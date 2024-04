Kia Sorento: il SUV rinnovato ideale per la famiglie

Con una miriade di aggiornamenti, Kia promette un’esperienza di guida superiore, con un occhio di riguardo alla sicurezza, al comfort e alla protezione dell’ambiente.

All’insegna della sicurezza e del comfort

Compagno ideale per le famiglie e per chiunque cerchi un’auto che coniughi sicurezza e comfort. Con una configurazione a 7 posti e una serie di tecnologie avanzate, Sorento garantisce la massima tranquillità in ogni circostanza. L’attenzione alla sicurezza è evidente nei numerosi sistemi di assistenza alla guida e negli airbag, che assicurano una protezione completa per tutti gli occupanti del veicolo.

Design imponente e innovativo

Il nuovo design del Sorento non passa inosservato, sia su strada che fuoristrada. I lineamenti audaci e futuristici conferiscono al SUV un’immagine di robustezza e tecnologia avanzata. Le linee nette del cofano, i fari verticali e le luci diurne a forma di “stella” conferiscono un look premium e high-tech, mentre i dettagli come i cerchi in lega e le luci a LED diagonalmente disposte aggiungono un tocco di eleganza.

Scelta e sostenibilità: la nuova frontiera della mobilità

L’impegno di Kia verso la sostenibilità si riflette nella vasta gamma di powertrains elettrificati offerti per nuovo Sorento. Con opzioni ibride e ibride plug-in, Kia offre ai clienti la possibilità di ridurre le emissioni e di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, l’uso di materiali sostenibili come la pelle artificiale e il PET riciclato per gli interni dimostra l’attenzione di Kia verso una produzione più ecologica e responsabile.

Tecnologia all’avanguardia per un’esperienza senza limiti

Nuovo Sorento è dotato di una serie di tecnologie all’avanguardia che migliorano l’esperienza di guida e aumentano il livello di comfort a bordo. Dai doppi schermi panoramici integrati alla funzione di autenticazione delle impronte digitali, ogni dettaglio è stato progettato per rendere la vita a bordo più facile e piacevole. Inoltre, con il sistema Kia Connect, gli utenti possono accedere a una serie di servizi online e monitorare lo stato del veicolo in tempo reale.

La data di lancio e la garanzia Kia

Nuovo Kia Sorento sarà disponibile sul mercato italiano nel secondo trimestre del 2024, con il listino prezzi che sarà comunicato in una fase successiva. Come tutti gli altri modelli Kia, anche nuovo Sorento avrà di serie la garanzia Kia di 7 anni o 150.000 chilometri, offrendo così ai clienti la massima tranquillità e affidabilità.

Nuovo Kia Sorento si presenta come un’opzione versatile e sostenibile per chiunque cerchi un SUV che unisca prestazioni eccellenti, tecnologia all’avanguardia e un impegno concreto per l’ambiente. Con una vasta gamma di motorizzazioni e un design accattivante, Sorento è pronto a conquistare il cuore degli automobilisti di tutto il mondo.