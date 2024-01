L’evoluta icona dei SUV: un viaggio nel nuovo PEUGEOT 2008

Nel vasto panorama dei SUV, nuovo PEUGEOT 2008 rappresenta un’autentica pietra miliare, amalgamando una potente presenza estetica con un’elettrificazione all’avanguardia e un’offerta tecnologica di prim’ordine. Scopriamo nel dettaglio le novità che definiscono questa nuova generazione.

Design innovativo: eleganza e carattere

Il design esterno del Nuovo 2008 incarna un mix perfetto tra eleganza e robustezza tipiche di un SUV moderno. Il frontale ridisegnato, abbellito con la nuova firma luminosa PEUGEOT, caratterizzata da tre artigli verticali integrati, conferisce un aspetto distintivo che si riflette nei gruppi ottici posteriori a LED, ripensati con una nuova interpretazione dei celebri tre artigli. La silhouette aerodinamica e imponente, associata alle linee fluide e decise, esalta la sua presenza su strada.

Il frontale si evolve, ampliando lo scudetto PEUGEOT e adottando motivi distintivi che enfatizzano la verticalità e il carattere possente del veicolo. Ogni versione presenta dettagli specifici, come il motivo orizzontale in nero lucido sulla versione ACTIVE e il motivo verticale in tinta carrozzeria sulle versioni ALLURE e GT. Nuovo 2008 mantiene le stesse dimensioni esterne di prima: lunghezza 4,30 m, larghezza 1,98 m (compresi i retrovisori), altezza 1,55 m. Il volume del bagagliaio è invariato ed è di 434 litri (sotto il ripiano posteriore).

Tecnologia avanzata: PEUGEOT i-Cockpit e connettività di ultima generazione

All’interno, il PEUGEOT i-Cockpit si evolve per offrire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici, disponibile sulle versioni ALLURE e GT, offre una visualizzazione chiara e personalizzabile delle informazioni. Il touchscreen centrale da 10 pollici, presente su tutte le versioni, ospita i sistemi PEUGEOT i-Connect e PEUGEOT i-Connect Advanced, garantendo una connettività completa e una gestione intuitiva simile a quella di uno smartphone.

Il volante compatto, dotato di nuovi comandi e del nuovo logo PEUGEOT, diventa il fulcro dell’interazione, offrendo un controllo immediato e un’esperienza di guida senza pari. Le nuove telecamere di parcheggio assistito anteriori e posteriori di Nuovo PEUGEOT 2008 offrono ora un’immagine ad alta definizione. A seconda del livello di allestimento, è ora disponibile come optional la nuova telecamera anteriore ad alta definizione (abbinata al monitoraggio dell’angolo cieco), che fornisce un’immagine a 360° delle immediate vicinanze dell’auto, un valido aiuto in fase di parcheggio.

Elettrificazione di punta: autonomia ampliata fino a 406 km (ciclo combinato WLTP)

Il grande balzo in avanti del nuovo PEUGEOT 2008 si concentra sulla sua motorizzazione elettrica da 156 CV (115 kW), che aumenta l’autonomia fino a 406 km, superando notevolmente i precedenti 345 km. La versione E-2008 ha rappresentato una quota significativa delle vendite, posizionandosi sul podio delle vendite europee di SUV elettrici del segmento B. Oggi noi proviamo la versione benzina, in tradizione ma decisamente evoluta dal punto di vista tecnologico e di prestazione.

Accessibilità semplificata: gamma chiara e servizi connessi

Per facilitare la scelta dei clienti, la gamma di Nuovo 2008 è semplice, con tre diversi allestimenti: ACTIVE, ALLURE e GT, i cui principali equipaggiamenti di serie sono:

ACTIVE: nuova firma luminosa anteriore a 3 artigli e 3 doppi LED posteriori, telecamera di parcheggio posteriore assistito, climatizzatore automatico, vetri elettrici anteriori e posteriori, specchietti retrovisori elettrici, PEUGEOT i-Cockpit con touchscreen centrale da 10 pollici, presa USB-C anteriore

ALLURE: stessi equipaggiamenti di ACTIVE + cerchi in lega “KARAKOY” da 17 pollici, calandra in tinta carrozzeria, telecamere di parcheggio anteriore e posteriore, PEUGEOT i-Cockpit con quadro strumenti digitale da 10 pollici e touchscreen centrale ad alta definizione da 10 pollici, sistema di infotainment PEUGEOT i-Connect® con connettività smartphone completa, 2 prese UBS-C anteriori, 1 presa USB-C e 1 presa USB-A posteriore.

GT: stessi equipaggiamenti di ACTIVE e ALLURE + proiettori anteriori full LED, telecamera di parcheggio ad alta definizione, accesso e avviamento senza chiave, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con illuminazione di benvenuto, tetto Black Diamond, monogrammi GT.

Inoltre, l’esperienza di acquisto è stata rivoluzionata, consentendo ai clienti di acquistare direttamente online attraverso il sito ufficiale, offrendo un’alternativa moderna e sicura.

Il Nuovo PEUGEOT 2008 rappresenta una combinazione senza pari di estetica distintiva, tecnologia avanzata e autonomia rinnovata, segnando una nuova era nel mondo dei SUV elettrici, dove stile e prestazioni si fondono in un’unica e affascinante proposta automobilistica.

Nuovo 2008 si caratterizza con un tono maggiore. Maggiore Allure grazie ad un carattere elegante ed un design da SUV deciso. Maggiore Emozione al volante grazie anche all’esclusivo i-Cockpit 3D arricchito da uno schermo centrale da 10 pollici ad alta definizione e all’eccellente sensazione di guida. Maggiore Eccellenza grazie alla ancora maggiore efficienza del suo nuovo motore elettrico che offre un’autonomia fino a 406 km (ciclo combinato WLTP) e alle sue nuove tecnologie di bordo

Prezzi e Disponibilità:

I prezzi e la disponibilità variano a seconda del modello, dalla versione base Active Pure tech da 100cv con 25.850 euro all’elettrica da 136 cv da 40.900 euro.