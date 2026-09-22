Kia al Salone Auto Torino 2026, doppia anteprima con Seltos ed EV5 GT

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Torino torna capitale dell’automobile e Kia sceglie il Salone Auto Torino 2026 per mostrare due volti della propria evoluzione. Sotto i riflettori, in anteprima nazionale, arrivano nuova Seltos e EV5 GT. Ma la presenza del marchio coreano va oltre lo stand: EV2 Long Range e Sportage Tri-Fuel portano su strada una strategia che non scommette su una sola tecnologia, ma prova a rispondere a esigenze molto diverse.

Torino, il salone torna sulla strada

Non soltanto automobili da osservare, ma vetture da conoscere e, soprattutto, da guidare. È questa la formula con cui Kia si presenta al Salone Auto Torino 2026, andato in scena dall’11 al 13 settembre nel cuore del capoluogo piemontese. A Piazza Castello il marchio ha costruito una vetrina che racconta bene quanto rapidamente stia cambiando la sua identità: design più personale, elettrificazione sempre più estesa e, nello stesso tempo, attenzione a quelle soluzioni concrete che continuano a pesare nelle scelte degli automobilisti. Il risultato è quasi una fotografia dell’automobile contemporanea. Da una parte l’elettrico puro, dall’altra alimentazioni alternative e, in mezzo, SUV pensati per la quotidianità. Una gamma che mette sul tavolo diverse strade.

Seltos, la nuova arrivata

La prima novità è nuova Kia Seltos, presentata a Torino in anteprima nazionale. Un SUV compatto che punta su proporzioni robuste e un disegno contemporaneo, ma che soprattutto cerca di interpretare uno dei segmenti più combattuti del mercato con una ricetta pragmatica: spazio, versatilità e tecnologia. L’abitacolo è stato progettato per offrire buona disponibilità di spazio sia nell’utilizzo quotidiano sia nei viaggi, accompagnando la praticità con le più recenti tecnologie di connettività e con sistemi avanzati di assistenza alla guida. Comfort e facilità di utilizzo completano un’impostazione che vuole fare della Seltos un’automobile trasversale, adatta alla città ma senza l’ansia di restarvi confinata.

Ed è significativo che Kia abbia deciso non soltanto di esporla, ma anche di inserirla nel programma dei test drive del Salone. Perché su un SUV compatto centimetri, schermi e schede tecniche raccontano soltanto metà della storia: l’altra passa dalla posizione di guida, dalla facilità con cui ci si muove nel traffico e dalla capacità di trasformarsi da automobile del lunedì mattina a compagna del weekend.

EV5 GT, l’elettrico mette la tuta sportiva

Se Seltos rappresenta il volto razionale della presenza Kia a Torino, EV5 GT ne è quello più muscolare. È la versione ad alte prestazioni del SUV elettrico della famiglia EV e porta nella mobilità a batteria un ingrediente che per qualche tempo era sembrato quasi secondario: il piacere di guida. Design più sportivo, dettagli specifici e un’impostazione orientata alle prestazioni distinguono la GT, senza rinunciare allo spazio interno e all’ambiente digitale che caratterizzano il progetto EV5.

L’obiettivo dichiarato è conciliare efficienza e coinvolgimento, mostrando che l’elettrificazione non deve necessariamente significare automobili tutte uguali nel carattere.

È anche il segnale di quanto sia cambiata Kia. Il marchio che per anni ha costruito la propria crescita europea soprattutto attorno alla concretezza oggi cerca spazio anche sul terreno del design, della tecnologia e delle prestazioni.

EV2 Long Range, elettrica senza gigantismi

La terza protagonista si scopre al volante. Nei test drive torinesi c’è infatti Kia EV2 Long Range, SUV elettrico compatto che interpreta un’altra delle sfide decisive per l’auto a batteria: rendere l’elettrico più semplice da inserire nella vita di tutti i giorni.

La versione Long Range adotta una batteria da 61 kWh e dichiara un’autonomia fino a 453 chilometri. A questi numeri aggiunge capacità di ricarica rapida e un abitacolo particolarmente spazioso in rapporto alle dimensioni esterne. Una filosofia differente rispetto alla rincorsa a batterie sempre più grandi e automobili sempre più imponenti: qui l’elettrico prova a trovare la propria dimensione urbana senza rinunciare alla possibilità di affrontare percorrenze più lunghe.

Sportage Tri-Fuel, l’altra faccia dell’innovazione

E poi c’è Sportage, un nome ormai consolidato nella storia recente di Kia. A Torino arriva nella particolare configurazione Tri-Fuel, disponibile anch’essa per i test drive. È forse il modello che meglio racconta il pragmatismo della strategia Kia: mentre una parte dello stand guarda decisamente all’automobile elettrica, Sportage Tri-Fuel esplora la strada della flessibilità energetica. La soluzione integra differenti modalità di alimentazione con l’obiettivo di aumentare l’autonomia complessiva, contenere i costi di esercizio e offrire maggiore libertà d’impiego. Rimangono gli elementi che hanno costruito il successo di Sportage: abitabilità, comfort, design riconoscibile e un ampio corredo di tecnologie dedicate alla sicurezza.

Una Kia, molte strade

La presenza torinese finisce così per essere qualcosa di più di una passerella di nuovi modelli. Seltos, EV5 GT, EV2 Long Range e Sportage Tri-Fuel raccontano quattro interpretazioni differenti dello stesso momento storico dell’automobile. C’è l’elettrico compatto che vuole diventare quotidiano, quello prestazionale che cerca emozione, il SUV tradizionale evoluto e una soluzione multialimentazione pensata per chi mette autonomia e versatilità davanti a tutto. Kia definisce questa impostazione come una gamma capace di spaziare dai SUV compatti alle più recenti proposte elettriche fino alla tecnologia Tri-Fuel.