Leapmotor B03X, il nuovo SUV elettrico conquista l’Italia: prezzi, autonomia e tecnologia

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Nuova Leapmotor B03X entra nel mercato italiano dalla porta principale. A poche settimane dal lancio commerciale, il SUV compatto a batteria conquista il primo posto nel segmento B-SUV elettrico, diventando uno dei protagonisti della crescita del marchio cinese. Un risultato che arriva in un momento particolarmente favorevole per Leapmotor, capace di registrare a settembre 2.200 immatricolazioni e un incremento del 453% rispetto allo stesso mese del 2025. Ma al di là dei numeri, B03X propone una formula interessante: dimensioni compatte, abitabilità generosa, dotazioni tecnologiche e un prezzo studiato per rendere l’elettrico più accessibile.

Leapmotor B03X, il SUV compatto che punta sulla sostanza

Lunga 4,27 metri, larga 1,81 e alta 1,64, la nuova B03X si inserisce nel segmento dei crossover urbani, uno dei più competitivi del mercato europeo. Le proporzioni sono quelle di un SUV compatto, con una carrozzeria dalle linee morbide, superfici pulite e dettagli contemporanei che ne sottolineano la vocazione tecnologica. Il frontale presenta gruppi ottici a LED e un’impostazione essenziale, mentre la fiancata è caratterizzata da un profilo equilibrato e da maniglie semi a scomparsa. Una scelta stilistica che contribuisce anche all’efficienza aerodinamica, particolarmente importante per una vettura elettrica. L’obiettivo è offrire un’automobile adatta agli spostamenti quotidiani, ma sufficientemente versatile per affrontare anche i viaggi e le esigenze di una famiglia. Una proposta che guarda a chi desidera passare all’elettrico senza rinunciare alla praticità di un SUV.

Tanto spazio a bordo e un bagagliaio intelligente

Uno degli aspetti più interessanti di B03X riguarda lo sfruttamento degli spazi interni. L’abitacolo privilegia un’impostazione razionale, con una plancia dal disegno minimalista, una console centrale sospesa e numerose soluzioni dedicate alla funzionalità. Sono 33 i vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo, mentre i sedili posteriori Magic Seats consentono di ottenere configurazioni differenti in funzione delle necessità di trasporto.

Il bagagliaio offre una capacità di 405 litri, alla quale si aggiunge il vano supplementare GigaBox, impermeabile e lavabile, che porta il volume complessivo dichiarato a 510 litri. Una soluzione utile per sistemare separatamente oggetti sporchi o bagnati, attrezzature sportive e piccoli bagagli. L’attenzione alla modularità dimostra come Leapmotor abbia cercato di sfruttare i vantaggi della piattaforma elettrica per offrire un’abitabilità superiore a quanto potrebbero suggerire le dimensioni esterne.

Motori elettrici, batterie e autonomia fino a 382 chilometri

La gamma di B03X prevede due differenti capacità di batteria, entrambe associate alla trazione anteriore. La versione d’ingresso dispone di un accumulatore da 39,8 kWh, che consente di percorrere fino a 292 chilometri secondo il ciclo di omologazione WLTP. Per chi necessita di una maggiore autonomia è disponibile la batteria da 53 kWh, con una percorrenza dichiarata fino a 382 chilometri.

La motorizzazione più potente sviluppa 197 CV e permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. Prestazioni adeguate a una vettura che privilegia comfort, facilità di utilizzo ed efficienza, senza rinunciare alla brillantezza tipica della propulsione elettrica.

Particolare attenzione è stata dedicata alla ricarica rapida in corrente continua. La versione con batteria da 39,8 kWh supporta una potenza massima di 100 kW, mentre quella da 53 kWh raggiunge i 133 kW. In condizioni ottimali, il passaggio dal 30 all’80% della capacità può richiedere circa 16 minuti.

Numeri che rendono B03X interessante non soltanto per la mobilità urbana, ma anche per chi percorre abitualmente tragitti extraurbani e desidera affrontare viaggi più lunghi pianificando le soste di ricarica.

Interni digitali e tecnologia da categoria superiore

La tecnologia rappresenta uno dei principali argomenti di nuova Leapmotor. Al centro della plancia trova posto un touchscreen da 14,6 pollici, affiancato da una strumentazione digitale da 8,8 pollici. Il sistema multimediale utilizza il software Leap OS, attraverso il quale vengono gestite le funzioni di navigazione, intrattenimento e personalizzazione della vettura. Sono previsti anche i comandi vocali, la connettività con gli smartphone e gli aggiornamenti software da remoto.

La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto consente di utilizzare le principali applicazioni del telefono attraverso lo schermo centrale.

Sul fronte della sicurezza, la dotazione comprende sette airbag e 17 funzioni di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo, mantenimento della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco e assistenza nella marcia in colonna.

La gamma si articola negli allestimenti Life e Design. Quest’ultimo arricchisce l’equipaggiamento con sedili anteriori e volante riscaldati, regolazione elettrica del sedile del conducente, telecamera a 360 gradi e un impianto audio con 12 altoparlanti.

Leapmotor B03X, prezzi da 19.900 euro con le promozioni

Il prezzo è uno degli elementi sui quali Leapmotor costruisce la propria strategia commerciale. Il listino di B03X parte da 24.900 euro per la versione Life con batteria da 39,8 kWh, mentre la Life da 53 kWh viene proposta a 27.400 euro. La Design con batteria da 53 kWh raggiunge i 29.400 euro.

Con le offerte commerciali annunciate fino al 31 ottobre 2026, subordinate a permuta o rottamazione, il prezzo d’ingresso scende a 19.900 euro. Le versioni con batteria più grande sono proposte rispettivamente a 22.400 e 24.400 euro.

Le promozioni comprendono anche una easyWallbox, pensata per agevolare la ricarica domestica.

Il posizionamento è particolarmente interessante perché permette a B03X di confrontarsi non soltanto con altri SUV elettrici, ma anche con modelli tradizionali a benzina e ibridi appartenenti alla stessa categoria.

La sfida di Leapmotor passa dai SUV elettrici accessibili

Il successo iniziale di B03X assume un significato particolare nel percorso di espansione europea di Leapmotor. Grazie alla joint venture con Stellantis, il marchio può contare su una struttura commerciale e distributiva consolidata, un elemento importante per rafforzare la fiducia dei clienti e sostenere l’aumento dei volumi.

B03X si inserisce in una categoria strategica, quella dei B-SUV, dove la domanda è sostenuta dalla ricerca di automobili versatili, compatte all’esterno e spaziose all’interno.

La sua proposta combina caratteristiche concrete: un’autonomia che nella versione con batteria più grande raggiunge i 382 chilometri, una dotazione tecnologica ricca, soluzioni intelligenti per l’abitabilità e un prezzo promozionale inferiore ai 20 mila euro.