design, alla tecnologia e al benessere che fino a ieri sembrava riservata alle automobili destinate al tempo libero. A Transpotec Logitec 2026, il marchio coreano ha acceso i riflettori su un progetto che guarda già al futuro e porta il nome di PV5.

Il ritorno di Kia nel mondo dei veicoli commerciali

C’è sempre un filo che collega il passato e il futuro nelle storie…anche in quella di Kia. Da una parte la memoria dei celebri K2500 e Pregio, protagonisti per oltre trent’anni sulle strade italiane e ancora oggi presenti con circa 5.000 esemplari circolanti. Dall’altra una nuova generazione di veicoli elettrificati che punta a rivoluzionare il trasporto professionale. Il ritorno nel segmento dei veicoli commerciali leggeri passa attraverso PV5, primo modello della famiglia PBV, acronimo di Platform Beyond Vehicle. Un nome che racconta una storia basata sul non limitarsi a costruire un mezzo di trasporto, ma creare una piattaforma flessibile capace di adattarsi alle esigenze di aziende, professionisti e operatori della logistica.

Un veicolo, mille possibilità

La vera forza di PV5 è la sua capacità di trasformarsi. Kia ha sviluppato una gamma articolata che comprende la versione Cargo dedicata al trasporto merci, Passenger pensata per il trasporto persone e Chassis Cab destinata agli allestimenti speciali. Accanto alle versioni di serie trovano spazio anche numerose conversioni realizzate insieme a partner specializzati. Focaccia Group ha sviluppato la variante WAV per il trasporto di persone con mobilità ridotta e una configurazione HACCP dedicata alle attività professionali che richiedono elevati standard igienici. Scattolini, invece, propone soluzioni come cassone fisso, cassone ribaltabile e box per ampliare ulteriormente il raggio d’azione del modello.

Tecnologia che semplifica la vita

PV5 porta nel mondo dei veicoli commerciali un approccio inedito, quasi automobilistico. Il design moderno e riconoscibile si accompagna a una dotazione tecnologica evoluta, con sistemi ADAS ai vertici della categoria e soluzioni studiate per migliorare il comfort di chi trascorre molte ore al volante. Tra le caratteristiche più interessanti spiccano il volume di carico fino a 4,4 metri cubi, una capacità bagagli che può arrivare a 1.330 litri, la funzione Vehicle-to-Load che consente di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni e una pratica presa di ricarica centrale che facilita le operazioni quotidiane.

Il primo passo di una grande strategia

PV5 rappresenta soltanto l’inizio di un progetto molto più ampio. Kia punta infatti a vendere oltre 230.000 veicoli commerciali entro il 2030 grazie all’arrivo di una gamma completa che comprenderà anche PV7 nel 2027 e PV9 nel 2029. I segnali sono già incoraggianti: il solo PV5 ha raggiunto 8.500 unità vendute a livello globale e l’obiettivo dichiarato per il 2026 è di arrivare a quota 54.000 esemplari. Numeri che testimoniano l’interesse crescente verso una nuova generazione di mezzi commerciali elettrificati, progettati per essere più sostenibili, efficienti e connessi.

Un Van of the Year che guarda lontano

A confermare la validità del progetto è arrivato anche il prestigioso riconoscimento internazionale Van of the Year 2026, assegnato a PV5 ancora prima della sua effettiva diffusione sul mercato. Un premio che valorizza non soltanto le qualità tecniche del modello, ma anche la sua capacità di interpretare le esigenze di un settore in rapida trasformazione.