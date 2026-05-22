Lepas L6, l’eleganza che parla il linguaggio del futuro

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è un nuovo nome che vuole conquistare la mobilità premium con il garbo del design italiano e la forza della tecnologia cinese. Si chiama LEPAS e alla Milano Design Week 2026 sceglie il palcoscenico più creativo d’Europa per raccontare la sua idea di eleganza contemporanea. Al centro della scena arriva Lepas L6, SUV compatto di nuova generazione pensato per chi cerca comfort, stile e innovazione senza rinunciare alla personalità.

Un debutto tra moda, architettura e mobilità

Milano non è stata scelta per caso. LEPAS arriva nel cuore del design internazionale con il tema “Here’s to Elegance”, trasformando la presentazione di L6 in qualcosa che va oltre il semplice lancio automobilistico. Il marchio del Gruppo Chery vuole infatti costruire un nuovo immaginario della mobilità elettrificata: meno fredda, meno tecnica, più umana ed emozionale.

Dietro questa visione c’è una filosofia precisa: “Technology with Warmth, Elegance Without Boundaries”. Tradotto: tecnologia evoluta, ma capace di dialogare con le persone. Una direzione che oggi molti brand inseguono, ma che LEPAS prova a interpretare con un linguaggio più sofisticato, quasi fashion, dove il design diventa esperienza quotidiana.

Lepas L6: il SUV compatto che punta sullo stile

Protagonista Lepas della Design Week, nuova L6, è il modello che segna il debutto europeo del brand. Un SUV compatto che nasce per interpretare la mobilità urbana e contemporanea con una formula molto attuale: tecnologia ibrida plug-in, linee eleganti e una forte attenzione al comfort.

L6 colpisce subito per le proporzioni morbide e pulite, quasi scolpite. Il frontale importante, la firma luminosa sottile e la grande calandra disegnata con gusto europeo raccontano un’auto che vuole distinguersi senza eccessi.

Il linguaggio stilistico prende il nome di “Leopard Aesthetics”, una filosofia progettuale sviluppata da un team globale di designer e pensata per fondere dinamismo ed eleganza. Il risultato è un SUV che sembra progettato più come un oggetto di lifestyle che come un semplice mezzo di trasporto.

Tecnologia elegante, non invasiva

Interessante anche il concetto di “Elegant Technology”, cuore della strategia LEPAS. La piattaforma intelligente LEX, sviluppata attraverso un ecosistema internazionale di innovazione, rappresenta la base tecnica del progetto.

L’idea è quella di creare un’auto connessa, efficiente e sofisticata, ma senza trasformare l’abitacolo in un laboratorio digitale impersonale. Un approccio che ricorda il mondo del design d’arredo contemporaneo: minimalismo, qualità percepita e funzionalità discreta.

Anche per questo L6 sembra parlare a un pubblico molto europeo, attento sì alla tecnologia, ma sempre più sensibile all’estetica, al benessere e alla semplicità d’uso.

Il lusso contemporaneo passa dalla sostenibilità

LEPAS nasce come marchio dedicato ai veicoli a nuova energia e punta a ridefinire il concetto di mobilità premium accessibile. Non solo elettrico puro, ma anche soluzioni ibride evolute e piattaforme intelligenti pensate per accompagnare la transizione energetica senza stress.

L6 interpreta perfettamente questa filosofia: un SUV efficiente, tecnologico e versatile, ma con quell’attenzione quasi sartoriale ai dettagli che oggi fa la differenza. D’altronde il legame tra automotive e moda non è mai stato così forte. E alla Milano Design Week, tra installazioni artistiche e oggetti iconici, LEPAS sembra voler entrare proprio in quel territorio.

Da Chery al mercato globale

Dietro LEPAS c’è la solidità industriale del Gruppo Chery, uno dei colossi dell’automotive cinese, con oltre 2,4 milioni di vetture prodotte e più di un milione esportate nel mondo. In Italia il marchio viene distribuito attraverso OMODA & JAECOO Automotive Italy, già protagonista della crescita dei brand cinesi nel nostro mercato.

Ma LEPAS vuole giocare una partita diversa. Non solo numeri o tecnologia, ma identità. Per questo Milano diventa simbolicamente il punto di partenza perfetto: una città dove eleganza, innovazione e cultura progettuale convivono da sempre.