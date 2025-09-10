Mazda CX-30: equilibrio perfetto tra stile e sostanza

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Abbiamo provato nuova Mazda CX-30, un crossover compatto che unisce il design Kodo a contenuti tecnologici concreti. Disponibile con motorizzazioni mild hybrid da 140 e 186 CV, CX-30 si propone come scelta razionale per chi cerca un’auto bella da vedere e piacevole da guidare, senza rinunciare a sicurezza ed efficienza.

Design e finiture: una questione di dettagli

Alla vista, CX-30 conferma l’eleganza che contraddistingue la gamma Mazda. Le linee sono pulite, fluide, con superfici scolpite secondo la filosofia “Soul of Motion”, che enfatizza movimento e dinamismo anche da ferma. Il frontale con calandra a “U” e gruppi ottici affilati conferisce personalità, mentre le proporzioni equilibrate rendono questo crossover ben piantato a terra senza eccessi.

Notevole l’attenzione ai dettagli cromatici e alle finiture, con la palette colori Mazda che continua a essere tra le più raffinate del segmento. In particolare il Soul Red Crystal – vernice premium che abbiamo ammirato in prima persona– valorizza i volumi con profondità e riflessi dinamici.

Ufficio Stampa Mazda

Interni: comfort sobrio e ben studiato

L’abitacolo di CX-30 convince per ergonomia, materiali e pulizia del layout. Il design interno segue i principi giapponesi del “Ma”, ovvero l’armonia tra spazio pieno e vuoto: ne risulta un ambiente rilassante, con sedili ben profilati, plancia orizzontale e comandi intuitivi.

La qualità percepita è elevata per la categoria: plastiche soft-touch, inserti satinati e cuciture a vista definiscono un’atmosfera curata, senza orpelli.

Ottima l’abitabilità anteriore, mentre dietro lo spazio è sufficiente per due adulti. Il bagagliaio offre 430 litri, ben sfruttabili grazie alla soglia di carico bassa e alla forma regolare del vano.

Tecnologia: semplice ma completa

Mazda punta su una tecnologia funzionale, che assiste senza distrarre. La novità 2025 è l’integrazione di Amazon Alexa in italiano, per la gestione vocale di funzioni di bordo e domotica domestica.

Il sistema Mazda Connect si controlla tramite rotore centrale, con grafica chiara e reattività buona. Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili in modalità wireless, mentre l’app MyMazda consente di localizzare l’auto, aprire le porte da remoto e monitorare la manutenzione.

Non mancano caricatore wireless, climatizzatore automatico bi-zona e un impianto audio di buona qualità, in base all’allestimento scelto.

Sicurezza: tutto di serie

Mazda include su CX-30 il pacchetto completo i-Activsense, che comprende frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, rilevamento stanchezza e abbaglianti automatici.

Il sistema funziona in modo fluido e poco invasivo, con interventi discreti ma efficaci. Bene anche i fari full LED adattivi, che garantiscono un’ottima visibilità notturna.

Su strada: comfort e controllo

Abbiamo testato la versione con motore e-Skyactiv G da 140 CV con cambio automatico. Il propulsore mild hybrid è silenzioso, progressivo e ben accoppiato alla trasmissione.

Lo spunto è brillante in città, fluido nei tratti extraurbani, con una riserva di coppia sufficiente per affrontare viaggi autostradali senza affanni.

La dinamica di guida è uno dei punti forti di CX-30: lo sterzo è preciso, il telaio ben bilanciato, le sospensioni filtrano bene le sconnessioni senza compromettere il controllo in curva.

Il comfort acustico è elevato anche a velocità sostenuta, merito dell’insonorizzazione curata. Il consumo rilevato durante la nostra prova si è attestato tra i 6,2 e i 6,5 l/100 km, in linea con le aspettative per un’auto a benzina con trazione integrale.

Gamma, prezzi e allestimenti

CX-30 è disponibile con due motorizzazioni benzina mild hybrid da 140 CV (anche con cambio automatico), quella della nostra prova e da 186 CV, quest’ultima esclusiva delle versioni AWD.

Gli allestimenti principali sono Prime Line, Exclusive Line, Homura e Takumi Plus, con una dotazione già ricca sin dal primo livello.

I prezzi partono da circa 28.000 euro, fino a superare i 37.000 euro per le versioni full optional con AWD.

Mazda CX-30 si conferma una delle proposte più equilibrate del segmento crossover compatti. Elegante nel design, razionale negli spazi, convincente alla guida, offre una dotazione completa, consumi contenuti e un feeling premium che la avvicina a categorie superiori.

Per chi cerca un SUV compatto raffinato, senza eccessi e con grande attenzione alla qualità, è una delle scelte più centrate del mercato.