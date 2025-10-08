Dal design alle motorizzazioni: tutto sul nuovo Kia Sportage 2025 in due minuti

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Kia Sportage, con oltre 7 milioni di unità vendute a livello globale dal suo lancio, è uno dei modelli più apprezzati del brand coreano. Questa nuova serie, la più completa di sempre, porta con sé un profondo rinnovamento in termini di design, innovazione tecnologica e praticità d’uso, con l’obiettivo di fissare nuovi standard all’interno del competitivo segmento dei C-SUV.

MOTORI

La nuova KIA Sportage offre un’ampia gamma di motorizzazioni. Si parte con il millesei benzina da 150 cavalli, passando poi per il mild hybrid diesel da 136 cavalli e il full hybrid benzina da 239 cavalli. Per chiudere si arriva infine al motorizzazione plug-in hybrid da 288 CV. Per il mercato italiano è inoltre prevista l’introduzione di una variante a GPL, che amplierà ulteriormente la possibilità di scelta dei clienti.

DESIGN E DIMENSIONI

Il design di questa quinta generazione presenta linee esterne audaci, interni premium e una spaziosità ai vertici della categoria: oltre un metro di spazio per le gambe nei sedili posteriori e una capacità di carico che parte da 587 litri, estendibile fino a 1.776 litri con i sedili abbattuti.

INTERNI

La tecnologia di bordo è stata completamente aggiornata: due display curvi da 12,3 pollici, un head-up display da 10 pollici, connettività completa tramite Apple CarPlay e Android Auto wireless e la nuova piattaforma Kia Upgrades, che introduce servizi digitali innovativi. A supporto del conducente il nuovo Sportage è equipaggiato con una suite completa di sistemi di assistenza alla guida, inclusi il Forward Collision Avoidance Assist e l’Highway Driving Assist 2.

PREZZI

La vettura sarà prodotta in Europa e il prezzo partirà dai 33.500 euro.