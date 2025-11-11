Lancia Ypsilon Cassina: quando l’auto diventa un salotto

Al Salone di Torino debutta l’edizione più raffinata e simbolica della nuova Ypsilon, frutto dell’incontro tra due icone del design italiano: Lancia e Cassina

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Nel cuore del Salone dell’Auto di Torino, Lancia porta in scena un’interpretazione del comfort e dell’eleganza che solo il made in Italy sa raccontare: Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, autentico manifesto di stile e benessere, capace di trasformare l’abitacolo in un raffinato salotto su ruote.

Il design incontra il comfort: un salotto all’italiana

È la prima auto ispirata al mondo dell’arredamento, e non a caso porta la firma di Cassina, storica eccellenza del design d’interni. Dalla collaborazione tra il marchio torinese e il brand di arredamento nasce un concetto di automobile che unisce tradizione e innovazione, stile e funzionalità, con la precisione di un architetto e la passione di un artigiano.

Ogni dettaglio della Ypsilon Edizione Cassina è pensato per accogliere: materiali pregiati, tonalità calde, illuminazione curata e superfici morbide. Non un semplice abitacolo, ma un vero living contemporaneo, ispirato alle case italiane dove design e convivialità convivono in equilibrio perfetto.

Tecnologia invisibile, benessere tangibile

La top di gamma Lancia è un concentrato di tecnologia al servizio del comfort. Il sistema S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) permette di personalizzare con un tocco l’atmosfera di bordo, controllando suoni, luce e temperatura. La guida autonoma di Livello 2, le telecamere a 180° e i display da 10,25’’ garantiscono una visione completa e una sicurezza costante, mentre l’Adaptive Cruise Control e l’Autonomous Emergency Braking aggiungono serenità al viaggio.

Tutto, nella Ypsilon Cassina, è pensato per rendere l’esperienza di guida fluida, intuitiva e rilassante. Un’auto che ascolta, anticipa, accompagna.

Due anime, una sola eleganza

Nuova Ypsilon Cassina è disponibile in due varianti, entrambe sinonimo di efficienza e sostenibilità:

Ibrida 1.2 da 100 CV (48V) , con tecnologia mild hybrid di ultima generazione, capace di coniugare brillantezza e risparmio nei consumi, offrendo anche brevi tratti in modalità elettrica.

, con tecnologia mild hybrid di ultima generazione, capace di coniugare brillantezza e risparmio nei consumi, offrendo anche brevi tratti in modalità elettrica. Elettrica 100% da 156 CV (115 kW), alimentata da una batteria da 51 kWh per un’autonomia fino a 403 km WLTP. In ricarica rapida bastano 24 minuti per passare dal 20 all’80%, o 10 minuti per aggiungere 100 km di percorrenza.

Due soluzioni, una filosofia: la libertà di scegliere tra innovazione e tradizione, sempre nel segno dell’eccellenza italiana.

Lancia e Cassina: due maestri, un’unica visione

Con Nuova Ypsilon Edizione Cassina, Lancia riafferma la sua vocazione per il bello che funziona, reinterpretando i valori di un marchio che ha fatto la storia dell’automobile italiana: ricerca, raffinatezza, equilibrio tra passato e futuro. Cassina, dal canto suo, porta a bordo la cultura dell’abitare, trasformando il viaggio in un’esperienza sensoriale. Il risultato è un’auto che non si limita a muoversi nello spazio, ma lo ridefinisce con stile e sensibilità.