La libertà in formato mini anzi in formato Aixam

Piccole fuori, grandi dentro: le minicar Aixam raccontano un nuovo modo di muoversi, più libero, più accessibile e decisamente contemporaneo. Con numeri in crescita, un’offerta elettrica sempre più forte e una nuova formula di noleggio “senza pensieri”, il 2025 si conferma l’anno della consacrazione.

C’è chi pensa alle auto come a un semplice mezzo, e chi – come Aixam – le trasforma in un’estensione della vita quotidiana. Nel 2025 il marchio si prende la scena con dati che parlano chiaro: nei primi nove mesi dell’anno in Italia sono state immatricolate oltre 2.500 minicar, confermando Aixam Mega come secondo gruppo nel nostro Paese. Un risultato che racconta una crescita costante, più che raddoppiata rispetto a cinque anni fa, e che guarda con decisione all’elettrico, ormai scelto da quasi un veicolo su due.

La micromobilità non è più solo una questione generazionale. Se un tempo le minicar erano sinonimo di primo scooter “con il tetto”, oggi parlano anche a professionisti, adulti, famiglie urbane. Una vera democratizzazione su quattro ruote, dove il quadriciclo diventa alternativa concreta alle due ruote e – diciamolo – molto più elegante quando piove.

Il segreto? Un’offerta ampia e ben pensata. Dieci modelli in gamma, declinati tra versioni termiche ed elettriche, con un posizionamento che va dall’entry level – dove brillano e-Minauto Access ed e-Minauto Chic – fino al top di gamma, ancora molto apprezzato nella versione a motore termico Euro 5+. E proprio sul fronte delle novità, il 2025 segna l’arrivo della nuova e-City GTO: anima sportiva, fino a 113 km di autonomia, finiture grintose e infotainment con CarPlay e Android Auto. City car sì, ma con personalità.

A rendere il quadro ancora più interessante arriva l’annuncio fatto ad EICMA 2025: nasce Aixam Rent by Agos Renting, una formula di noleggio a lungo termine pensata per chi vuole muoversi senza complicazioni. Un unico canone mensile, tutto incluso: assicurazione, manutenzione, assistenza. Zero pensieri, massimo stile. Un’idea che interpreta perfettamente la nuova micromobilità urbana, sempre più fluida e accessibile, e che mette al centro la rete dei dealer come consulenti di mobilità, non semplici venditori.

Dietro a tutto questo c’è una storia solida, fatta di primati e visione. Fondata in Francia nel 1983, Aixam è stata la prima a credere davvero nelle minicar elettriche, già dal 2008. Oggi guida il mercato europeo dei quadricicli leggeri con una quota superiore al 30% e guarda avanti senza rinnegare il passato: l’elettrico cresce, ma il termico resta un’opzione, perché la libertà è anche poter scegliere.

Alla fine, il successo di Aixam sta tutto qui: aver capito che la micromobilità non è una moda, ma un cambio di mentalità. E se può essere sostenibile, pratica e anche un po’ glamour… tanto meglio. Aixam non cresce: avanza con passo sicuro, come chi conosce bene la strada. E mentre la micromobilità diventa sempre più protagonista delle nostre città, il marchio francese dimostra che il futuro può essere compatto, elettrico e sorprendentemente chic.