Lancia e Differenza Donna: un’alleanza per proteggere le donne

Nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio a Milano, Lancia, in collaborazione con il magazine Grazia e l’associazione Differenza Donna, ha lanciato la campagna “Insieme per Proteggere” per sensibilizzare sulla violenza di genere e promuovere il numero antiviolenza 1522.

Un evento simbolico in un luogo emblematico

Il 10 marzo 2025, Villa Necchi Campiglio ha ospitato il talk “Insieme per Proteggere: Dialoghi sulla Violenza di Genere”. Moderato da Silvia Grilli, direttrice di Grazia, l’evento ha visto la partecipazione di Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, Luca Napolitano, CEO di Lancia, la pianista e compositrice Roberta Di Mario e l’attrice Cristiana Capotondi, intervenuta con un videomessaggio. La scelta di Villa Necchi Campiglio non è casuale: questa dimora storica rappresenta un simbolo di eleganza, indipendenza e modernità femminile. Costruita tra il 1932 e il 1935 su progetto dell’architetto Piero Portaluppi, la villa fu abitata dalle sorelle Gigina e Nedda Necchi, donne che sfidarono le convenzioni del loro tempo scegliendo la libertà e l’autodeterminazione.

La campagna “Insieme per Proteggere”

Durante l’evento, è stata presentata la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da Lancia per far conoscere il numero antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’agenzia creativa 777, si distingue per un messaggio potente e diretto, con una campagna declinata su canali digitali e maxi impianti digitali 3D posizionati a Roma e Milano. Protagonista dell’iniziativa è l’attrice Cristiana Capotondi, già impegnata in passato con Lancia nel progetto “Punch” del 2022. Il nuovo video utilizza una forte analogia tra i dispositivi di sicurezza di un’auto e la necessità di protezione per le donne vittime di violenza, con un’immagine di grande impatto: l’esplosione di un airbag rosa in slow motion, simbolo della protezione che il numero antiviolenza 1522 offre a chi ne ha bisogno.

L’impegno di Lancia nella responsabilità sociale

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha sottolineato l’impegno del brand nella lotta contro la violenza di genere, affermando che la protezione e il sostegno alle vittime devono tradursi in azioni concrete e non solo in parole. Questo impegno si inserisce nel più ampio piano strategico decennale di Lancia, che pone al centro sostenibilità, centralità del cliente e responsabilità sociale.

Collaborazione con Differenza Donna

Nei prossimi mesi, Lancia e Differenza Donna collaboreranno per proporre una serie di appuntamenti di formazione sul tema della violenza di genere, sia in azienda sia presso le Case Lancia, gli esclusivi showroom del brand. Questi incontri mirano ad amplificare il messaggio di sensibilizzazione e a creare spazi di confronto e supporto per le donne.

Villa Necchi Campiglio: un simbolo di emancipazione femminile

Villa Necchi Campiglio, oggi gestita dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), rappresenta un luogo di cultura e ispirazione, dove il talento e l’indipendenza femminile sono celebrati. Le sorelle Necchi, Gigina e Nedda, furono figure emblematiche di un’epoca in cui le donne iniziavano a rivendicare il proprio ruolo nella società, sfidando le convenzioni e promuovendo l’emancipazione femminile.

L’importanza del numero 1522

Il numero 1522, promosso nella campagna “Insieme per Proteggere”, è un servizio pubblico attivo 24 ore su 24, gratuito e anonimo, che offre supporto alle vittime di violenza e stalking. Diffondere la conoscenza di questo strumento è fondamentale per garantire alle donne un punto di riferimento sicuro e immediato in situazioni di pericolo.

Lancia, attraverso la campagna “Insieme per Proteggere” e la collaborazione con Differenza Donna, dimostra come un brand automobilistico possa assumere un ruolo attivo nella società, promuovendo valori di protezione, sicurezza e supporto alle donne. In un contesto storico in cui la violenza di genere è ancora una piaga sociale, iniziative come questa sono essenziali per sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire strumenti concreti di aiuto alle vittime.