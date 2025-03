Kia rivoluziona la mobilità con il nuovo PV5: un futuro di veicoli commerciali modulare

Kia ha presentato il design esterno delle sue nuove proposte PV5, dedicate al trasporto passeggeri e merci, realizzate nell’ambito della strategia globale Platform Beyond Vehicle (PBV). Con questa iniziativa, il brand si prepara a ridefinire gli standard di spazio e mobilità. Kia EV Day 2025 è stata la nostra occasione per vedere svelati ulteriori dettagli sui modelli e le configurazioni disponibili.

PV5: un modello per ogni esigenza

Nuovo Kia PV5 si contraddistingue per la sua versatilità, proponendo differenti configurazioni per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti. Dallo scenografico Passenger Van al pratico Cargo Van, ogni versione si distingue per un design audace e contemporaneo, pur mantenendo una coerenza stilistica ispirata alla filosofia “Opposites United” di Kia. Questa gamma modulare promette di trasformare il modo di vivere e utilizzare i veicoli.

Fonte: Ufficio Stampa Kia

Una nuova era di design

Il design esterno di PV5, anticipato al CES 2024, segue una linea estetica innovativa, combinando una parte superiore elegante e aerodinamica con una base robusta e tecnica. La personalità audace delle varianti è accentuata dall’illuminazione distintiva e da rivestimenti geometrici che conferiscono ai veicoli un aspetto forte e capace, pronte a sfidare qualsiasi terreno.

Caratteristiche di PV5 Passenger Van

La versione Passenger Van di PV5 mantiene un look all’avanguardia grazie all’eccellente visibilità offerta da un’ampia area vetrata e una linea di cintura bassa. I dettagli di design, come il profilo di vetro grafico e i gruppi ottici distintivi, arricchiscono l’estetica moderna, mentre il robusto paraurti posteriore incarna la funzionalità senza compromettere il fascino visivo.

Efficienti soluzioni nel Cargo Van

PV5 Cargo Van, pur condividendo il design geometrico della variante passeggeri, si distingue per un profilo squadrato che ottimizza l’efficienza volumetrica. Le doppie porte posteriori ad apertura laterale offrono praticità e facilitano le operazioni di carico e scarico, rendendo questa versione ideale per uso commerciale.

Un appuntamento da non perdere: 2025 Kia EV Day

Kia ha presentato ufficialmente le diverse varianti del PV5 e approfondito la strategia PBV durante il Kia EV Day. Con un futuro ricco di innovazioni all’orizzonte, l’evento ha rivelato ulteriori dettagli e opzioni di personalizzazione, con un focus sulla trasformazione della mobilità moderna, proponendosi così, non solo come un costruttore di veicoli, ma come un innovatore nel campo della mobilità, promettendo soluzioni che uniscono design, funzionalità e sostenibilità. La gamma PV5 rappresenta un passo significativo verso un futuro automobilistico più personalizzato e modulare. Ben tornata Kia nei veicoli commerciali!